M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?

„M3GAN 2.0”, kontynuacja nieoczekiwanego hitu z 2022 r., już nieco ponad dwa tygodnie po kinowej premierze trafiła do amerykańskich serwisów VOD. A co z nami?

Michał Jarecki
m3gan 2.0 gdzie obejrzeć online kiedy premiera polska vod
„M3GAN 2.0” to kontynuacja horroru sci-fi sprzed kilku lat, który poza sprawnie budowanym napięciem miał też do zaoferowania sporo zaskakującego humoru. Sequel zaoferował widzom znacznie więcej komedii, rezygnując przy tym - niestety - z grozy. Ta zmiana nie wszystkim przypadła do gustu: owszem, wciąż chwalono kreatywność twórców (jest tu kilka zaskakujących pomysłów!), lekkość w prowadzeniu opowieści i świetną realizację, ale narzekano na odpuszczenie atmosfery niepokoju, truizmy (głównie w kontekście kazania na temat sztucznej inteligencji) i grubą warstwę głupawego akcyjniaka.

W efekcie kontynuacja nie stała się takim hitem, jak oryginał - przeciwnie, przy budżecie 15-25 mln dol. dobiła do 36 mln w box office, a to wpisuje się już w sferę porażki. Najpewniej jednak w streamingu zyska drugie życie.

Tak czy inaczej - choć wszyscy zgadzają się, że nie jest to film tak udany jak poprzednik - większość widzów ocenia film raczej pozytywnie. Na „M3GAN 2.0” można naprawdę dobrze się bawić. 

M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy w Polsce?

Odpowiedź na drugie pytanie brzmi: choć nie znamy jeszcze pełnej daty, obraz w reżyserii Gerarda Johnstone'a trafi do VOD w Polsce już we wrześniu. Wypożyczenie lub zakup produkcji umożliwi Prime Video.

A pod linkiem poniżej znajdziecie dostęp do filmu w amerykańskiej wersji serwisu.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Wskazówką co do konkretnej daty premiery może być fakt, że wersje 4K i Blu-ray mają zadebiutować w sprzedaży 23 września 2025 r. Polskie serwisy VOD zaproponują nam ten tytuł zapewne właśnie w okolicach tej daty. Co ciekawe: przy zakupie obrazu (nie zaś wypożyczeniu), Amerykanie otrzymują dostęp do dodatkowej zawartości - 30 min. usuniętych scen i bonusowych materiałów. Spora szansa, że podobnie będzie u nas.

M3GAN: obsada, opis fabuły, zwiastun

W sequelu Gemma i nastoletnia Cady próbują ułożyć sobie życie po wydarzeniach z pierwszej części, jednak nowe zagrożenie pojawia się w postaci AMELII - zaawansowanego androida wojskowego stworzonego na bazie technologii M3GAN. AMELIA wymyka się spod kontroli i zaczyna realizować własny plan, zagrażając ludzkości. Aby ją powstrzymać, Gemma decyduje się wskrzesić M3GAN, która staje się ich jedyną nadzieją w walce z nową sztuczną inteligencją.

  • Allison Williams jako Gemma
  • Violet McGraw jako Cady
  • Amie Donald jako M3GAN (ciało)
  • Jenna Davis jako głos M3GAN
  • Brian Jordan Alvarez jako Cole
  • Jen Van Epps jako Tess
  • Ivanna Sakhno jako AMELIA
  • Aristotle Athari jako Christian
  • Timm Sharp jako pułkownik Tim Sattler
  • Jemaine Clement jako Alton Appleton
  • Amy Usherwood jako Lydia
31.08.2025 08:01
Tagi: Horrory
