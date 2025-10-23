HBO Max kręci beczkę z napadu na Luwr
Pomysłowość marek w promowaniu swoich ofert nie przestaje mnie zadziwiać. Kilka dni temu świat obiegła informacja o zuchwałym napadzie na Luwr i kradzieży cennych przedmiotów. Co postanowiło zrobić HBO Max? Dzięki pomysłowi platformy możecie zobaczyć filmy, które nawiązują historią lub klimatem do tego zdarzenia.
HBO Max nie próżnuje, jeśli chodzi o dołączanie do swojej oferty kolejnych filmów i seriali. Tak jak praktycznie każda platforma streamingowa, ten serwis porządkuje swoje treści za pomocą konkretnych kategorii - czy to pod kątem gatunkowości, kraju pochodzenia, popularności czy tematyki. "Staw czoła swoim demonom", "Wyprodukowane w Japonii", "W pogoni za prawdą", "Lubisz się bać?" - to tylko niektóre z sekcji, które HBO Max oferuje swoim subskrybentom. Teraz dołączyła kolejna, wyjątkowo osobliwa.
Napad na Luwr? Dzięki, wolę Wściekłe psy
HBO Max postanowiło skorzystać na popularności tematu napadu na Luwr. Nie jest to czymś szczególnie zaskakującym, ani godnym potępienia - nośny temat jest idealną pożywką dla marketingu, a platforma po prostu go wykorzystała wedle swojego pomysłu. Nie sposób jej odmówić kreatywności - subskrybenci serwisu znajdą zakładkę zatytułowaną "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?". W jej składzie znalazły się naprawdę solidne tytuły.
Nietrudno się domyślić, że tytuł zakładki i jej tematyka nawiązuje do kina, w którym przewijają się takie motywy jak kradzież, pościg, przestępczość. Zwykle oznacza to też intensywną akcję, więc można uznać, że HBO Max wpadło na pomysł prosty, a zarazem skuteczny: wykorzystało popularny praktycznie na całym świecie temat do zwiększenia zainteresowania produkcjami, które są dostępne w ofercie serwisu.
Co zalicza się do kategorii "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?"? To prawdziwa mieszanka tytułów, które na pierwszy rzut oka mają ze sobą mało wspólnego i nie ma większych szans, by w jakimkolwiek innym zestawieniu znalazły się obok siebie. Los chciał jednak inaczej, a dla widzów może to być prawdziwa gratka.
Filmy i seriale dostępne w ramach "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?":
- Ambulans
- Plan doskonały
- Wściekłe psy
- Napad na Kim Kardashian
- Vinci
- 1992
- Jett
- Baby Driver
- Napady
- Odlotowe Agentki!
- Liderka: Sprawa Bling Ring
- Hazardziści
- Mroczny rycerz
O ile zupełnie mnie nie dziwi obecność w powyższym składzie "Vinci" (filmu opowiadającego o kradzieży dzieł sztuki) czy "Ambulansu" (pełna akcji historia napadu i będącego jego następstwem pościgu), o tyle nie wpadłbym na to, by umieścić tam "Mrocznego rycerza". Niezbadane są wyroki platform streamingowych, a jeśli stworzenie takiej zakładki jak "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?" przyczyni się do wzrostu oglądalności choć części z tych filmów, będę szczęśliwy, bowiem nie brakuje tutaj filmowych pereł.
