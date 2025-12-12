Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku

Och, Carol! Ależ ten Manousos będzie Tobą rozczarowany po 7. odcinku „Pluribusa”. Nie spiesz się z „jak nie możesz ich pokonać, to się z nimi złącz”. Miałaś być przecież jego jedyną nadzieją.

Piotr Grabiec
OCENA :
9/10
pluribus 7 the gap manousos przesmyk darien carol sturka
REKLAMA

Debiutancki sezon „Pluribusa”, czyli bijącego rekordy serialu od Vince’a Gilligana, tym razem w roli głównej z Rheą Seehorn znaną z jego poprzedniej produkcji w postaci „Better Call Saul”, ma się już ku końcowi. Zaliczyliśmy przy tym pierwszy naprawdę długi przeskok czasowy w kolejnej opowieści twórcy „Breaking Bad”, która w Polsce pojawiła się w serwisie Apple TV jako „Jedyna”. Wydarzenia, których byliśmy świadkami w 7. odcinku, będą miały daleko idące reperkusje.

REKLAMA

Manousos już teraz jest drugim głównym bohaterem „Pluribusa” obok Carol Sturki.

Pisarka od samego początku była sceptycznie nastawiona do Złączenia. Jej celem było pokonanie bytu, który opanował umysły ponad 7 miliardów ludzi, robiąc z nich zbiorową świadomość. Ze względu na to spotkał ją ostracyzm ze strony pozostałych ocalałych - poza jedną osobą będącą jeszcze bardziej radykalną od niej. Chodzi o pochodzącego z Paragwaju mężczyznę, który po apokalipsie zamknął się w magazynie i jest jedynym fanem ostatniej vlogerki na świecie: Manousosa.

Carol po odkryciu przerażającej prawdy na temat Połączonych była przekonana, że namówi innych ocalałych do walki z nimi, ale bardziej niż świadomość tego, iż byt do wyżywienia swoich pszczółek-robotnic używa ciał martwych ludzi, przeraził ją fakt, iż pozostałych to zbytnio nie wzruszyło. Diabete widzi w tym coś niepokojącego, ale nie na tyle, aby przestać dogadzać sobie w apartamencie Elvisa Presleya w Las Vegas i nadal LARP-uje sobie radośnie Jamesa Bonda.

A jak zareagowała Sturka? Zaczęła korzystać z życia, grając w pojedynkę w golfa i jedząc samotnie ulubione potrawy w restauracji. Skontrastowano to ze spartańskimi warunkami, w jakich funkcjonował w tym samym czasie jej potencjalny sojusznik. Nie wytrzymała jednak zbyt długo w odcięciu od Połączonych (w których można dostrzec satyrę na ChatGPT). Kilka tygodni po apokalipsie uznała, że kocha Wielkiego Brata, a Zosia przyjęła ją z (dosłownie!) otwartymi ramionami.

Manousos w końcu też się poddał, ale Carol poddała się bardziej.

Mężczyzna oddalony od Carol o tysiące kilometrów praktycznie nie wchodzi w interakcje z Połączonymi. Otworzył jednak otrzymaną od nich kasetę VHS, na którą przegrano film Sturki kierowany do ocalałych. Już wie, że kobieta, z którą wymienił (nie)uprzejmości przez telefon, nie jest częścią kolektywu i postanowił ją odnaleźć. Wyruszył w podróż na inny kontynent, ucząc się z kaset języka angielskiego i zostawiając pieniądze za paliwo, które podbierał innym z aut.

Problem w tym, że mimo całej swojej determinacji Manousos nie był w stanie samodzielnie dotrzeć z Paragwaju do Albuquerque w Nowym Meksyku. Podróżując przez bagnisto-leśny przesmyk Darien padł z wyczerpania i przyjął pomoc ze strony Połączonych, którzy postanowili uratować jego życie. Nie miał jednak w tym aspekcie już wyboru - gdyby nie załoga helikoptera, na którego pokład go zabrano, to by po prostu zmarł. Czas zaś pokaże, gdzie teraz trafi…

W przypadku Carol, która poprosiła Połączonych o to, by wrócili, zagrożenia życia nie było - a i tak postanowiła zwrócić się do bytu i odzyskać z nim kontakt. Jej postanowienie, by walczyć o powrót porządku świata sprzed apokalipsy padło w starciu z doskwierającym jej poczuciem wyobcowania. Manousos, który wolał jeść karmę dla psów zamiast frykasów przygotowywanych przez kolektyw z pewnością byłby rozczarowany, gdyby tylko się o tym dowie… jeśli się dowie!

Carol Sturka stała się tym, z czym poprzysięgła walczyć.

Czas oczywiście pokaże, czy do spotkania Carol i Manousosa w ogóle dojdzie, skoro jego podróż została przerwana w wyniku urazu, którego doznał. Z kolei autonomia Sturki, która czuje się teraz bezpieczna, bo uzyskała zapewnienie, że nie zostaną z niej pobrane komórki macierzyste niezbędne do Złączenia jej z umysłem roju, jest zagrożona. Kilka odcinków temu dowiedzieliśmy się bowiem, że zamroziła swoje komórki jajowe, z których a kolektyw może je pobrać…

Czytaj inne nasze teksty poświęcone serialowi „Pluribus”:

REKLAMA

Trudno jednak na tym etapie gdybać, w którym kierunku pójdzie opowieść Vince’a Gilligana, skoro co piątek jesteśmy zaskakiwani zwrotami akcji. Postać grana przez Rheę Seehorn może stać się, dobrowolnie lub nie, częścią kolektywu, a głównym bohaterem 2. serii właśnie Manousos. Ba, skoro Połączeni go z początku przegapili, to niewykluczone, że ocalałych poza znaną nam już trzynastką jest więcej, bo np. w jakiejś zapyziałej piwnicy siedzą sobie preppersi!

Nam nie pozostaje zaś nic innego, jak czekać na kolejne odcinku „Jedynej”, które pojawiają się co tydzień w Apple TV. Na pierwszy sezon „Pluribusa” składać się będzie łącznie 9 epizodów, a ostatni ma się pojawić w bibliotece serwisu wedle planu drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia.

REKLAMA
Piotr Grabiec
12.12.2025 10:01
Tagi: Apple TVvince gilligan
Najnowsze
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
13:28
Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga
Aktualizacja: 2025-12-10T13:28:49+01:00
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA