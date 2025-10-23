HBO Max wprowadza nową funkcję. To „kocha, lubi, nie szanuje”

Ładowanie...

Platforma koncernu Warner Bros. Discovery zmienia się w ostatnich miesiącach. Z perspektywy widza są to w większości zmiany na lepsze. Firma powróciła bowiem do znanej i uwielbianej marki HBO w nazwie swojego serwisu, a po latach oszczędności serwis został wręcz zasypany wysokiej jakości serialami. Wraz z tymi zmianami nadchodzi też podwyżka cen, co oczywiście nie jest najprzyjemniejsze, ale wpisuje się w trend, jaki rządzi ostatnio serwisami VOD.

HBO Max wprowadza nową funkcję

W ten trend zmian wpisuje się również nowa funkcja znana z innych serwisów VOD. Jak podaje serwis Deadline, już niebawem użytkownik będzie mógł ocenić produkcję znajdującą się w serwisie, wybierając jedną z opcji. Te opcje to:

Kocham

Lubię

Nie dla mnie

O co w tym chodzi? Serwis informuje, że taka informacja zwrotna pozwoli im lepiej rekomendować treści. Wyboru będzie można dokonać zarówno na poziomie strony danego filmu czy serialu, jak i zaraz po obejrzeniu. Na razie funkcja nie jest jeszcze dostępna, ale ma pojawić się wkrótce.



Brzmi znajomo? Pewnie tak, bo dokładnie taki system ma serwis Netflix, co oznacza, że musi się on sprawdzać. Krótkoterminowo z perspektywy widza zmienia to niewiele, ale jest więcej niż pewne, że wkrótce zebrane informacje posłużą do nakarmienia algorytmu, który odpowiada za pokazywanie nowych filmów i seriali.



Przypomnijmy, że zmiany w Warner Bros. Discovery związane są możliwą sprzedażą firmy. WBD przechodzi poważny przegląd swojej oferty, gdyż zapewne będzie to miało wpływ na jej wycenę. Wstępną ofertę złożył Paramount, ale została ona odrzucona.

Konrad Chwast 23.10.2025 09:27

