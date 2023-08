Przeczytałem nowy podręcznik do HiT-u. Jest gorzej, niż myślałem

Powracającym zarzutem dotyczącym podręcznika do HiT-u jest nadreprezentacja poglądów autora. I to nie tak, że inne książki o dziejach pozbawione są całkiem tego politycznego pierwiastka. Dość oczywiste jest, że nawet doborowi faktów towarzyszą wybory, a te nigdy nie są zupełnie niewinne. Problem z książką Roszkowskiego leży nie w samych opisywanych wydarzeniach, bo te – podobnie jak w części 1. – dobrane są raczej uczciwie i gdy już się je pozna, to można zrozumieć wiele procesów, jakie targają współczesnym światem.



Rzecz w tym, że ten podręcznik, gdy tylko wchodzi na tematy mocniej rezonujące ze współczesnością, ściąga maskę pomocy szkolnej, a zakłada foliową czapeczkę. Czasem uprzedzenia autora są wyrażane subtelnie, a czasem podawane są tak zajadle, że nawet osobom przekonanym musi zapalić się czerwona lampka.



Najsmakowitsze (choć ciężkostrawne) kąski przedstawił już na naszych łamach Michał Jarecki. Ja od siebie dorzucę jeszcze fragment, w którym autor dochodzi do wniosku, że polityczna poprawność jest wynikiem „manowców, na które schodzi kultura pozbawiona moralnego drogowskazu”. Jest to stwierdzenie o tyle interesujące, że nawet widziana oczami skrajnych prawicowców i demonizowana „polityczna poprawność” jest czymś zupełnie przeciwnym. Wyraża ona właśnie etyczne i moralne wzmożenie wobec konkretnych postaw, z tą różnicą, że jej źródłem nie jest nauczanie Kościoła. A i nawet mechanizm ostracyzmu również nie jest nowy, choć dzięki mediom społecznościowym został nazwany „Cancel culture”.



W tym kontekście przyozdobienie książki zdjęciami Jana Pawła II uważam za wyjątkowo nieskuteczne. Jeśli podręcznik nie będzie budził zaufania uczniów i opinii publicznej, to cały ten trud, jaki poniósł Roszkowski nie ma żadnego sensu, a nawet więcej – bardziej szkodzi niż pomaga sprawie, o którą profesor tak intensywnie walczy. Patrząc jednak na absolutny brak refleksji po krytyce poprzedniej części, dochodzę do wniosku, że chyba nie za bardzo mu to przeszkadza. Może lepiej, żeby tak zostało.