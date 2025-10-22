REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Sprawdziłem, czy nowy serial o zombie jest lepszy od The Walking Dead

Z lekkim opóźnieniem do Polski dotarł serial o zombie, którego fani w mediach społecznościowych nie mogą się nachwalić. Wreszcie więc możemy sami sprawdzić, czy "Revival" jest - jak twierdzą - lepszy od "The Walking Dead". Na pewno okazuje się... zupełnie inny od większości (każdej?) opowieści o żywych trupach.

Rafał Christ
OCENA :
7/10
revival serial zombie co obejrzeć lepszy niż the walking dead
REKLAMA

Pewnego dnia w małym amerykańskim miasteczku martwi powstali. Ludzie w panice. Popłoch. Apokalipsa. Typ z kijem baseballowym owiniętym drutem kolczastym szaleje. Tak? No właśnie nie. "Revival", który podobnie jak "The Walking Dead" powstał na podstawie komiksów Image Comics, igra z naszymi przyzwyczajeniami. To nie jest kolejna opowieść o epidemii zombie wyżerających ludziom mózgi. Żywe trupy nie tułają się po ulicach, a niesprowokowane nikogo nie atakują. Właściwie nie zaburzają porządku społecznego, tylko próbują się do niego dopasować.

W przeciwieństwie do "The Walking Dead" bohaterowie nie muszą budować nowego społeczeństwa na gruzach starego świata. W "Revival" powstanie martwych to raczej egzamin z człowieczeństwa. Bo - wiadomo - nawet jeśli zombie chcą tylko wrócić do swojego dawnego życia, mieszkańcy Wausau nie czują się komfortowo w tak niecodziennej sytuacji. Szeryf Wayne Cypress i pracująca z nim córka mają więc pełne ręce roboty. A jakby tego było mało, nawarstwiają im się problemy rodzinne, gdy Dana w finale pierwszego odcinka odkrywa, że jej siostra jest jedną z tzw. odrodzonych.

REKLAMA

Revival - recenzja nowego serialu o zombie

Pod płaszczem opowieści o zombie "Revival" przemyca całkiem interesujący kryminał. Od drugiego odcinka motorem napędowym fabuły staje się zagadka, co spotkało Em? Czemu powstała z martwych pod mostem? Dlaczego wypluła obrączkę? Jak zginęła? Kto ją zabił? 20-latka razem z Daną poszukują odpowiedzi na to pytanie, co twórcom daje przyczynek do coraz głębszej eksploracji świata przedstawionego.

To akurat wspólny mianownik z "The Walking Dead". Aarona B. Koontza i Luke'a Boyce bardziej od samej epidemii zombie interesują relacje między ludźmi i ich - mniejsze bądź większe - dramaty. Dlatego "Revival" okazuje się najlepszy, gdy twórcy początkowo mimochodem, a z czasem coraz śmielej, zagłębiają się w temat żałoby. Staruszka przychodzi na komisariat, żeby zapytać, czy jej zmarły mąż przypadkiem nie powrócił, albo jakaś para kłóci się o swoją odrodzoną córkę. Bo trauma po stracie najbliższych i zagubienie po ich powrocie nabiera różnych odcieni. A to z kolei pozwala twórcom zgrabnie przeskakiwać z poziomu emocjonalnego swojej opowieści na błyskotliwy komentarz społeczny.

Można "Revival" odczytywać w kontekście pandemii koronawirusa, bo przecież Wausau objęte jest kwarantanną, a odrodzeni są traktowani niczym zarażeni jakąś chorobą. Ważniejsze jednak okazują się ludzkie reakcje na inność. Dzieci atakują powstałą z martwych koleżankę, a w barze ktoś nazywa odrodzonych dziwolągami. Z niemożliwości objęcia zjawiska rozumem, pojawia się powszechny strach i odrzucenie, za którymi idą rozwiązania systemowe prowadzące do segregacji, czy powołanie sekty (co ciekawe, w jej przywódcę wciela się Steven Ogg znany z roli Simona w "The Walking Dead").

Koontz i Boyce co prawda przykładają współczesnemu społeczeństwu lustro pod nos, żebyśmy mogli się w nim przejrzeć, ale nie zapominają przy tym, że "Revival" powinien przede wszystkim sprawiać frajdę. Dlatego operują intensywnym napięciem, gdy agresywna odrodzona bierze na ręce niemowlę z porodówki i budują mroczny klimat, każąc swoim bohaterom spotykać się nocą w lesie. Nie stronią przy tym od przemocy, prowadzącymi do rozlewu krwi i efektów gore, co wywiera szczególne wrażenie, kiedy zafascynowani swoimi zdolnościami regeneracyjnymi odrodzeni sami potrafią się rozcinać i ciachać. Nieraz możemy wtedy przyglądać się ich ranom dłużej, niż podpowiadałby zdrowy rozsądek, bo to nie jest serial do oglądania z rodziną przy niedzielnym obiedzie. To pełnoprawny horror. Tylko z gatunku tych lżejszych.

Swoją powagę "Revival" lubi przełamywać niezręcznością Dany w kontaktach społecznych czy ironicznymi odzywkami Em. Co chwilę rozładowuje napięcie i nawet w rodzinnych sprzeczkach nie szuka melodramatyzmu tylko humoru. Bo twórcy nigdy nie zachowują się, jakby robili serial wybitny, który złotymi zgłoskami ma zapisać się na kartach historii telewizji. Produkcja dobrze czuje się ze swoim rozrywkowym charakterem. W końcu już przy pierwszych odcinkach można stracić dla niej głowę. Zagęszcza bowiem atmosferę, jakby w nieco dalszej perspektywie zamierzała zeżreć nam mózgi.

Premiera 2. odcinka "Revival" dzisiaj, 22 października o 21:00 na SCI FI. Kolejne odcinki będą emitowane na antenie stacji w nadchodzące środy. Po telewizyjnej premierze każdy z epizodów można też obejrzeć w streamingu.

"REVIVAL" OBEJRZYSZ NA:
CANAL+
REVIVAL
CANAL+

Więcej o serialach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
  • Tytuł serialu: Revival
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Aaron B. Koontz, Luke Boyce
  • Aktorzy: Melanie Scrofano, Romy Weltman, David James Elliott
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDB: 6,8/10
REKLAMA
Rafał Christ
22.10.2025 14:51
Tagi: Co obejrzeć?HorroryThe Walking DeadZombie
Najnowsze
14:03
Fani Pitbulla wściekli. Chcą kupić bilet, ale to na nic
Aktualizacja: 2025-10-22T14:03:22+02:00
13:33
Autorski serial Harlana Cobena wylądował. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-22T13:33:43+02:00
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
10:34
Zaskakująca rola młodej gwiazdy w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T10:34:08+02:00
9:44
Stephen King musiał osobiście przetestować gwiazdora nowej adaptacji. "Czekałem całą noc"
Aktualizacja: 2025-10-20T09:44:26+02:00
9:00
Reżyser Gorączki 2 chce użyć AI, by odmłodzić obsadę. To zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-20T09:00:18+02:00
17:11
Po polowaniu uderza w samo sedno #MeToo. Genialne kino z Julią Roberts
Aktualizacja: 2025-10-19T17:11:00+02:00
16:16
Michał Pawlik zdradził, co działo się na planie Heweliusza. "Ekstremalne doświadczenie"
Aktualizacja: 2025-10-19T16:16:00+02:00
14:33
Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Aktualizacja: 2025-10-19T14:33:00+02:00
13:15
Tego Marvela zacznij już teraz. Zaraz (znów) będzie częścią MCU
Aktualizacja: 2025-10-19T13:15:00+02:00
13:09
Ten horror był hitem w kinach. Zaraz trafi do HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-19T13:09:26+02:00
12:19
„Ferment” to dobry kryminał, któremu brak pazura
Aktualizacja: 2025-10-19T12:19:00+02:00
11:36
Zmarł basista i współzałożyciel Limp Bizkit. Miał 48 lat
Aktualizacja: 2025-10-19T11:36:03+02:00
11:03
Szybki, wściekły i bogaty. Czy Dwayne Johnson zostanie laureatem Oscara?
Aktualizacja: 2025-10-19T11:03:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA