REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu

Netflix nie zamierza już dłużej trzymać fanów serialu "Emily w Paryżu" w niepewności - streamingowy gigant ogłosił, kiedy popularny serial powróci na ekrany z 5. sezonem. Wyznaczono konkretną datę premiery, która odbędzie się jeszcze w tym roku.

Anna Bortniak
emily w paryzu 5 sezon data premiery netflix
REKLAMA

W połowie września 2024 roku w serwisie Netflix zadebiutowała 2. część 4. sezonu serialu "Emily w Paryżu", która była dla widzów sporym zaskoczeniem. Emily wyrwała się bowiem z francuskiego środowiska, by odkryć zapierający dech w piersiach Rzym ze swoim przystojnym partnerem. Nie rezygnuje jednak ze swojej pracy w Agence Grateau, ponieważ to właśnie w stolicy Włoch otworzył się nowy oddział firmy, który Emily będzie musiała poprowadzić.

Jak się okazuje, Emily tak szybko nie opuści włoskich klimatów - Netflix opublikował bowiem pierwsze zdjęcia z nadchodzącego sezonu, które są oficjalnym potwierdzeniem, że główna bohaterka w nowej odsłonie trafi do Wenecji, gdzie na pewno spędzi jakiś czas.

REKLAMA

Emily w Paryżu: kiedy premiera 5. sezonu serialu Netfliksa?

Netflix zapowiedział, że 5. sezon serialu "Emily w Paryżu" zadebiutuje 18 grudnia 2025 roku. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy twórcy znów zdecydują się podzielić sezon na dwie części, czy może pojawi się on w serwisie całości.

Wiadomo natomiast, o czym będzie opowiadał - tak brzmi oficjalny opis produkcji:

Teraz, jako szefowa Agence Grateau w Rzymie, Emily mierzy się z wyzwaniami zawodowymi i miłosnymi, przystosowując się do życia w nowym mieście. Ale gdy wszystko zaczyna się układać, pomysł na pracę obraca się przeciwko niej, a konsekwencje przeradzają się w rozczarowanie i problemy w karierze. Poszukując stabilizacji, Emily skłania się ku francuskiemu stylowi życia, dopóki wielki sekret nie zagrozi jednemu z jej najbliższych związków. Rozwiązując konflikty w sposób szczery, Emily odnajduje głębsze więzi, nową jasność umysłu i gotowość do otwarcia się na nowe możliwości.

W roli Emily ponownie zobaczymy Lily Collins. W obsadzie 5. sezonu znaleźli się również: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Geneviève), Paul Forman (Nicolas de Léon), Arnaud Binard (Laurent G.), Minnie Driver, Bryan Greenberg, Eugenio Franceschini i Michèle Laroque.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu "Emily w Paryżu" jest Darren Star, a jedną z producentek wykonawczych jest również Lily Collins, odtwórczyni głównej roli.

REKLAMA

O "Emily w Paryżu" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
20.08.2025 18:16
Tagi: Emily w ParyżuSeriale Netflix
Najnowsze
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA