Kasowy hit 2025 roku w SkyShowtime. To najlepszy film serii

Ładowanie...

Na SkyShowtime robi się bardzo tłoczno - nie brakuje bowiem ciekawego kina i atrakcyjnych seriali, na które grzech nie rzucić okiem. Polska publiczność chętnie korzysta z bogactwa oferty serwisu - wśród seriali najchętniej oglądany jest "Landman", zaś liderem wśród filmów jest "M3GAN 2.0". To ostatnie może się zmienić, bowiem na platformie właśnie wylądował jeden z najgłośniejszych tytułów ubiegłego roku.

REKLAMA

Jurassic World: Odrodzenie - gdzie obejrzeć film online? Premiera w SkyShowtime

Główną bohaterką filmu jest specjalistka ds. bezpieczeństwa, Zora Bennett (Scarlett Johansson), która zostaje zatrudniona do misji specjalnej. Zleceniodawcą jest Martin Krebs (Rupert Friend), stojący na czele korporacji, która jest na granicy medycznego przełomu i stworzenia leku na choroby serca. Aby to się udało, konieczne jest uzyskanie cennego DNA dinozaurów. Te jednak nie przystosowały się dobrze do ludzkich warunków - ich proces wyginięcia trwa, a nieliczne z nich znajdują się na odległej od cywilizacji wyspie. Ekipę, która tam wyruszy, uzupełnia Henry Loomis (Jonathan Bailey), naukowiec mający bzika na punkcie dinozaurów, a także zaufany wojak Zory, Duncan Kincaid (Mahershala Ali).

Nie ma co się oszukiwać: filmy z serii "Jurassic World" nigdy nie były przesadnie dobre. Po kilku podejściach było jasne, że trzeba jakiegoś odświeżenia. Zadanie to powierzono Garethowi Edwardsowi ("Twórca"). Jego filmom ciężko coś zarzucić pod kątem widowiskowości - wizualnie robią porządne wrażenie, czasami nawet zapierają dech w piersiach. Właśnie pod tym kątem "Odrodzenie" rzeczywiście wykonuje najlepszą robotę, design dinozaurów robi znakomite wrażenie, a inscenizowanie ich obecności potrafi przynieść solidne napięcie w duchu Spielberga. 180 milionów budżetu nie poszło w las i doskonale się zwróciło - film zarobił aż 868 mln dolarów.

Scenariuszowo jest znacznie słabiej - postacie mają wybitnie wysoki wskaźnik nieśmiertelności, logiki momentami bardzo brakuje, a wątki bohaterów prowadzone są dość rozczarowująco. Rekompensują to jednak aktorzy, którzy dwoją się i troją, by pokazać się z dobrej strony. Scarlett Johansson jest dobra, ale zdecydowanie nie określiłbym jej jako takiej, która samodzielnie uniosłaby odświeżoną markę. Na szczęście ma obok siebie Jonathana Baileya, który udowadnia, że z drugiego planu i niekoniecznie wspierającego scenariusza potrafi coś wycisnąć i stworzyć wyrazistą kreację - w tym wypadku mowa o czarującym i pełnym naturalnego uroku dino-nerdzie z największymi moralnymi wątpliwościami.

Koniec końców, "Jurassic World: Odrodzenie" jest filmem, który gwarantuje niezłą i cieszącą oko rozrywkę. Nie mam wątpliwości, że nawet biorąc pod uwagę wady tej produkcji, jest to najlepszy tytuł sygnowany szyldem "Jurassic World", światełko nadziei, że ta seria wyjdzie na prostą.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

"Jurassic World: Odrodzenie" jest dostępne do obejrzenia w SkyShowtime.

REKLAMA

Więcej o ofercie SkyShowtime przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 03.02.2026 08:57

Ładowanie...