I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu

„Fallout” od Amazonu doczekał się już dwóch sezonów. Serial nie tylko inspirowany jest grami z cyklu Bethesdy o tym samym tytule, ale też rozgrywa się, co ciekawe, w tym samym uniwersum, co produkcje wydawane od ćwierć wieku na pecety i konsole. Do serwisu Prime Video trafił już finałowy odcinek 2. serii, w którym nie zabrakło sceny po napisach. Pora przeanalizować to zakończenie, bo dzięki temu możemy wywnioskować, o czym opowiedzą 3. sezon oraz gra „Fallout 5”.

Jak się kończy 2. sezon „Fallouta”?

W serialu śledzimy losy kilkorga bohaterów, których ścieżki się okazjonalnie przecinają. Główną bohaterką jest Lucy MacLean, która odnalazła wreszcie swojego ojca i skonfrontowała się z nim. Oprócz tego mamy Maximusa, który za dzieciaka został członkiem Bractwa Stali oraz Ghula, którym jest przedwojenny aktor Cooper Howard poszukujący swojej rodziny. Gdzie się znajdują po 2. sezonie „Fallouta”?

„Fallout” i życie po New Vegas, czyli co dalej z Lucy i Maximusem?

Główna bohaterka i jej towarzysz zakończyli swoje dotychczasowe przygody w kasynie Lucky 38. Przez okno obserwują zbliżającą się armię. Scenarzyści zostawili tu otwartą furtkę: postaci skończyły główne zadanie fabularne i mogą rozpocząć kolejnego questa, jakikolwiek on by nie był. Jeśli miałbym strzelać, to Lucy postanowi wrócić do domu i zaproponuje Maximusowi wspólną podróż w 3. sezonie „Fallouta”, ale ten może zdecydować, że woli pomóc ziomkom z NCR-u.

„Fallout” i frakcje, czyli co dalej z House’em, NCR i Legionem?

Komputer, w którym zamknięta została świadomość przedsiębiorcy, został wyłączony, ale trudno uwierzyć, aby to oznaczało koniec istnienia tej jego wersji. Stawiam na to, że House pojawi się ponownie albo w serialu, albo w nowych grach wideo z tego cyklu. Jak na razie jednak New Vegas będzie polem walki pomiędzy niedobitkami Republiki Nowej Kalifornii, a Legionu Cezara. Znając życie na Pustkowiach, pewnie żadna z frakcji nie wyjdzie z niej zwycięsko.

„Fallout” i potwory, czyli co dalej ze Szponami Śmierci i Super Mutantami?

Maximus zabił wiele Szponów Śmierci zamieszkujących Strip w New Vegas, a NCR dokończyło dzieła. To jednak tylko jedno z wielu gniazd, a na Pustkowiach została ich pewnie masa. Z kolei jeśli chodzi o ludzi zmutowanych przez F.E.V., to spotkaliśmy tylko jednego Super Mutanta (za to o znajomym głosie). Szykuje się do wojny z ludźmi - ale kim są jego sojusznicy pozostaje na razie tajemnicą. Coś czuję, że właśnie ten konflikt będzie tłem dla fabuły w grze „Fallout 5”.

„Fallout” i Colorado, czyli co dalej z Ghulem, czyli Cooperem Howardem?

Kolejny z głównych bohaterów cyklu, czyli Cooper, odnalazł w końcu Kryptę dla Zarządu, ale okazało się, że jego bliskich w niej już nie ma. Nie załamał się jednak, tylko ruszył dalej ich tropem. Jego żona, Barbara, zostawiła mu wskazówkę w postaci pocztówki z Colorado. To nie pierwszy raz, gdy słyszymy o tym regionie - wspominany był wcześniej w grze „Fallout: New Vegas”. Howard tam zmierza i to samotnie - może dostaniemy growy lub serialowy spin-off z Ghulem?

„Fallout” i Krypty 31/33/33, czyli co dalej z Normem i Enklawą?

Lucy wyruszyła w podróż po Pustkowiach, a jej brat pozostał w Krypcie, gdzie wpadł na trop przedwojennego spisku. Wraz z innymi pracownikami Vault-Tec wybudzonymi z hibernacji trafił do opuszczonego biura tej firmy. Poznał część tajemnic ojca i postanowił wrócić do domu. Nie wie jednak, że wezwana została tam również Enklawa, frakcja sprzed Wielkiej Wojny, która pewnie zrobi w Kryptach 31/32/33 jakąś czystkę, której spodziewam się między 2. i 3. sezonem.

„Fallout” i Liberty Prime, czyli co dalej z Bractwem Stali

Scena po napisach w serialu „Fallout” poświęcona została Bractwu Stali. Organizacja przetrwała wywołane przez Maximusa walki wewnętrzne, a u jej steru utrzymał się starszy kleryk Quintus. Uznał, że nie chce już jednoczyć ludzi, tylko ich niszczyć, a pomoże mu w tym broń ostateczna o nazwie Libery Prime Alpha i zapewne użyje jej w 3. sezonie „Fallouta”. Jeden z egzemplarzy podobnego ustrojstwa widzieliśmy już w grach „Fallout 3” i „Fallout 4”.

Teraz zaś nie pozostaje nam teraz nic innego, jak czekać na informacje od Amazonu o dacie premiery nietypowego spin-offa oraz pełnoprawnego 3.sezonu „Fallouta” w Prime Video oraz kolejnych gier Bethesdy. Fani czekają na takie tytuły jak „Fallout 5” i „Fallout: New Vegas 2” oraz remastery dwóch starszych gier, czyli „Fallout 3” i „Fallout: New Vegas”. Niestety jak na razie jest o nich nieznośnie cicho - ale na pocieszenie mamy świetne fanfilmy inspirowane „Falloutem”!

Piotr Grabiec 04.02.2026 19:20

