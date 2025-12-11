Logo
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?

Netflix ma brawurową końcówkę roku. W grudniu do serwisu wlatuje masa nowości, nie tylko oryginalnych seriali z za granicy, ale również sporo polskich filmów. W tym „Zamach na papieża”.

netflix nowosci na noze
Dawno nie widziałem tak wielu nowości w serwisach VOD. Może powiem inaczej: dawno nie widziałem tak wielu interesujących nowości. Netflix rzeczywiście ma ostatnio świetny czas i widać to zwłaszcza w polskim katalogu. Z tym większą przyjemnością donoszę o tytułach, które warto obejrzeć w ten weekend.

Co obejrzeć w serwisie Netflix w ten weekend:

Zamach na papieża

Najnowszy film Władysława Pasikowskiego. W roli głównej Bogusław Linda. Czy trzeba lepszej reklamy? Raczej nie, bo film do serwisu trafił zaledwie wczoraj, a już trafił na 1. miejsce najpopularniejszych produkcji w serwisie. Warto dodać, że produkcja to thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami bardzo tajemniczej operacji w historii XX-wiecznych służb specjalnych.

Film dostępny już w serwisie.

Człowiek kontra dziecko

„Człowiek kontra dziecko” to świąteczny serial, który mógłby przejść bez echa… ale nie przejdzie. Główną rolę gra tu Rowan Atkinson. Poprzednim razem aktor i komik zagrał w netfliksowym serialu „Człowiek kontra pszczoła”. Wtedy pilnował rezydencji i musiał poradzić sobie ze sprytnym owadem. Jedynym efektem był chaos i zniszczenia. Jak będzie tym razem? Pewnie podobnie, ale czy nie o to chodzi?

Film dostępny w serwisie.

Facet na święta, sezon 3.

Uwielbiany serial świąteczny wraca z 3. sezonem. Choć ten gatunek jest bardzo specyficzny, to Netfliksowi skutecznie udaje się za każdym razem dostarczyć nieoczywistą i bardzo ciepłą fabułę. To jeden z tych seriali, na które się naprawdę czeka.

Więcej na jego temat przeczytajcie tutaj: Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery

Premiera filmu już 12 grudnia.

Wypadek, sezon 2.

Umówmy się, że Netflix nie ma się czym chwalić akurat w tym, hm, wypadku. Premierowy sezon „Wypadku” miał lepsze i gorsze momenty – z przewagą tych drugich. Nie zmienia to jednak faktu, że było to jeden z najpopularniejszych seriali na platformie przez wiele tygodni. Czy tak będzie za drugim razem? Fani na pewno nie zawiodą.

Serial dostępny już w serwisie.

Krudowie i Krudowie 2: Nowa Era

Uwielbiana seria kinowych animacji zmierza na Netfliksa. Fabułą opowiada o fantastycznej prehistorycznej rodzinie, która w obawie przed trzęsieniami ziemi musi opuścić swoją przytulną jaskinię. Czy to wariacja na temat „Flinstonów”? Pewnie trochę tak, ale to ciągle cała masa bardzo dobrej zabawy nie tylko dla najmłodszych. Na Netfliksa zmierzają dwa kinowe filmy.

Filmy trafią na Netfliksa 12 grudnia.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże

Doczekaliśmy się. Seria "Na noże" zostaje uzupełniona o jeszcze jeden film. Benoit Blanc w 3. już filmie ma za zadanie rozwiązać sprawę zagmatwaną bardziej niż wszystkie poprzednie. Tym razem zanurzy się w świat symboli, religii i wiary. Zagadka będzie dotyczyła bowiem pewnego tajemniczego kościoła. Czy i tym razem mu się uda? Zapewne tak! Chodzi przecież o to, w jakim stylu to zrobi.

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Konrad Chwast
11.12.2025 21:10
