Michał Matczak, znany polskiej publiczności przede wszystkim jako Mata, to jedna z najważniejszych postaci współczesnego polskiego rapu, znana z takich hitów jak "Patointeligencja" czy "Patoreakcja". W drugim z wymienionych utworów Mata swego czasu w ostrych słowach wyrażał się o ówczesnych rządzących, dzięki czemu prędko wyrobił sobie opinię osoby publicznej, która nie boi się zawierać w swojej muzyce tego, co myśli o konkretnych osobach, m.in. politykach.

Utwór Maty wykorzystany przez polityków. Autor z nich kpi

W jednym z utworów Maty oberwało się obecnemu prezydentowi Polski, Karolowi Nawrockiemu. Muzyk w piosence "BĘDĘ PREZYDENTEM" nawiązuje do pojawiających się w przestrzeni publicznej medialnych sugestii, jakoby Karol Nawrocki niegdyś miał związki z sutenerstwem:

Będę prezydentem, który złamał każdе tabu Oni złamali przysięgę, niewierni mężowie stanu Uwierz, że nie będzie gorzej - i się zastanów Że skoro nawet sutener może, to też bym ja mógł

W związku z dość silną krytyką postaci skupionych wokół poprzednio rządzącej Zjednoczonej Prawicy, obecnie dominująca w ekipie sprawującej władzę Koalicja Obywatelska zapewne uznała, że Mata jest po ich stronie, w związku z czym wykorzystanie jego utworu do własnych celów - w tym przypadku publikacji posta na Instagramie - nie będzie niczym nagannym.

Jak się okazało, nie był to najrozsądniejszy ruch. Mata zdążył odnieść się do tego, co zrobiło z jego utworem konto Koalicji Obywatelskiej. Na opublikowanym przez siebie Instastory w sposób zdecydowany wyśmiał polityków. "XDDDDDD oficjalny profil partii rządzącej w Polsce [...] ośmieszacie się wszyscy po kolei...lepiej poczekajcie na resztę numeru" - zakpił muzyk. Na kolejnym story zamieścił fragment "Dnia świra" - swojego utworu z 2023 roku, który w jednej ze zwrotek ostro uderza w Koalicję Obywatelską:

Nawet Koalicja się podlizać chciała nastolatkom

Zaprosili mnie pogadać, co by można z trawką zdziałać

Dwa dni przed wyborami, nie ma tak łatwo

Skończyłoby się tylko fotką i kolejną łatką Oh, tylko fotką i kolejną łatką, a ja będę jechał z Tuskiem jak jechałem z Kaczką

Jak mój stary, kiedy z OFE zajebali banknot

Ludzie tego nie kumają, znają trochę szablon

Prawo, lewo - typ z tęczową flagą i typiara z szablą

Na tym jednak nie zakończyła się reakcja Maty. Wprost skrytykował on użycie przez Koalicję Obywatelską jego utworu, odcinając się przy tym od wspierania którejkolwiek opcji:

Najpierw użyli mojej nuty w mediach publicznych, żeby zaatakować jedną stronę, a teraz ta druga robi edity do snippetu z albumu, żeby zaatakować pierwszą. Proszę nie łączyć mnie z żadnym ugrupowaniem politycznym oprócz #MATA2040. Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że mógłbym zostać prezydentem, tym bardziej, że wciąż mam jeszcze 15 lat, żeby zdobyć potrzebną mi do tego edukację i doświadczenie życiowe.

Internauci w dużej mierze stanęli po stronie Maty. "Ale Mata już wam pocisnął na relacji", "Nawet autor utworu was wyśmiał" - tego typu komentarzy można znaleźć pod instagramowym wpisem Koalicji Obywatelskiej dość sporo. Nie ulega wątpliwości, że gdy politycy chcą być za bardzo młodzieżowi, często osiąga to skutek odwrotny do zamierzonego. Tak się stało i tutaj: broń w postaci Maty okazała się boleśnie obosieczna.

Adam Kudyba 11.12.2025 12:17

