Tajemniczy horror ominął polskie kina. Stał się hitem SkyShowtime

SkyShowtime zdecydowanie nie ma na co narzekać - dostępne na platformie produkcje cieszą się oglądalnością i uwagą widzów. Wśród seriali prym wiedzie "Landman", "To jej wina" i "Tulsa King", zaś spośród filmów palma pierwszeństwa należy do aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka". Okazuje się również, że "M3GAN 2.0", która zaliczyła w kinach bolesną klęskę, w serwisie stała się hitem, drugim najchętniej oglądanym przez polską publiczność filmem. Kolejnym tytułem, który dostał nowe życie, jest "Kobieta w ogrodzie".

Kobieta w ogrodzie podbija SkyShowtime. W kinie jej nie zobaczyliśmy

Główną bohaterką filmu jest Ramona (Danielle Deadwyler) - matka Taylora i Annie. Kobieta jest straumatyzowana - jej mąż zginął w wypadku samochodowym, co ma znaczący, negatywny wpływ na jej podejście do dzieci. Wkrótce przed ich domem pojawia się przerażająca postać - ubrana na czarno tajemnicza kobieta, która przekazuje im niepokojące, mrożące krew w żyłach wiadomości i ostrzeżenia. Ramona i jej dzieci żyją w coraz większym poczuciu zagrożenia w związku z jej obecnością.

Premiera tego filmu była zaplanowana na marzec 2025 rok. Z czasem jednak okazało się, że "Kobieta w ogrodzie" ostatecznie nie znalazła się wśród polskich premier kinowych, ani na podany wyżej, ani na jakikolwiek inny miesiąc. Stało się wówczas jasne, że tyczyło się to przede wszystkim premiery amerykańskiej, a jeśli zobaczymy kiedykolwiek "Kobietę w ogrodzie", to albo za pomocą usługi VOD, albo trafi ona do oferty abonamentowej któregoś streamingu. Padło na SkyShowtime - to właśnie tam znajdziemy ten psychologiczny horror.

Decyzja o niepokazaniu filmu w kinach budzi ciekawość, zwłaszcza, że stoją zanim dość grube ryby. Danielle Deadwyler to uznana, nominowana do niejednej nagrody aktorka, za reżyserię odpowiada zaś Jaume Collet-Serra, doświadczony twórca, który ma na koncie głośne tytuły, takie jak "Sierota", "Non-Stop", Wyprawa do dżungli", "Black Adam" czy niedawny hit Netfliksa, "Kontrola bezpieczeństwa" z Taronem Egertonem w roli głównej. Jakby tego było mało, "Kobieta w ogrodzie" to horror wyprodukowany przez Blumhouse - kolejną sprawdzoną markę. Na całe szczęście polska publiczność ma wreszcie szansę się przekonać i samodzielnie zweryfikować potencjał tego filmu.

Adam Kudyba 02.02.2026 11:33

