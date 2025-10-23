Twórca Breaking Bad powrócił. Tak wygląda najbardziej zagadkowy serial roku

Ładowanie...

Nareszcie doczekaliśmy: pierwszy zwiastun „Jedynej”, nowego serialu science fiction autorstwa Vince’a Gilligana, twórcy „Breaking Bad”, trafił do sieci. Gilligan ponownie połączył siły z nominowaną do Emmy gwiazdą „Zadzwoń do Saula”. Rhea Seehorn wciela się tu w Carol, opisywaną jako „najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi”, która musi... ocalić świat przed szczęściem. Tak, dobrze czytacie.

Jedyna - zwiastun serialu twórcy Breaking Bad. Kiedy premiera w Apple TV?

Zwiastun nie zdradza wiele, ale nie pozostawia wątpliwości, że większość ludzkości znalazła się pod wpływem dziwnej siły, „choroby” szczęścia i optymizmu - z wyjątkiem Carol, bestsellerowej autorki romantycznych powieści historycznych. W jednej ze scen prezydent Stanów Zjednoczonych mówi do niej uspokajająco: „Nie martw się, Carol. Dowiemy się, co cię wyróżnia... tak, byś mogła do nas dołączyć.” A ona zamierza walczyć.



Najnieszczęśliwsza mieszkanka naszej planety będzie zatem przemierzać znane nam dobrze Albuquerque, by powstrzymać tę „zarazę” (nie, nie liczcie na istotne powiązania z serialem o Heisenbergu, choć drobnych easter eggów nie zabraknie - to samo miasto, inna rzeczywistość). Serial określany jest jako mroczna, ale i dowcipna opowieść sci-fi czerpiąca co nieco z „Archiwum X” (Gilligan był zresztą scenarzystą ikonicznej produkcji).

Dramat w serialu polega na tym, że najbardziej nieszczęśliwa osoba na świecie desperacko próbuje ocalić planetę przed szczęściem. Czerpiemy z tego zaskakująco dużo dramaturgii, ale wynika też z tego sporo humoru. Carol jest oporną bohaterką, nie chce być obarczona zadaniem ocalenia świata, ale w pewnym sensie czuje, że to jej obowiązek



- opowiada Vince Gilligan.

Twórcy nie chcą podzielić się ze światem bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi fabuły.



W obsadzie „Jedynej” pojawią się też m.in. Karolina Wydra („Agenci T.A.R.C.Z.Y.”), Carlos Manuel Vesga („Rzut karny”), Miriam SHor i Samba Schutte.



Pierwsze dwa odcinki trafią do Apple TV już 7 listopada.

23.10.2025

