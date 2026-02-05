Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze

Ładowanie...

Choć mam absolutną świadomość, że Alan Ritchson to dla wielu przede wszystkim Jack Reacher, warto pamiętać, że jest on wszechstronniejszym artystą, mającym na koncie udział w takich produkcjach jak "Aniołowie są wśród nas", "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani", wystąpił też w "Szybcy i wściekli 10". Teraz sprawdzi się w nowym tytule, wypełnionym po brzegi akcją filmie "War Machine", który polscy widzowie poznają jako "Maszynę do zabijania".

Maszyna do zabijania wiosną w Netfliksie. Co wiemy o filmie?

Netflix nie ujawnia zbyt wiele o samej fabule, zapewne pragnąc zrobić widzom niespodziankę. "Podczas ostatniego etapu selekcji do US Army Ranger, ćwiczenia elitarnego zespołu przeradzają się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem" - tak brzmi oficjalny opis. Jest on enigmatyczny, jednak zwiastun (który możecie zobaczyć poniżej) sugeruje, że bohaterowie mogą mieć do czynienia z pozaziemską maszyną do zabijania.

W roli głównej wystąpi Alan Ritchson, zaś w pozostałych rolach zobaczymy m.in. Dennisa Quaida ("Substancja"), Esaia Moralesa ("Mission: Impossible - The Final Reckoning"), Stephana Jamesa, Jaia Courtneya, Blake'a Richardsona i Daniela Webbera. Reżyserem filmu jest twórca znający dobrze kino akcji, Patrick Hughes, mający na koncie takie tytuły jak "Niezniszczalni 3", "Bodyguard Zawodowiec" czy "Człowiek z Toronto".

Kiedy zobaczymy film w streamingu? "Maszyna do zabijania" trafi do oferty Netfliksa już za miesiąc - dokładnie 6 marca. Nie będzie trzeba zatem długo czekać, by zobaczyć nowe wcielenie Alana Ritchsona, który tym razem prawdopodobnie zmierzy się z pozaziemskim zagrożeniem. W oczekiwaniu na premierę "Reachera" z udziałem aktora, film Netfliksa brzmi jak odświeżająca, umilająca ten czas propozycja.

Adam Kudyba 05.02.2026 10:28

