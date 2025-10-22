Fani Pitbulla wściekli. Chcą kupić bilet, ale to na nic

Ładowanie...

Kilka dni temu spełniły się marzenia fanów Pitbulla - ogłoszono, że Mr. Worldwide wraca do Polski. Tym razem wystąpi on w Warszawie na PGE Narodowym 23 lipca 2026 roku. Oznacza to, że ci, którzy nie załapali się na koncert artysty w zeszłym roku, będą mogli spróbować i zakupić bilety po raz drugi.

Pierwsza szansa na zdobycie wejściowek nadarzyła się dzisiaj, 22 października, o godzinie 12:00. Ci, którzy chcieli zdobyć bilety w ramach pierwszej przedsprzedaży, musieli zapisać się do newslettera i zakupić je za pośrednictwem strony Pitbulla. Tak czy siak przekierowywała ona kupujących na stronę Live Nation, jednak z relacji internautów wynika, że trzeba było mieć specjalny kod. Nie zgadniecie, co się stało.

Problemy z kodem podczas przedsprzedaży biletów na Pitbulla. Fani wkurzeni

W serwisie X pojawiło się sporo wpisów wkurzonych internautów, którzy nie mieli możliwości zakupu biletu. Wszystko z powodu tego, że po odczekaniu swojego w kolejce i wejściu na stronę kody nie były akceptowane. A bez kodu nie było możliwości ani zobaczenia cen biletów, ani samego zakupu.

Ceny biletów na koncert Pitbulla w 2026 roku prezentują się następująco:

płyta GA - od 565 zł

płyta GC - od 705 zł

trybuny - 255-712 zł

Platinum - do 2249 zł

Ci, którym nie udało się zakupić biletów podczas pierwszej przedsprzedaży, jeszcze będą mieli okazję, by polować na wejściówki. W czwartek, 23 października o godzinie 12:00 odbędzie się przedsprzedaż Ticketmaster i Spotify, a już następnego dnia, w piątek, 24 października o godzinie 12:00 w ramach sprzedaży ogólnej zakupy będą mogli zrobić wszyscy fani Pitbulla.

Na ten moment pojawiła się jedna oficjalna data koncertu Pitbulla, czyli 23 lipca 2026 roku, ale niewykluczone, że organizatorzy dołożą drugą datę, podobnie jak w zeszłym roku. Początkowo Pitbull miał wystąpić w Krakowie na TAURON Arenie tylko 23 czerwca, jednak ze względu na duże zainteresowanie, organizatorzy (po zawirowaniach) postanowili dołożyć jeszcze jedną datę.

Anna Bortniak 22.10.2025 14:03

