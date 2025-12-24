Logo
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?

Oprócz spożywania potraw jednym z najważniejszych elementów świąt jest wspólne kolędowanie. Tak jak zawsze, tak i w tym roku w telewizji będą transmitowane koncerty kolęd. Przedstawiamy szczegóły.

Adam Kudyba
Choć osobiście moją ulubioną częścią świąt są wspólne posiłki (miłośnicy ryb, jestem jednym z was!), tak jak wielu, nie uchylam się od kolędowania. Kolędy to stała część przeżywania razem świąt Bożego Narodzenia - podobnie, jak emitowane przez największe polskie stacje telewizyjne, koncerty z udziałem największych gwiazd krajowej muzyki. Warto przypomnieć, że często tego typu koncerty są nagrywane z udziałem gwiazd wcześniej, a telewizja dopiero je emituje w Wigilię. Oto harmonogram koncertów kolęd w tegoroczne święta.

Koncerty kolęd - gdzie i kiedy oglądać? Wyjaśniamy

Koncert kolęd w TVP

Telewizja Polska w tym roku na koncert kolęd wybrała się do Zakopanego, a konkretniej do tamtejszego kościoła pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie. Wydarzenie poprowadzi znana polska aktorka, Małgorzata Kożuchowska. TVP1 pokaże koncert kolęd oczywiście w Wigilię - dokładnie o godzinie 20:15. Wystąpią na nim:

  • Anna Wyszkoni
  • Natalia Szroeder
  • Natalia Nykiel
  • Katarzyna Zielińska
  • Majka Jeżowska
  • Staszek Karpiel-Bułecka
  • Tomasz Szczepanik
  • Janusz Radek

Koncert kolęd w Polsacie

Tegoroczny koncert kolęd transmitowany przez Polsat odbędzie się w stolicy Podkarpacia - mowa rzecz jasna o Rzeszowie. Artystów ugości Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, a widzowie stacji będą mogli oglądać koncert 24 grudnia od godziny 16:30. Zgodnie z informacjami Polsatu, w koncercie kolęd wezmą udział m.in.:

  • Beata Kozidrak
  • Kayah
  • Małgorzata Walewska
  • Natalia Szroeder
  • Ralph Kaminski
  • Sebastian Karpiel-Bułecka
  • Żaneta Lubera

Co ciekawe, koncert będzie emitowany nie tylko na ekranach telewizorów i w stacji Polsat. Będzie można go również oglądać koło godziny 19:00 na głównym ekranie Świątecznego Miasteczka, umieszczonym przy scenie na rynku w Rzeszowie.

Koncert kolęd w TVN

TVN również ma w planach wyemitowanie koncertu kolęd w Wigilię odbywającego się w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Wydarzenie poprowadzą Krzysztof Skórzyński, Żaneta Rosińska oraz Paulina Krupińska. "Wspólne kolędowanie – najpiękniejsze polskie melodie" - bo tak brzmi pełna nazwa wydarzenia, będzie można obejrzeć i usłyszeć 24 grudnia od godziny 15:00. Oto artyści, którzy wykonają najsłynniejsze polskie kolędy:

  • Golec uOrkiestra
  • Mała Armia Janosika pod batutą Damiana Pałasza
  • Alicja Majewska
  • Joanna Kulig
  • Natalia Kukulska
  • Andrzej Piaseczny
  • Piotr Kupicha
  • Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska
  • Wiktoria Kida
  • Andrzej Krzywy
  • Filip Lato
  • Marika
  • Dorota Gardias
  • Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna

Koncerty kolęd w telewizji - powtórki. Gdzie obejrzeć?

Choć koncerty kolęd są immanentnym elementem Wigilii, nie każdy, rzecz jasna, musi chcieć mieć w tym czasie włączony telewizor. Jeśli natomiast widzowie chcieliby sobie obejrzeć wspomniane koncerty w innych porach, jest na to szansa. Oto harmonogram późniejszych emisji tegorocznych koncertów kolęd:

Powtórki koncertu kolęd w TVP:

  • 25 grudnia - 8:00 - TVP1
  • 25 grudnia - 18:35 - TVP1
  • 26 grudnia - 18:35 - TVP1
  • 27 grudnia - 05:45 - TVP Polonia
  • 28 grudnia - 08:30 - TVP1

Powtórki koncertu kolęd TVN:

  • 24 grudnia - 17:00 - TVN24
  • 25 grudnia - 12:55 - TVN7
  • 26 grudnia - 14:10 - TVN
Polsat póki co nie poinformował o godzinach emisji powtórek organizowanego przez stację koncertu kolęd.

Adam Kudyba
24.12.2025 10:15
