REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

HBO Max kręci beczkę z napadu na Luwr

Pomysłowość marek w promowaniu swoich ofert nie przestaje mnie zadziwiać. Kilka dni temu świat obiegła informacja o zuchwałym napadzie na Luwr i kradzieży cennych przedmiotów. Co postanowiło zrobić HBO Max? Dzięki pomysłowi platformy możecie zobaczyć filmy, które nawiązują historią lub klimatem do tego zdarzenia.

Adam Kudyba
hbo max luwr
REKLAMA

HBO Max nie próżnuje, jeśli chodzi o dołączanie do swojej oferty kolejnych filmów i seriali. Tak jak praktycznie każda platforma streamingowa, ten serwis porządkuje swoje treści za pomocą konkretnych kategorii - czy to pod kątem gatunkowości, kraju pochodzenia, popularności czy tematyki. "Staw czoła swoim demonom", "Wyprodukowane w Japonii", "W pogoni za prawdą", "Lubisz się bać?" - to tylko niektóre z sekcji, które HBO Max oferuje swoim subskrybentom. Teraz dołączyła kolejna, wyjątkowo osobliwa.

REKLAMA

Napad na Luwr? Dzięki, wolę Wściekłe psy

HBO Max postanowiło skorzystać na popularności tematu napadu na Luwr. Nie jest to czymś szczególnie zaskakującym, ani godnym potępienia - nośny temat jest idealną pożywką dla marketingu, a platforma po prostu go wykorzystała wedle swojego pomysłu. Nie sposób jej odmówić kreatywności - subskrybenci serwisu znajdą zakładkę zatytułowaną "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?". W jej składzie znalazły się naprawdę solidne tytuły.

Nietrudno się domyślić, że tytuł zakładki i jej tematyka nawiązuje do kina, w którym przewijają się takie motywy jak kradzież, pościg, przestępczość. Zwykle oznacza to też intensywną akcję, więc można uznać, że HBO Max wpadło na pomysł prosty, a zarazem skuteczny: wykorzystało popularny praktycznie na całym świecie temat do zwiększenia zainteresowania produkcjami, które są dostępne w ofercie serwisu.

Co zalicza się do kategorii "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?"? To prawdziwa mieszanka tytułów, które na pierwszy rzut oka mają ze sobą mało wspólnego i nie ma większych szans, by w jakimkolwiek innym zestawieniu znalazły się obok siebie. Los chciał jednak inaczej, a dla widzów może to być prawdziwa gratka.

Filmy i seriale dostępne w ramach "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?":

  • Ambulans
  • Plan doskonały
  • Wściekłe psy
  • Napad na Kim Kardashian
  • Vinci
  • 1992
  • Jett
  • Baby Driver
  • Napady
  • Odlotowe Agentki!
  • Liderka: Sprawa Bling Ring
  • Hazardziści
  • Mroczny rycerz

O ile zupełnie mnie nie dziwi obecność w powyższym składzie "Vinci" (filmu opowiadającego o kradzieży dzieł sztuki) czy "Ambulansu" (pełna akcji historia napadu i będącego jego następstwem pościgu), o tyle nie wpadłbym na to, by umieścić tam "Mrocznego rycerza". Niezbadane są wyroki platform streamingowych, a jeśli stworzenie takiej zakładki jak "Napad na Luwr: Kto za tym stoi?" przyczyni się do wzrostu oglądalności choć części z tych filmów, będę szczęśliwy, bowiem nie brakuje tutaj filmowych pereł.

REKLAMA

Więcej na temat HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
23.10.2025 12:44
Tagi: HBO Max
Najnowsze
10:53
Furioza 2 jest hitem Netfliksa w Polsce. Jak radzi sobie na świecie?
Aktualizacja: 2025-10-23T10:53:12+02:00
10:20
Co się stało Susan Lorincz z Idealnej sąsiadki? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-23T10:20:32+02:00
9:40
Netflix ogłasza 2. część uwielbianej animacji. Wracamy do świata maszyn
Aktualizacja: 2025-10-23T09:40:08+02:00
9:27
HBO Max wprowadza nową funkcję. To „kocha, lubi, nie szanuje”
Aktualizacja: 2025-10-23T09:27:31+02:00
20:50
Gen V już za nami. Co czeka uniwersum The Boys w ostatecznym sezonie?
Aktualizacja: 2025-10-22T20:50:12+02:00
19:19
Idealna sąsiadka - recenzja hitu Netfliksa. Mocne, ponure kino
Aktualizacja: 2025-10-22T19:19:00+02:00
18:54
Materialiści z datą w HBO Max. Film Celine Song podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-10-22T18:54:42+02:00
18:00
To: Witajcie w Derry od HBO Max jest bezlitosne. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-22T18:00:00+02:00
16:19
Powstał serwis VOD tylko z horrorami. Włącz, jeśli masz mocny żołądek
Aktualizacja: 2025-10-22T16:19:00+02:00
16:12
Kiedy nowy sezon Emily w Paryżu? 5. odsłona będzie gorąca
Aktualizacja: 2025-10-22T16:12:53+02:00
14:51
Sprawdziłem, czy nowy serial o zombie jest lepszy od The Walking Dead
Aktualizacja: 2025-10-22T14:51:12+02:00
14:03
Fani Pitbulla wściekli. Chcą kupić bilet, ale to na nic
Aktualizacja: 2025-10-22T14:03:22+02:00
13:33
Autorski serial Harlana Cobena wylądował. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-22T13:33:43+02:00
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
14:44
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni
Aktualizacja: 2025-10-20T14:44:54+02:00
13:04
Nikt nie widział, jak odchodzimy: prawdziwa historia i zakończenie serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-20T13:04:00+02:00
12:05
Zakończenie Grupy zadaniowej odbija się w sieci szerokim echem. „Jestem zdruzgotany” 
Aktualizacja: 2025-10-20T12:05:29+02:00
11:06
Polacy bojkotują obsadzenie Kasi Smutniak w roli Maryi. Piszą do Mela Gibsona
Aktualizacja: 2025-10-20T11:06:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA