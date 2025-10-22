REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Autorski serial Harlana Cobena wylądował. Tak źle jeszcze nie było

22 października w Prime Video debiutuje najnowszy serial sygnowany nazwiskiem Harlana Cobena: „Lazarus”. Tym razem nie jest to jednak adaptacja jednej z jego książek, a realizacja autorskiego pomysłu pisarza. Niestety: wszystko wskazuje na to, że planowanie powieści wychodzi mu znacznie lepiej.

Michał Jarecki
lazarus harlan coben
REKLAMA

Premierze „Lazarusa” w Prime Video towarzyszy ujawnienie ocen od dziennikarzy i krytyków - niestety, nie są to noty zachęcające. Bazująca na nowym pomyśle Harlana Cobena produkcja jest, jak na razie, najniżej ocenianym serialem sygnowanym nazwiskiem poczytnego pisarza.

Popularny agregat recenzji Rotten Tomatoes zebrał póki co siedem tekstów, z których zaledwie 43 proc. można uznać za względnie pozytywne. Oczywiście jest to dopiero początek i wartość procentowa może ulec zmianie po uwzględnieniu kolejnych recenzji, rzadko jednak dzieje się tak, że tak kiepski start przekształca się później w „świeżego pomidora” (od 60 proc. dobrych opinii wzwyż). Przeciwnie: pojawiające się kolejne teksty, których serwis jeszcze nie wziął pod uwagę, również nie szczędzą tytułowi krytyki. Ergo: raczej nie ma co liczyć na artystyczny sukces tytułu, a jeśli notowania utrzymają się poniżej 50 proc., „Lazarus” pozostanie najgorzej ocenianym serialem Cobena, plasując się nawet niżej niż „Missing you”. 

REKLAMA

Lazarus: nowy serial Harlana Cobena z najniższymi ocenami

„Lazarus” to serial współtworzony przez Cobena i Danny’go Brocklehursta. Fabuła skupia się na psychologu sądowym, który po śmierci ojca wraca w rodzinne strony. Na miejscu zaczyna badać serię niewyjaśnionych zabójstw i tajemnic z przeszłości, które na nowo otwierają dawne rany. Słowem: klasyczny Coben.

Krytycy twierdzą, że „Lazarus” znacznie mocniej niż inne seriale sygnowane nazwiskiem Cobena skręca w stronę absurdu i gotyckiego przesytu, porzucając realizm i skrupulatnie budowane napięcie. Dziennikarze określili tytuł mianem zarazem „upiornego” i „bardzo głupkowatego”, dodając, że choć ekranowa przesada momentami potrafi bawić, twórcom zabrakło wyczucia: oczekiwanej czasem powściągliwości oraz emocjonalnej szczerości, wiarygodności, które sprawiały, że poprzednie seriale były znacznie lepsze.

Co gorsza, całość ugina się pod naporem kolejnych zwrotów akcji - próby zaskoczenia widza są sztuczne, wręcz wymuszone. Jeden z dziennikarzy nazwał serial wprost „kompletną bzdurą”, wskazując, że wartkie tempo nie jest w stanie przykryć fabularnej pustki.

Największą słabością „Lazarusa” okazuje się brak równowagi między ambicjami twórców a wykonaniem. Niektórzy doceniają mroczny klimat i efektowne zdjęcia, ale jednocześnie zarzucają produkcji przerysowaną, niewiarygodną emocjonalność i miałkość.

W rezultacie powstał serial, który próbuje wznieść formułę Cobena na wyższy poziom dzięki pewnym elementom, lecz ostatecznie staje się parodią jego własnych schematów - melodramatyczną, chaotyczną i niesprawiającą frajdy z oglądania.

Lazarus: obsada

Serial zebrał naprawdę solidną ekipę aktorską. W obsadzie znaleźli się m.in. nominowany do Oscara Bill Nighy jako tytułowy doktor Lazarus, a także Alexandra Roach, Sam Claflin, Ewan Horrocks, David Fynn, Karla Crome, Kate Ashfield, Curtis Tennant, Lloyd Lai i Roisin Gallagher.

Serial obejrzysz tu:
Prime Video
LAZARUS
Prime Video
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
22.10.2025 13:33
Tagi: Harlan CobenPrime Video
Najnowsze
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
10:32
"Zieleń" to nowy "Kolor zła". Sprawdziłam, co oznacza
Aktualizacja: 2025-10-19T10:32:00+02:00
10:08
Najlepsze polskie filmy o gangsterach. Te tytuły to czyste złoto
Aktualizacja: 2025-10-19T10:08:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA