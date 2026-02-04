REKLAMA
Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował

Bywają takie sytuacje, że aktorzy mają napięte harmonogramy, w związku z czym rezygnują z udziału w jednych produkcjach na rzecz innych. To stwarza zwykle problem i wymaga poszukiwań nowego odtwórcy roli. W 3. sezonie "The Last of Us" zobaczymy nową twarz Manny'ego. Kto go zagra?

Adam Kudyba
manny danny ramirez aktor
Oczekiwania przed 3. sezonem kultowej adaptacji postapokaliptycznej gry są sporę. Podczas gdy 2. sezon w sporej większości przedstawiał perspektywę Ellie (Bella Ramsey), tym razem więcej czasu spędzimy z Abby (Kaitlyn Dever), którą było nam dane wówczas poznać w ale zapadającej w pamięć formie i równocześnie skromnym czasie ekranowym. Wiele wskazuje na to, że nadchodzący sezon będzie również ostatnim. Zanim jednak produkcja pożegna się z widzami, obsada została zasilona o nowe nazwiska. Jedno z nich przychodzi na wymuszone zastępstwo.

Nowy Manny w The Last of Us 3. Danny Ramirez odchodzi

Jakiś czas temu ogłoszono, że z udziału w "The Last of Us" musiał zrezygnować Danny Ramirez ("Dwa życia"), "Top Gun: Maverick", "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"). Dotychczas wcielał się w Manny'ego Alvareza, przyjaciela Abby, lojalnego żołnierza Wilków. Okazało się, że ze względu na konflikt harmonogramów (najpewniej spowodowany przez udział aktora w nadchodzących filmach Marvela, dodatkowo pracuje on nad własną wersją "Człowieka z blizną) nie będzie w stanie pogodzić obowiązków, w związku z czym zdecydował o odejściu z serialu.

Jest to informacja z gatunku zdecydowanie rozczarowujących - Ramirez to dobry aktor, a jego postać ponoć miała się doczekać trochę większej ilości czasu ekranowego, niż dotychczas. Dobra wiadomość jest jednak taka, że postać Manny'ego nie zniknie - twórcy poddali ją recastingowi i wybrali nowego odtwórcę tej roli. Jak podaje Deadline, zdecydowano, że będzie nim Jorge Lendeborg Jr., mający na swoim m.in. role Jasona Ionello w filmach o Spider-Manie ("Homecoming", "Daleko od domu"), a także takich tytułach jak "Twój Simon", "Bumblebee" czy "Nocne kły".

Okazuje się również, że Lendeborg Jr. nie będzie jedyną nową postacią w obsadzie 3. sezonu "The Last of Us". Dołączyła do niej Clea DuVall, aktorka, która ma na koncie głośne tytuły i współpracę z najlepszymi. Jednym z jej pierwszych dużych tytułów byli "Oni" Roberta Rodrigueza, nieraz pracowała również z Jamesem Mangoldem, m.in. przy "Tożsamości" i "Przerwanej lekcji muzyki". Portal informuje, że DuVall wcieli się w jedną z serafitek.

04.02.2026 10:13
Tagi: The Last of Us
