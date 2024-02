To taki film, który przekonał mnie do gotowania. Obejrzycie go na Netfliksie

Wszystko przez przeskakiwanie z jednej historii do drugiej. Przez to, że reżyserka połączyła w jednym filmie opowieści obu kobiet, widz nie do końca ma szansę, żeby wkręcić się dobrze w obie te historie. Momentami jest wszystkiego za dużo, co rodzi chaos. Mimo wszystko film ogląda się dobrze. Dialogi są lekkie, ale też zabawne i mądre, jedzenie wygląda smakowicie. Całość mimo kilku minusów jest mocno inspirująca. Na uwagę zasługuje też oczywiście aktorstwo - przede wszystkim kobiece, ale nie tylko. Poza świetnymi Amy Adams i nominowanej do Oscara Meryl Streep, warto tez przyjrzeć się roli męża Child - Paulowi (w tej roli Stanley Tucci), który w "Julie i Julii" jest fantastyczny.



"Julie i Julia" to film idealny na weekend, gdzie po seansie będziemy mieć ochotę coś upichcić, a potem zjeść. Dla twórców filmowych historia Julii Child jest mocno inspirująca, czego dowodem jest powstanie 2. sezonów serialu "Julia". dostępnego na HBO MAX. Zanim do niego przejdziecie, polecamy najpierw obejrzeć pełnometrażowy film "Julie i Julia" dostępny na Netfliksie.