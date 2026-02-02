REKLAMA
HBO przyśpiesza premierę 4. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw. Ma dobry powód

Wspaniała wiadomość dla subskrybentów HBO Max, a przynajmniej tych, którzy na bieżąco śledzą historię z serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". W związku ze zbliżającym się wydarzeniem Super Bowl, platforma zdecydowała się przyspieszyć premierę nadchodzącego odcinka spin-offu "Gry o tron". 4. odcinek pojawi się kilka dni wcześniej.

Anna Bortniak
rycerz siedmiu krolestw przyspieszona premiera bedzie szybciej
Amerykanie kochają Super Bowl. To dla nich nie tylko finał NFL, czyli zawodowej ligi futbolu amerykańskiego, ale również swojego rodzaju nieoficjalne święto narodowe, które ogląda masa widzów - emitowane co roku wydarzenie przyciąga przed telewizory ponad 100 mln kibiców. To dla nich bowiem nie tylko okazja, by obejrzeć sam mecz, ale również wydarzenia mu towarzyszące, takie jak halftime show z gwiazdami muzyki. Oznacza to, że podczas Super Bowl oczy Stanów Zjednocznych i innych krajów zwrócone są właśnie na murawę.

W związku z tym, że sportowe rozgrywki przyćmiewają inne wydarzenia rozgrywające się w tym samym czasie, stacje telewizyjne i serwisy streamingowe przesuwają premiery swoich najgłośniejszych tytułów, aby ryzykować utraty widzów. Tę strategię wybrał również serwis HBO Max, który przyspieszył emisję swoich najgłośniejszych obecnie tytułów, czyli "Rycerza Siedmiu Królestw" i "Branży".

HBO Max przyspiesza premierę Rycerza Siedmiu Królestw. 4. odcinek będzie szybciej

HBO Max ogłosiło, że 4. odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw" zadebiutuje kilka dni wcześniej. Epizod, który według planu miał pojawić się 9 lutego, widzowie będą mogli obejrzeć już 6 lutego. Został on zatem przeniesiony z poniedziałku na piątek. Premiera w HBO Max w Polsce zaplanowana jest na godzinę 3:01 w nocy, natomiast na kanale HBO - na 4:00 (według informacji Telemagazynu).

Zaktualizowany harmonogram wygląda zatem następująco:

  • 1. odcinek - 19 stycznia
  • 2. odcinek - 26 stycznia
  • 3. odcinek - 2 lutego
  • 4. odcinek - 6 lutego
  • 5. odcinek - 16 lutego
  • 6. odcinek - 23 lutego

Zmiany w harmonogramie emisji dotknęły również 4. sezon serialu "Branża". Premiera 5. odcinka produkcji, który miał zadebiutować 9 lutego, również została przesunięta na piątek, 6 lutego. Na kanale HBO można go z kolei oglądać o 3:00 (według informacji Telemagazynu), a w HBO Max - już o 3:01. Produkcja skupia się na grupie młodych absolwentów, która stawia pierwsze kroki w branży inwestycyjnej, a konkretnie w prestiżowym londyńskim banku Pierpoint & Co.

"Rycerz Siedmiu Królestw" to spin-off "Gry o tron", którego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Jego bohaterami są młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Duet wędruje po Westeros, stawiając czoła niebezpiecznym wyzwaniom.

02.02.2026 12:39
