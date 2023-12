Filmy i seriale 2023: największe rozczarowania. A miało być tak pięknie

HBO słynie z co najmniej solidnych seriali - a jednak każdemu w końcu musi powinąć się noga. W 2023 otrzymaliśmy najgorszy serial w historii tego szyldu. Oto projekt, który może się pochwalić jedynie warstwą audiowizualną: wydmuszka pełna tandetnych klisz, która fatalnie zarysowuje podejmowane tematy, by ostatecznie donikąd nie dojść. "Idol" wywołuje nieprzyjemne ciarki; udaje, że demaskuje wyzysk, a w istocie delektuje się nim. Jego "demaskowanie mrocznego oblicza showbiznesu" to poziom Patryka Vegi; zresztą, całość zdecydowanie zbyt często przypomina obleśny spis mokrych, toksycznych męskich fantazji - to prawdziwy festiwal seksualizacji, który ostatecznie donikąd nie prowadzi i nic ciekawego nam nie mówi.