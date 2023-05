Widzowie i recenzenci już od kilku dni mogą oglądać i oceniać nowy dokument Netfliksa i trzeba powiedzieć wprost, że jest to jeden z najgorzej ocenionych tytułów platformy. Na IMDB widzowie ocenili go na 1,1 na 10 możliwych, tylko trochę łaskawsi polscy odbiorcy, uśredniając, ocenili go na 1,3 na 10. Podobnie kiepski wynik serial osiągnął na Rotten Tomatoes, który zbiera oceny krytyków i widzów.