Materialiści z datą w HBO Max. Film Celine Song podzielił widzów

Film "Materialiści" to produkcja wyjątkowa. Bo choć jest to dopiero drugi obraz w reżyserii nominowanej do Oscara Celine Song, to filmowczyni udało się zaangażować do niego największe gwiazdy. Na jednym ekranie wystąpili bowiem Chris Evans, Pedro Pascal i Dakota Johnson.

Mimo to tytuł, który zadebiutował na wielkich ekranach w połowie czerwca 2025 roku, zyskał mieszane opinie. Jedni twierdzili, że faktycznie jest to film poruszający, ale nie tak dobry, jak "Poprzednie życie". Dyskutowano również na temat zakończenia oraz tego, jak w produkcji przedstawiona została miłość.

Materialiści - kiedy premiera w HBO Max?

Czy to, że widzowie są podzieleni, nie jest wystarczający argument, by samemu ocenić, jak wypada drugi film Celine Song? Niebawem nadarzy się ku temu okazja. Chociaż "Materialiści" byli dostępni w VOD już wcześniej, to produkcję można było obejrzeć wyłącznie w ramach wypożyczenia lub kupna. Tymczasem zagraniczne media z Variety na czele podają, że już 7 listopada "Materialiści" pojawią się w ofercie HBO Max. Oznacza to, że tytuł będzie można obejrzeć bez dodatkowych opłat.

Bohaterką najnowszego filmu Celine Song jest Lucy, która żyje ze swatania ludzi. Kobieta pracuje dla ekskluzywnej agencji dobierającej ludzi w pary i chwali się, że ma na tym polu spore sukcesy, czyli ilość liczby zawartych małżeństw. Sama Lucy wciąż jednak czeka na drugą połówkę - swojego poprzedniego chłopaka zostawiła z powodów finansowych. Wszystko zmienia się, gdy trafia na mężczyznę, który odpowiada wszystkim jej standardom. Tylko czy to aby na pewno ten jedyny?

W obsadzie filmu "Materialiści" znaleźli się: Dakotoa Johnson jako Lucy, Chris Evans jako John i Pedro Pascal jako Harry. W pozostałych rolach wystąpili: Dasha Nekrasova jako Daisy, Louisa Jacobson jako Charlotte, Eddie Cahil jako Robert i Marin Ireland jako Violet.

Anna Bortniak 22.10.2025 18:54

