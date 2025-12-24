Ładowanie...

Choć osobiście moją ulubioną częścią świąt są wspólne posiłki (miłośnicy ryb, jestem jednym z was!), tak jak wielu, nie uchylam się od kolędowania. Kolędy to stała część przeżywania razem świąt Bożego Narodzenia - podobnie, jak emitowane przez największe polskie stacje telewizyjne, koncerty z udziałem największych gwiazd krajowej muzyki. Warto przypomnieć, że często tego typu koncerty są nagrywane z udziałem gwiazd wcześniej, a telewizja dopiero je emituje w Wigilię. Oto harmonogram koncertów kolęd w tegoroczne święta.

Koncerty kolęd - gdzie i kiedy oglądać? Wyjaśniamy

Koncert kolęd w TVP

Telewizja Polska w tym roku na koncert kolęd wybrała się do Zakopanego, a konkretniej do tamtejszego kościoła pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie. Wydarzenie poprowadzi znana polska aktorka, Małgorzata Kożuchowska. TVP1 pokaże koncert kolęd oczywiście w Wigilię - dokładnie o godzinie 20:15. Wystąpią na nim:

Anna Wyszkoni

Natalia Szroeder

Natalia Nykiel

Katarzyna Zielińska

Majka Jeżowska

Staszek Karpiel-Bułecka

Tomasz Szczepanik

Janusz Radek

Koncert kolęd w Polsacie

Tegoroczny koncert kolęd transmitowany przez Polsat odbędzie się w stolicy Podkarpacia - mowa rzecz jasna o Rzeszowie. Artystów ugości Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, a widzowie stacji będą mogli oglądać koncert 24 grudnia od godziny 16:30. Zgodnie z informacjami Polsatu, w koncercie kolęd wezmą udział m.in.:

Beata Kozidrak

Kayah

Małgorzata Walewska

Natalia Szroeder

Ralph Kaminski

Sebastian Karpiel-Bułecka

Żaneta Lubera

Co ciekawe, koncert będzie emitowany nie tylko na ekranach telewizorów i w stacji Polsat. Będzie można go również oglądać koło godziny 19:00 na głównym ekranie Świątecznego Miasteczka, umieszczonym przy scenie na rynku w Rzeszowie.

Koncert kolęd w TVN

TVN również ma w planach wyemitowanie koncertu kolęd w Wigilię odbywającego się w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Wydarzenie poprowadzą Krzysztof Skórzyński, Żaneta Rosińska oraz Paulina Krupińska. "Wspólne kolędowanie – najpiękniejsze polskie melodie" - bo tak brzmi pełna nazwa wydarzenia, będzie można obejrzeć i usłyszeć 24 grudnia od godziny 15:00. Oto artyści, którzy wykonają najsłynniejsze polskie kolędy:

Golec uOrkiestra

Mała Armia Janosika pod batutą Damiana Pałasza

Alicja Majewska

Joanna Kulig

Natalia Kukulska

Andrzej Piaseczny

Piotr Kupicha

Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska

Wiktoria Kida

Andrzej Krzywy

Filip Lato

Marika

Dorota Gardias

Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna

Koncerty kolęd w telewizji - powtórki. Gdzie obejrzeć?

Choć koncerty kolęd są immanentnym elementem Wigilii, nie każdy, rzecz jasna, musi chcieć mieć w tym czasie włączony telewizor. Jeśli natomiast widzowie chcieliby sobie obejrzeć wspomniane koncerty w innych porach, jest na to szansa. Oto harmonogram późniejszych emisji tegorocznych koncertów kolęd:

Powtórki koncertu kolęd w TVP:

25 grudnia - 8:00 - TVP1

25 grudnia - 18:35 - TVP1

26 grudnia - 18:35 - TVP1

27 grudnia - 05:45 - TVP Polonia

28 grudnia - 08:30 - TVP1

Powtórki koncertu kolęd TVN:

24 grudnia - 17:00 - TVN24

25 grudnia - 12:55 - TVN7

26 grudnia - 14:10 - TVN

Polsat póki co nie poinformował o godzinach emisji powtórek organizowanego przez stację koncertu kolęd.

Adam Kudyba 24.12.2025 10:15

