Co się stało Susan Lorincz z Idealnej sąsiadki? Wyjaśniamy

"Idealna sąsiadka" opowiada tragiczną historię, która wydarzyła się na jednym z osiedli miasteczka stanu Floryda. Susan Lorincz, wielokrotnie nasyłająca policję na bawiące się w pobliżu jej posesji dzieci, strzeliła przez drzwi do ich matki, Ajike Owens, która niedługo po zdarzeniu zmarła w szpitalu. Jak wyglądają dzisiejsze losy jej zabójczyni?

Adam Kudyba
Film w reżyserii Geety Gandbhir opowiada historię zabójstwa Ajike Owens - młodej, czarnoskórej kobiety, matki. Jej dzieci często bawiły się na zewnątrz, czym wzbudzały słowną i fizyczną agresję Susan Lorincz - białej, starszej kobiety mieszkającej w pobliżu. Sąsiedzkie kłótnie ewoluowały w nękanie, a policja była wielokrotnie wzywana w te okolice przez samą Lorincz, która domagała się od służb interwencji. Wkrótce, 2 czerwca 2023 roku doszło do tragedii - gdy Owens pukała do jej drzwi, starsza kobieta oddała przez drzwi strzał, który okazał się śmiertelny.

Susan Lorincz - co się stało z zabójczynią z filmu Netfliksa?

"Idealna sąsiadka", jak i będąca jej centrum opowieść i śmierć Ajike Owens, stały się kolejnymi kamyczkami do debaty na temat postrzegania własności, posiadania broni, a także prawa "stand your ground", które pozwala osobie z uzasadnionym podejrzeniem zagrożenia na użycie siły, które może mieć śmiertelny skutek. W filmie Netfliksa ten wątek jest aktywnie poruszany, zresztą same momenty po tragedii budzą ciekawość.

Susan Lorincz po popełnieniu tej zbrodni, początkowo nie została aresztowana ani oskarżona, mogła, pod kontrolą policji, normalnie wrócić do domu i go oporządzić, co spotkało się z protestami sąsiadów mieszkających obok. Nie można było jej przedstawić oficjalnych zarzutów, dopóki śledztwo biura szeryfa ws. "zaliczenia się" tego czynu do "stand your ground" się nie zakończyło. Trzeba było udowodnić, czy użycie siły (w postaci strzału) było uzasadnione, czy nie. Kobieta wielokrotnie twierdziła, że strzeliła, bo była przekonana, że Owens chce wyważyć drzwi jej domu i zabić ją w zemście za nękanie dzieci, do którego rzecz jasna się nie przyznawała.

Magazyn People dotarł później do informacji, według których w trakcie przesłuchania Lorincz przyznała się, że wielokrotnie używała rasistowskich oraz innych obelg pod względem bawiących się dzieci. Ostatecznie ustalono, że w świetle obowiązującego prawa czyn Lorincz nie był uzasadniony i nie wypełniał znamion "stand your ground". Kobieta po pięciu dniach została aresztowana i oskarżona m.in. o zabójstwo z użyciem broni palnej. Jej proces zaczął się dość późno - Associated Press poinformowało o jego rozpoczęciu dopiero w sierpniu 2024 roku, a zatem ponad 12 miesięcy po tragedii. Ława przysięgłych uznała Susan Lorincz za winną zabójstwa, a sąd ostatecznie wymierzył jej karę 25 lat więzienia. Jak informuje portal, kobieta odsiaduje wyrok w zakładzie karnym Homestead Correctional Institution na Florydzie, a jej zwolnienie jest zaplanowane na kwiecień 2048 roku.

"Idealna sąsiadka" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

Adam Kudyba
23.10.2025 10:20
