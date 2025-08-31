M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?

Ładowanie...

„M3GAN 2.0” to kontynuacja horroru sci-fi sprzed kilku lat, który poza sprawnie budowanym napięciem miał też do zaoferowania sporo zaskakującego humoru. Sequel zaoferował widzom znacznie więcej komedii, rezygnując przy tym - niestety - z grozy. Ta zmiana nie wszystkim przypadła do gustu: owszem, wciąż chwalono kreatywność twórców (jest tu kilka zaskakujących pomysłów!), lekkość w prowadzeniu opowieści i świetną realizację, ale narzekano na odpuszczenie atmosfery niepokoju, truizmy (głównie w kontekście kazania na temat sztucznej inteligencji) i grubą warstwę głupawego akcyjniaka.



W efekcie kontynuacja nie stała się takim hitem, jak oryginał - przeciwnie, przy budżecie 15-25 mln dol. dobiła do 36 mln w box office, a to wpisuje się już w sferę porażki. Najpewniej jednak w streamingu zyska drugie życie.



Tak czy inaczej - choć wszyscy zgadzają się, że nie jest to film tak udany jak poprzednik - większość widzów ocenia film raczej pozytywnie. Na „M3GAN 2.0” można naprawdę dobrze się bawić.

M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy w Polsce?

Odpowiedź na drugie pytanie brzmi: choć nie znamy jeszcze pełnej daty, obraz w reżyserii Gerarda Johnstone'a trafi do VOD w Polsce już we wrześniu. Wypożyczenie lub zakup produkcji umożliwi Prime Video.



A pod linkiem poniżej znajdziecie dostęp do filmu w amerykańskiej wersji serwisu.

Wskazówką co do konkretnej daty premiery może być fakt, że wersje 4K i Blu-ray mają zadebiutować w sprzedaży 23 września 2025 r. Polskie serwisy VOD zaproponują nam ten tytuł zapewne właśnie w okolicach tej daty. Co ciekawe: przy zakupie obrazu (nie zaś wypożyczeniu), Amerykanie otrzymują dostęp do dodatkowej zawartości - 30 min. usuniętych scen i bonusowych materiałów. Spora szansa, że podobnie będzie u nas.

M3GAN: obsada, opis fabuły, zwiastun

W sequelu Gemma i nastoletnia Cady próbują ułożyć sobie życie po wydarzeniach z pierwszej części, jednak nowe zagrożenie pojawia się w postaci AMELII - zaawansowanego androida wojskowego stworzonego na bazie technologii M3GAN. AMELIA wymyka się spod kontroli i zaczyna realizować własny plan, zagrażając ludzkości. Aby ją powstrzymać, Gemma decyduje się wskrzesić M3GAN, która staje się ich jedyną nadzieją w walce z nową sztuczną inteligencją.

Allison Williams jako Gemma

Violet McGraw jako Cady

Amie Donald jako M3GAN (ciało)

Jenna Davis jako głos M3GAN

Brian Jordan Alvarez jako Cole

Jen Van Epps jako Tess

Ivanna Sakhno jako AMELIA

Aristotle Athari jako Christian

Timm Sharp jako pułkownik Tim Sattler

Jemaine Clement jako Alton Appleton

Amy Usherwood jako Lydia

Michał Jarecki 31.08.2025 08:01

