I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu

O co dokładnie chodziło w finale 2. serii „Fallouta” oraz co nam to mówi o 3. sezonie i o grze „Fallout 5”? Co dalej z Lucy, Maximusem, Ghulem, Normem? No i jakie znaczenie ma Colorado oraz czym jest Liberty Prime Alpha ze sceny po napisach? Wyjaśniamy!

Piotr Grabiec
„Fallout” od Amazonu doczekał się już dwóch sezonów. Serial nie tylko inspirowany jest grami z cyklu Bethesdy o tym samym tytule, ale też rozgrywa się, co ciekawe, w tym samym uniwersum, co produkcje wydawane od ćwierć wieku na pecety i konsole. Do serwisu Prime Video trafił już finałowy odcinek 2. serii, w którym nie zabrakło sceny po napisach. Pora przeanalizować to zakończenie, bo dzięki temu możemy wywnioskować, o czym opowiedzą 3. sezon oraz gra „Fallout 5”.

Jak się kończy 2. sezon „Fallouta”?

W serialu śledzimy losy kilkorga bohaterów, których ścieżki się okazjonalnie przecinają. Główną bohaterką jest Lucy MacLean, która odnalazła wreszcie swojego ojca i skonfrontowała się z nim. Oprócz tego mamy Maximusa, który za dzieciaka został członkiem Bractwa Stali oraz Ghula, którym jest przedwojenny aktor Cooper Howard poszukujący swojej rodziny. Gdzie się znajdują po 2. sezonie „Fallouta”?

„Fallout” i życie po New Vegas, czyli co dalej z Lucy i Maximusem?

Główna bohaterka i jej towarzysz zakończyli swoje dotychczasowe przygody w kasynie Lucky 38. Przez okno obserwują zbliżającą się armię. Scenarzyści zostawili tu otwartą furtkę: postaci skończyły główne zadanie fabularne i mogą rozpocząć kolejnego questa, jakikolwiek on by nie był. Jeśli miałbym strzelać, to Lucy postanowi wrócić do domu i zaproponuje Maximusowi wspólną podróż w 3. sezonie „Fallouta”, ale ten może zdecydować, że woli pomóc ziomkom z NCR-u.

„Fallout” i frakcje, czyli co dalej z House’em, NCR i Legionem?

Komputer, w którym zamknięta została świadomość przedsiębiorcy, został wyłączony, ale trudno uwierzyć, aby to oznaczało koniec istnienia tej jego wersji. Stawiam na to, że House pojawi się ponownie albo w serialu, albo w nowych grach wideo z tego cyklu. Jak na razie jednak New Vegas będzie polem walki pomiędzy niedobitkami Republiki Nowej Kalifornii, a Legionu Cezara. Znając życie na Pustkowiach, pewnie żadna z frakcji nie wyjdzie z niej zwycięsko.

„Fallout” i potwory, czyli co dalej ze Szponami Śmierci i Super Mutantami?

Maximus zabił wiele Szponów Śmierci zamieszkujących Strip w New Vegas, a NCR dokończyło dzieła. To jednak tylko jedno z wielu gniazd, a na Pustkowiach została ich pewnie masa. Z kolei jeśli chodzi o ludzi zmutowanych przez F.E.V., to spotkaliśmy tylko jednego Super Mutanta (za to o znajomym głosie). Szykuje się do wojny z ludźmi - ale kim są jego sojusznicy pozostaje na razie tajemnicą. Coś czuję, że właśnie ten konflikt będzie tłem dla fabuły w grze „Fallout 5”.

„Fallout” i Colorado, czyli co dalej z Ghulem, czyli Cooperem Howardem?

Kolejny z głównych bohaterów cyklu, czyli Cooper, odnalazł w końcu Kryptę dla Zarządu, ale okazało się, że jego bliskich w niej już nie ma. Nie załamał się jednak, tylko ruszył dalej ich tropem. Jego żona, Barbara, zostawiła mu wskazówkę w postaci pocztówki z Colorado. To nie pierwszy raz, gdy słyszymy o tym regionie - wspominany był wcześniej w grze „Fallout: New Vegas”. Howard tam zmierza i to samotnie - może dostaniemy growy lub serialowy spin-off z Ghulem?

„Fallout” i Krypty 31/33/33, czyli co dalej z Normem i Enklawą?

Lucy wyruszyła w podróż po Pustkowiach, a jej brat pozostał w Krypcie, gdzie wpadł na trop przedwojennego spisku. Wraz z innymi pracownikami Vault-Tec wybudzonymi z hibernacji trafił do opuszczonego biura tej firmy. Poznał część tajemnic ojca i postanowił wrócić do domu. Nie wie jednak, że wezwana została tam również Enklawa, frakcja sprzed Wielkiej Wojny, która pewnie zrobi w Kryptach 31/32/33 jakąś czystkę, której spodziewam się między 2. i 3. sezonem.

„Fallout” i Liberty Prime, czyli co dalej z Bractwem Stali

Scena po napisach w serialu „Fallout” poświęcona została Bractwu Stali. Organizacja przetrwała wywołane przez Maximusa walki wewnętrzne, a u jej steru utrzymał się starszy kleryk Quintus. Uznał, że nie chce już jednoczyć ludzi, tylko ich niszczyć, a pomoże mu w tym broń ostateczna o nazwie Libery Prime Alpha i zapewne użyje jej w 3. sezonie „Fallouta”. Jeden z egzemplarzy podobnego ustrojstwa widzieliśmy już w grach „Fallout 3” i „Fallout 4”.

Teraz zaś nie pozostaje nam teraz nic innego, jak czekać na informacje od Amazonu o dacie premiery nietypowego spin-offa oraz pełnoprawnego 3.sezonu „Fallouta” w Prime Video oraz kolejnych gier Bethesdy. Fani czekają na takie tytuły jak „Fallout 5” i „Fallout: New Vegas 2” oraz remastery dwóch starszych gier, czyli „Fallout 3” i „Fallout: New Vegas”. Niestety jak na razie jest o nich nieznośnie cicho - ale na pocieszenie mamy świetne fanfilmy inspirowane „Falloutem”!

04.02.2026 19:20
