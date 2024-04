Czy w Polsce można zrobić dobre kino historyczne? "Kos" udowadnia, że tak

Wiele polskich filmów historycznych stawia narodowym bohaterom nie tyle pomniki, co od razu łuki triumfalne. Celem "Kosa" jest natomiast odbrązowienie Kościuszki (brawurowo zagranego przez Jacka Braciaka), wyciągnięcie go z tabliczek z nazwami ulic i podręczników szkolnych. Zieliński i Maślona spoglądają na niego z innej, ciekawszej perspektywy. Poznajemy go, kiedy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, aby poprowadzić powstanie przeciwko zaborcom. Nauczony doświadczeniem zdobytym za oceanem próbuje przekonać szlachtę, aby na wroga ruszyła ramię w ramię z chłopami. Pozwala to twórcom rzucić paroma żartobliwymi, acz kąśliwymi uwagami na temat ówczesnych podziałów klasowych, których nie powstydziłoby się "1670".



Z "Kosa" płynie jasny przekaz, że Kościuszko wyprzedzał swe czasy. Twórcy podkreślają postępowe poglądy narodowego bohatera, wprowadzając do fabuły jego czarnoskórego towarzysza. Ścieżki Dominga (wyluzowany jak w "Straight Outta Campton" Jason Mitchell) bardzo szybko przecinają się z Ignacem (doskonały Bartosz Bielenia) - nieślubnym synem szlachcica. W ten sposób uwydatnione zostają punkty wspólne między losami Afroamerykańskich niewolników i polskich chłopów. Podczas gdy inni rodzimi twórcy podchodzą zazwyczaj do naszej historii na kolanach, opowiadają o niej z czcią i namaszczeniem, Maślona wybiera język światowej popkultury. Dzięki temu bardziej niż nasze kino historyczne produkcja przypomina filmy Quentina Tarantino.