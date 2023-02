"Królowa wojownik" to kawał solidnego dramatu kostiumowego ze świetnie zrealizowanymi sekwencjami akcji. Jest to przy okazji zdecydowanie najlepsze dzieło w portfolio Giny Prince-Bythewood: z jednej strony prawdziwie epickie, imponujące widowisko, z drugiej - bardziej kameralna, inspirującą opowieść o wspaniałych, walecznych kobietach, forsujących zdecydowanie bardziej oświecony stosunek do zarządzania państwem.



Nawołujący do bojkotu i obniżający oceny internauci stwierdzili, że produkcja z pewnością pomija wątek niewolnictwa, co okazało się bzdurą. Film nie stara się oczyścić Królestwa Dahomeju i udawać, że nigdy nie było ono centrum handlu człowiekiem. Rzecz w tym, że prawdziwe wojowniczki Agojie (grupa chroniąca niegdyś zachodnioafrykańskie królestwo Dahomeju) również miały znaczący wkład w transatlantycki handel niewolnikami - a w tej fabularnej materii dochodzi do kilku przekłamań.



Więź łącząca bohaterki, czyli zawarta w większej opowieści historia miłosna, to wątek świetnie napisany i niebywale emocjonalny. Obraz ma serce we właściwym miejscu, porywa, podnosi na duchu, a to, na czym się skupia, bywa piękne, poruszające i wybrzmiewa z należytą mocą. Jest jednak coś nieprzyzwoitego w ubieraniu handlarzy niewolnictwem w szaty bohaterów, nawet jeśli twórcy zdecydowali się powołać do życia tak wiele fikcyjnych postaci, by zrobić to w bardziej elegancki sposób. Przypisanie pewnych czynów i słów nieistniejącym bohaterom nie jest, rzecz jasna, wybielaniem per se - to wytrych, zagranie sensowne, szkoda jednak, że nieosadzone w uczciwej atmosferze czytelnej umowności.