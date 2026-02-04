Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował

Ładowanie...

Oczekiwania przed 3. sezonem kultowej adaptacji postapokaliptycznej gry są sporę. Podczas gdy 2. sezon w sporej większości przedstawiał perspektywę Ellie (Bella Ramsey), tym razem więcej czasu spędzimy z Abby (Kaitlyn Dever), którą było nam dane wówczas poznać w ale zapadającej w pamięć formie i równocześnie skromnym czasie ekranowym. Wiele wskazuje na to, że nadchodzący sezon będzie również ostatnim. Zanim jednak produkcja pożegna się z widzami, obsada została zasilona o nowe nazwiska. Jedno z nich przychodzi na wymuszone zastępstwo.

REKLAMA

Nowy Manny w The Last of Us 3. Danny Ramirez odchodzi

Jakiś czas temu ogłoszono, że z udziału w "The Last of Us" musiał zrezygnować Danny Ramirez ("Dwa życia"), "Top Gun: Maverick", "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"). Dotychczas wcielał się w Manny'ego Alvareza, przyjaciela Abby, lojalnego żołnierza Wilków. Okazało się, że ze względu na konflikt harmonogramów (najpewniej spowodowany przez udział aktora w nadchodzących filmach Marvela, dodatkowo pracuje on nad własną wersją "Człowieka z blizną) nie będzie w stanie pogodzić obowiązków, w związku z czym zdecydował o odejściu z serialu.

Jest to informacja z gatunku zdecydowanie rozczarowujących - Ramirez to dobry aktor, a jego postać ponoć miała się doczekać trochę większej ilości czasu ekranowego, niż dotychczas. Dobra wiadomość jest jednak taka, że postać Manny'ego nie zniknie - twórcy poddali ją recastingowi i wybrali nowego odtwórcę tej roli. Jak podaje Deadline, zdecydowano, że będzie nim Jorge Lendeborg Jr., mający na swoim m.in. role Jasona Ionello w filmach o Spider-Manie ("Homecoming", "Daleko od domu"), a także takich tytułach jak "Twój Simon", "Bumblebee" czy "Nocne kły".

Okazuje się również, że Lendeborg Jr. nie będzie jedyną nową postacią w obsadzie 3. sezonu "The Last of Us". Dołączyła do niej Clea DuVall, aktorka, która ma na koncie głośne tytuły i współpracę z najlepszymi. Jednym z jej pierwszych dużych tytułów byli "Oni" Roberta Rodrigueza, nieraz pracowała również z Jamesem Mangoldem, m.in. przy "Tożsamości" i "Przerwanej lekcji muzyki". Portal informuje, że DuVall wcieli się w jedną z serafitek.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 04.02.2026 10:13

Ładowanie...