Kultowy kryminał wjechał na Netfliksa. Wszystkie 12 sezonów

Wczesny XXI wiek to kopalnia wielu produkcji, które zyskały miano kultowych i niezapomnianych. Jedna z nich właśnie wjechała z pompą na Netfliksa. To prawdziwa gratka, zwłaszcza dla nieco starszych fanów, którzy z zapartym tchem lata temu siedzieli przed telewizorem.

Adam Kudyba
kosci serial netflix premiera
"Dr House", "Teoria wielkiego podrywu", "Chirurdzy", "Zagubieni" - te i wiele innych tytułów stanowią kultowe, serialowe dziedzictwo wczesnych lat 2000. Choć część z nich z dzisiejszej perspektywy może być uznana za przestarzałe narracyjnie lub wizualnie, to ważne elementy historii serialu. Jedną z jej immanentnych części są również "Kości" - amerykańska odcinkowa produkcja FOX, emitowana w latach 2005-17 (w Polsce na Polsacie, FX oraz AXN). Jeśli są na sali wielbiciele tego serialu, mamy dla nich znakomitą wiadomość.

Kości już na Netfliksie. Wszystkie, co do jednej

Luty zaczyna się dość spektakularnie. Użytkownicy Netfliksa oraz fani "Kości" prawdopodobnie wpadną w zbiorową i jak najbardziej uzasadnioną radość - 1 lutego na platformie pojawiły się bowiem wszystkie sezony serialu. To dość spektakularna "paczka" zafundowana przez serwis - kultowa produkcja liczy sobie bowiem 12 sezonów, na które z kolei składa się aż 246 odcinków. Będę szczerze podziwiać, jeśli ktoś zdecyduje zrobić sobie maraton - będzie musiał mieć sporo wolnego czasu, by zrealizować ten pomysł.

"Kości" to kryminalny komediodramat, oparty na książkach autorstwa Kathy Reichs - amerykańskiej antropolożki klinicznej i pisarki, autorki wielu książek m.in. z dziedziny medycyny sądowej. Reichs była również producentką serialu. Główną postacią "Kości" jest Temperance Brennan, utalentowana antropolożka pracująca w Jeffersonian Institute, pisząca w wolnych chwilach powieści. Często i ściśle współpracuje z Seeleyem Boothem, agentem FBI, któremu pomaga w identyfikacji zwłok i rozwiązywaniu spraw. Zwłaszcza, gdy typowe, standardowe metody się wyczerpują.

W główną rolę wcielała się Emily Deschanel ("Diabeł w Ohio"), zaś kreację Bootha stworzył David Boreanaz ("Seal Team", "Buffy: Postrach wampirów"). W serialu wystąpili również m.in. Michaela Conlin (Angela Montenegro), T.J. Thyne (Jack Hodgins), Tamara Taylor (Camille Saroyan) i John Francis Daley (Lance Sweets).

Adam Kudyba
02.02.2026 12:03
