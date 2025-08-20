Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu

Ładowanie...

W połowie września 2024 roku w serwisie Netflix zadebiutowała 2. część 4. sezonu serialu "Emily w Paryżu", która była dla widzów sporym zaskoczeniem. Emily wyrwała się bowiem z francuskiego środowiska, by odkryć zapierający dech w piersiach Rzym ze swoim przystojnym partnerem. Nie rezygnuje jednak ze swojej pracy w Agence Grateau, ponieważ to właśnie w stolicy Włoch otworzył się nowy oddział firmy, który Emily będzie musiała poprowadzić.

Jak się okazuje, Emily tak szybko nie opuści włoskich klimatów - Netflix opublikował bowiem pierwsze zdjęcia z nadchodzącego sezonu, które są oficjalnym potwierdzeniem, że główna bohaterka w nowej odsłonie trafi do Wenecji, gdzie na pewno spędzi jakiś czas.

Emily w Paryżu: kiedy premiera 5. sezonu serialu Netfliksa?

Netflix zapowiedział, że 5. sezon serialu "Emily w Paryżu" zadebiutuje 18 grudnia 2025 roku. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy twórcy znów zdecydują się podzielić sezon na dwie części, czy może pojawi się on w serwisie całości.

Wiadomo natomiast, o czym będzie opowiadał - tak brzmi oficjalny opis produkcji:

Teraz, jako szefowa Agence Grateau w Rzymie, Emily mierzy się z wyzwaniami zawodowymi i miłosnymi, przystosowując się do życia w nowym mieście. Ale gdy wszystko zaczyna się układać, pomysł na pracę obraca się przeciwko niej, a konsekwencje przeradzają się w rozczarowanie i problemy w karierze. Poszukując stabilizacji, Emily skłania się ku francuskiemu stylowi życia, dopóki wielki sekret nie zagrozi jednemu z jej najbliższych związków. Rozwiązując konflikty w sposób szczery, Emily odnajduje głębsze więzi, nową jasność umysłu i gotowość do otwarcia się na nowe możliwości.

W roli Emily ponownie zobaczymy Lily Collins. W obsadzie 5. sezonu znaleźli się również: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Geneviève), Paul Forman (Nicolas de Léon), Arnaud Binard (Laurent G.), Minnie Driver, Bryan Greenberg, Eugenio Franceschini i Michèle Laroque.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu "Emily w Paryżu" jest Darren Star, a jedną z producentek wykonawczych jest również Lily Collins, odtwórczyni głównej roli.

Anna Bortniak 20.08.2025 18:16

