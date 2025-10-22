REKLAMA
Powstał serwis VOD tylko z horrorami. Włącz, jeśli masz mocny żołądek

Nowy serwis streamingowy zadebiutował w dobrym dla siebie czasie. W końcu zbliża się Halloween i wszyscy chcemy oglądać horrory. A właśnie w kinie grozy specjalizuje się BloodStream. Żeby z niego korzystać, nie trzeba nic płacić, ale należy potwierdzić, że jest się dorosłym.

Rafał Christ
Na hasło "nowa platforma streamingowa" chwytasz się za portfel? Serwisów z filmami i serialami rzeczywiście się namnożyło i choć pojedynczo kosztują może niewiele, ale jeśli chce się mieć subskrypcję paru z nich, to trzeba płacić całkiem spore pieniądze. BloodStream nie potrzebuje jednak numeru waszej karty, ani nie żąda blika za dostęp do swoich treści. Z reklamami możesz je oglądać całkowicie za darmo. O ile tylko masz mocny żołądek i stalowe nerwy.

Żeby skorzystać z oferty nowej platformy, trzeba najpierw potwierdzić, że jest się pełnoletnim. Po wejściu na BloodStream wita nas ostrzeżenie, wedle którego treści serwisu wypełnione są "flakami, ghulami i... cóż... rzeczami tylko dla dorosłych". Usługa specjalizuje się bowiem w horrorach. Jej założyciele dobrze więc wiedzieli, co robią, startując z nią w październiku - miesiącu Halloween, kiedy wszyscy łakniemy kina grozy.

BloodStream - horrory online za darmo

Jak podaje The Hollywood Reporter, BloodStream powstało pod banerem The Horror Collective - firmy dystrybutorskiej Shakeda Berensona. Na platformie znajdziemy nie tylko tytuły przez nią promowane, ale również kultowe klasyki, międzynarodowe perły oraz świeże odkrycia od rozpoczynających swą karierą twórców.

Od lat obserwujemy, jak znakomite filmy grozy mają problem ze znalezieniem swojej publiczności, ponieważ główne platformy traktują ten gatunek po macoszemu. BloodStream powstał po to, by oddać horrorowi należny mu szacunek — stworzyć przestrzeń, w której kultowe klasyki, festiwalowe odkrycia i światowe hity mogą współistnieć obok siebie. Łączymy twórczość z analityką: starannie dobieramy filmy, które kochają fani, jednocześnie budując infrastrukturę pozwalającą dotrzeć do widzów na całym świecie

- mówi Shaked Berenson.

BloodStream wystartowało z ponad 1500 produkcjami. Wśród nich znajdziemy tytuły niedostępne w naszym kraju na żadnej innej platformie, jak choćby "The Death of Snow White", "Starry Eyes", "Werewolf Game". A jeśli horrory "na poważnie" okażą się zbyt mocne, na ostudzenie nerwów zawsze można sięgnąć po komedie grozy lub filmy złe z samego już założenia. W katalogu platformy widnieje przecież m.in. "Atlantic Rim" od The Asylum (ci od "Rekinado"). Słowem: serwis oferuje czystą frajdę.

Po zalogowaniu można korzystać z oferty BloodStream za darmo w pakiecie z reklamami. Opcjonalnie można jednak wykupić też subskrypcję bez reklam, która kosztuje 5,99 dol./msc. bądź 59,99 dol. za rok.

Horrory za darmo obejrzysz na BloodStream TV.

Tagi: Co obejrzeć?Horroryza darmo
