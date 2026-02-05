REKLAMA
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze

Alan Ritchson ostatnimi laty szczególnie zapisał się we współczesnej historii tytułową rolą w serialu "Reacher". Tymczasowo opuszcza Prime Video na rzecz najnowszej, pełnej akcji, produkcji Netfliksa. Platforma zapowiedziała właśnie jej premierę i opublikowała zwiastun.

Adam Kudyba
maszyna do zabijania netflix
Choć mam absolutną świadomość, że Alan Ritchson to dla wielu przede wszystkim Jack Reacher, warto pamiętać, że jest on wszechstronniejszym artystą, mającym na koncie udział w takich produkcjach jak "Aniołowie są wśród nas", "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani", wystąpił też w "Szybcy i wściekli 10". Teraz sprawdzi się w nowym tytule, wypełnionym po brzegi akcją filmie "War Machine", który polscy widzowie poznają jako "Maszynę do zabijania".

Maszyna do zabijania wiosną w Netfliksie. Co wiemy o filmie?

Netflix nie ujawnia zbyt wiele o samej fabule, zapewne pragnąc zrobić widzom niespodziankę. "Podczas ostatniego etapu selekcji do US Army Ranger, ćwiczenia elitarnego zespołu przeradzają się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem" - tak brzmi oficjalny opis. Jest on enigmatyczny, jednak zwiastun (który możecie zobaczyć poniżej) sugeruje, że bohaterowie mogą mieć do czynienia z pozaziemską maszyną do zabijania.

W roli głównej wystąpi Alan Ritchson, zaś w pozostałych rolach zobaczymy m.in. Dennisa Quaida ("Substancja"), Esaia Moralesa ("Mission: Impossible - The Final Reckoning"), Stephana Jamesa, Jaia Courtneya, Blake'a Richardsona i Daniela Webbera. Reżyserem filmu jest twórca znający dobrze kino akcji, Patrick Hughes, mający na koncie takie tytuły jak "Niezniszczalni 3", "Bodyguard Zawodowiec" czy "Człowiek z Toronto".

Kiedy zobaczymy film w streamingu? "Maszyna do zabijania" trafi do oferty Netfliksa już za miesiąc - dokładnie 6 marca. Nie będzie trzeba zatem długo czekać, by zobaczyć nowe wcielenie Alana Ritchsona, który tym razem prawdopodobnie zmierzy się z pozaziemskim zagrożeniem. W oczekiwaniu na premierę "Reachera" z udziałem aktora, film Netfliksa brzmi jak odświeżająca, umilająca ten czas propozycja.

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
05.02.2026 10:28
Tagi: Filmy akcjiFilmy NetflixScience fiction
