REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Netflix ogłasza 2. część uwielbianej animacji. Wracamy do świata maszyn

Obecny sezon nie wydaje się być przesadnie szczęśliwy dla filmów animowanych, w przypadku mało którego można mówić o sukcesie. Co innego w przypadku Netfliksa. Jedna z jego animacji jest faworytką do nagród, a teraz platforma ogłosiła sequel filmu "Mitchellowie kontra maszyny" - hitu sprzed kilku lat.

Adam Kudyba
mitchellowie kontra maszyny sequel
REKLAMA

Filmy animowane stanowią immanentny element znanego nam kina. Można wymieniać wiele tytułów sprzed wielu lat, które ukształtowały się w naszej głowie jako klasyki. Ostatnimi czasy tego typu kina nie brakuje, ale ciężko nie odnieść wrażenia, że w tym roku jest wyjątkowa posucha. Tak naprawdę niemal jedynym filmem animowanym, który odniósł realny sukces i było o nim głośno, były "K-popowe łowczynie demonów". Netflix najwidoczniej uznał, że pora iść za ciosem i przejąć palmę pierwszeństwa w tym sezonie, jeśli chodzi o animowane filmy. Właśnie ogłoszono, że słynna produkcja sprzed lat doczeka się kolejnej części.

REKLAMA

Mitchellowie kontra maszyny 2 - Netflix ogłasza powstanie filmu

Wybrańcem, który okazał się godny sequela, okazał się film "Mitchellowie kontra maszyny" z 2021 roku. Produkcja ta doczekała się w ówczesnym sezonie nagród oscarowej nominacji, jednak wróciła bez statuetki. Nie przeszkodziło jej to - zyskała wówczas bardzo dobre opinie i sympatię widzów, także decyzja o powrocie do tej marki nie powinna być wielkim zaskoczeniem.

Variety poinformowało, że "Mitchellowie kontra maszyny 2" zostaną wyreżyserowane przez duet debiutującego Guillermo Martineza oraz JP Sansa (poprzednio m.in. współreżysera "Pan Wilk i spółka 2"), scenariusz napiszą siostry Wendy i Lizzie Molyneux, znane jako twórczynie serialu "Daleka Północ". Nad projektem czuwać będzie Netflix oraz Sony. Na stanowisku producentów zasiądą zaś Phil Lord i Christopher Miller - dwójka stojąca m.in. za "Spider-Man: Uniwersum", "Lego: Przygoda" czy "Klopsikami i innymi zjawiskami pogodowymi".

Zakładając, że nie dojdzie do żadnych opóźnień, produkcja "MItchellowie kontra maszyny 2" ma się rozpocząć na początku przyszłego roku, zatem na sam film będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Mitchellowie kontra maszyny - o czym jest film?

"Mitchellowie kontra maszyny" z 2021 roku to animowana opowieść o tytułowej rodzinie. Katie, nastoletnia córka, dostaje się do wymarzonej szkoły filmowej i żywo planuje wyfrunięcie z domowego gniazda. W ramach wspólnego świętowania i familijnej przygody celebrującej rodzinne więzi, Mitchellowie postanawiają wspólnie pojechać na wycieczkę. Plan jednak gwałtownie się zmienia, gdy w świecie technologii dochodzi do nagłej, nieprzewidzianej rewolucji - smartfony zostają zastąpione robotami, które coraz mocniej opanowują świat. Kto ma szansę temu zapobiec? Oczywiście główni bohaterowie.

Oficjalna obsada "Mitchellowie kontra maszyny" jeszcze nie została ogłoszona, natomiast prawdopodobnie powinniśmy się spodziewać powrotów, zwłaszcza aktorów wcielających się w postaci z rodziny: Abbi Jacobson (Katie), Danny'ego McBride'a (Rick), Mayi Rudolph (Linda), Michaela Riandy (Aaron). W pierwszej części swoich głosów użyczyli również m.in. Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, John Legend, Conan O'Brien, Madeleine McGraw i Jay Pharoah.

REKLAMA

Więcej o Netfliksie przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
23.10.2025 09:40
Tagi: Filmy animowaneFilmy Netflix
Najnowsze
9:27
HBO Max wprowadza nową funkcję. To „kocha, lubi, nie szanuje”
Aktualizacja: 2025-10-23T09:27:31+02:00
20:50
Gen V już za nami. Co czeka uniwersum The Boys w ostatecznym sezonie?
Aktualizacja: 2025-10-22T20:50:12+02:00
19:19
Idealna sąsiadka - recenzja hitu Netfliksa. Mocne, ponure kino
Aktualizacja: 2025-10-22T19:19:00+02:00
18:54
Materialiści z datą w HBO Max. Film Celine Song podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-10-22T18:54:42+02:00
18:00
To: Witajcie w Derry od HBO Max jest bezlitosne. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-22T18:00:00+02:00
16:19
Powstał serwis VOD tylko z horrorami. Włącz, jeśli masz mocny żołądek
Aktualizacja: 2025-10-22T16:19:00+02:00
16:12
Kiedy nowy sezon Emily w Paryżu? 5. odsłona będzie gorąca
Aktualizacja: 2025-10-22T16:12:53+02:00
14:51
Sprawdziłem, czy nowy serial o zombie jest lepszy od The Walking Dead
Aktualizacja: 2025-10-22T14:51:12+02:00
14:03
Fani Pitbulla wściekli. Chcą kupić bilet, ale to na nic
Aktualizacja: 2025-10-22T14:03:22+02:00
13:33
Autorski serial Harlana Cobena wylądował. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-22T13:33:43+02:00
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA