REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Mroczna przyszłość Star Wars. Drastyczne zmiany w tworzeniu uniwersum

Odejście Kathleen Kennedy ze stanowiska szefowej Lucasfilm wywołało znaczny szum w świecie popkultury. Tym bardziej, że zastąpił ją Dave Filoni, który, mówiąc dyplomatycznie, nie cieszy się największą sympatią wśród dużej części fanów uniwersum "Gwiezdnych wojen". Strategia nowych władz studia raczej nie zmieni tego stanu - prawdopodobnie jeszcze bardziej go pogłębi.

Adam Kudyba
star wars przyszłość filmy filoni
REKLAMA

Lucasfilm to zdecydowanie jedna z najważniejszych marek w historii kina. Tę wytwórnię założył w 1971 roku George Lucas - legendarny reżyser filmów z serii "Gwiezdne wojny". W 2012 roku została ona przejęta przez Walt Disney Company. Do niedawna szefową Lucasfilm była Kathleen Kennedy - słynna amerykańska producentka, sześciokrotnie nominowana do Oscara, często współpracująca ze Stevenem Spielbergiem, jednak przede wszystkim: sprawująca pieczę nad dotychczasowymi produkcjami osadzonymi w gwiezdnowojennym świecie, takimi jak "Akolita", Ahsoka", "Andor", czy "Załoga rozbitków". Po wielu latach prezesury została ona zastąpiona przez Dave'a Filoniego, który od teraz wyznacza nowy kurs wytwórni. Pytanie, czy lepszy? Wobec tego narastają spore wątpliwości.

REKLAMA

Star Wars: nowe porządki Dave'a Filoniego. Czy lepsze? Raczej nie

W przypadku przyjścia nowych władz w firmie jest czymś absolutnie naturalnym, że świeżo upieczone szefostwo robi tzw. "przegląd wojsk" - nie tylko kadrowy, ale również na poziomie kreatywnym, spójności wizji. W przypadku Lucasfilm mowa tutaj przede wszystkim o strategii wobec seriali, ale także filmów - w tym roku do kin trafi "Mandalorian & Grogu", zaś kolejnym w kolejce jest "Star Wars: Starfighter" z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

Jak podaje Hollywood Reporter, nowe porządki Dave'a Filoniego będą dość radykalne i nie zwiastują zbyt wiele dobrego. O ile Kennedy miała podchodzić do twórców filmów na zasadzie spotykania się i pytania go o własną wizję projektu osadzonego w świecie "Gwiezdnych wojen", o tyle strategia Filoniego zapowiada się na odmienną. To właśnie nowy szef Lucasfilm ma być pomysłodawcą kierunku, w którym będzie zmierzać dany projekt i dopiero potem poszukiwać twórców, którzy podzielą jego wizję i będą w stanie ją zrealizować.

Portal zauważa, że efektem wolnej ręki twórczej, jaką dawała Kennedy, jest chociażby wspomniany "Starfighter" - produkcja niezależna fabularnie od poprzednich, której autorami są Shawn Levy (reżyser) i Jonathan Tropper (scenarzysta). Pozbawienie takiej wolności to krok, który zdecydowanie budzi wątpliwości. Oczywiście trzeba poczekać na efekty strategii "nowej miotły". Istnieje jednak coraz większe ryzyko, że nowe władze Lucasfilm będą miały destrukcyjny wpływ na kreatywność, która zawsze była siłą tego uniwersum. Nie zapowiada się więc, że opinia o Filonim ulegnie poprawie - jego ruch wskazuje na chęć ograniczenia pomysłowości reżyserów i scenarzystów, na rzecz podporządkowania ich swojej własnej wizji.

W ostatnich latach marka "Gwiezdnych wojen" przyciągała niezłe nazwiska, takie jak J.J. Abrams, Rian Johnson, Gareth Edwards, czy Ron Howard, a już teraz wiadomo, że wokół projektów spod tego szyldu kręcą się wspomniany Levy, ale również Taika Waititi oraz James Mangold - twórcy o różnych passach, ale niewątpliwie renomowani. Otwarte pozostaje pytanie, czy pod władzą Filoniego będą mieli możliwość spokojnej pracy, czy to raczej pogrzeb kreatywności w "Star Wars".

REKLAMA

Czytaj więcej o filmach na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
03.02.2026 13:12
Tagi: Dave FiloniLucasfilmStar Wars
Najnowsze
11:59
Elli McCay anulowano kinową premierę. Zaraz trafi do streamingu
Aktualizacja: 2026-02-03T11:59:14+01:00
10:40
Najlepsze Wichrowe wzgórza są w streamingu. Zobaczcie, zanim pójdziecie do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T10:40:05+01:00
9:34
Nowa wersja kultowego horroru podbija HBO Max. Wygrywa z oryginałem
Aktualizacja: 2026-02-03T09:34:12+01:00
8:57
Kasowy hit 2025 roku w SkyShowtime. To najlepszy film serii
Aktualizacja: 2026-02-03T08:57:46+01:00
19:41
Apple TV przedłuża serial, który wciągnął mnie od 1. odcinka. Słusznie - jest doskonały
Aktualizacja: 2026-02-02T19:41:51+01:00
18:22
Nowy zestaw w McDonaldzie. Fani Przyjaciół będą zachwyceni
Aktualizacja: 2026-02-02T18:22:48+01:00
16:04
Wracamy do Hawkins. Zwiastun nowego Stranger Things wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-02T16:04:27+01:00
14:09
Kim jest Aegon V? Wyjaśniamy wielki twist z 3. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw
Aktualizacja: 2026-02-02T14:09:33+01:00
13:00
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-02T13:00:58+01:00
12:39
HBO przyśpiesza premierę 4. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw. Ma dobry powód
Aktualizacja: 2026-02-02T12:39:15+01:00
12:03
Kultowy kryminał wjechał na Netfliksa. Wszystkie 12 sezonów
Aktualizacja: 2026-02-02T12:03:48+01:00
11:58
Ten wątek 4. sezonu Bridgertonów mnie zachwyca. Od razu się wzruszam
Aktualizacja: 2026-02-02T11:58:54+01:00
11:33
Tajemniczy horror ominął polskie kina. Stał się hitem SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-02-02T11:33:13+01:00
10:39
Rycerz siedmiu królestw i pół rodziny Targaryenów. Kim są nowe smoki?
Aktualizacja: 2026-02-02T10:39:47+01:00
10:17
The Last of Us skończy się wcześniej. Niedługo wielkie pożegnanie z serialem
Aktualizacja: 2026-02-02T10:17:46+01:00
9:39
Serialowy Dumbledore nie kryje żalu. Nalegano, by zrezygnował z Pottera
Aktualizacja: 2026-02-02T09:39:39+01:00
14:09
Na ten film nikt nie chodzi do kina. Zaraz zarobi rekordową kwotę
Aktualizacja: 2026-02-01T14:09:00+01:00
13:19
Ten serial bywa dołujący, ale szukaliśmy w nim radości - mówią nam gwiazdy Klangora
Aktualizacja: 2026-02-01T13:19:00+01:00
12:12
Kiedy premiera serialu Harry Potter? W końcu jakieś konkrety
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:45+01:00
12:12
Przeczytałam ten kryminał po latach. Wciąż jest piekielnie dobry
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:00+01:00
11:03
Kultowy horror wywraca bebechy. Nie zaśniecie po nim
Aktualizacja: 2026-02-01T11:03:00+01:00
10:15
Ten kryminał mnie nie porwał. Ale wiem, komu się spodoba
Aktualizacja: 2026-02-01T10:15:00+01:00
9:29
Najważniejsze premiery lutego 2026. Gorące tytuły w kinie i streamingu
Aktualizacja: 2026-02-01T09:29:00+01:00
8:43
Netflix wykręca niezłą akcję. Nie zaśniecie, póki nie odkryjecie, jak się kończy
Aktualizacja: 2026-02-01T08:43:00+01:00
7:04
Kiedy 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie? To już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-01T07:04:00+01:00
14:39
Widzowie zmiażdżyli tę adaptację przed laty. Nareszcie ją docenili
Aktualizacja: 2026-01-31T14:39:00+01:00
13:07
Twórca Wikingów nakręcił serial o swoim idolu. To legendarna postać
Aktualizacja: 2026-01-31T13:07:00+01:00
12:45
Hollywood żegna Catherine O'Harę. Wpisy łamią serce
Aktualizacja: 2026-01-31T12:45:05+01:00
12:01
Czy Wielki Marty jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-31T12:01:00+01:00
11:57
Szybcy i wściekli zostają w garażu. Finałowa część (znowu) opóźniona
Aktualizacja: 2026-01-31T11:57:41+01:00
10:59
HBO Max dodało film, który nie ma złych opinii. Najpewniej go nie widzieliście
Aktualizacja: 2026-01-31T10:59:00+01:00
9:59
Użytkownicy Disney+ chłoną piękne sci-fi jak substancję
Aktualizacja: 2026-01-31T09:59:00+01:00
9:05
Ale Prime Video ekipę zmontował. Ten film akcji kopie tyłki użytkownikom
Aktualizacja: 2026-01-31T09:05:26+01:00
8:17
W Wielkim Martym występuje Niania Frania. Ta prawdziwa
Aktualizacja: 2026-01-31T08:17:00+01:00
7:31
HBO Max: TOP 5 nowości na weekend, w tym kultowy horror
Aktualizacja: 2026-01-31T07:31:00+01:00
19:44
Catherine O'Hara nie żyje. Grała mamę w filmie Kevin sam w domu
Aktualizacja: 2026-01-30T19:44:36+01:00
19:13
Mistrz horroru powraca z thrillerem survivalowym. Ależ mi go brakowało
Aktualizacja: 2026-01-30T19:13:00+01:00
19:12
Taco Hemingway na celowniku. Tak, chodzi o lek
Aktualizacja: 2026-01-30T19:12:35+01:00
17:21
Czy Future Man dostanie 4. sezon? Genialne sci-fi obejrzysz tylko na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:21:00+01:00
17:01
Serial Apple TV rozzłościł widzów. 2. sezon i tak powstanie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:01:52+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA