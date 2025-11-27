Harmonogram odcinków Stranger Things 5. Kiedy kolejne i ile ich jest?

Ładowanie...

Nadchodzi finał serialu "Stranger Things", jednego z najgłośniejszych i najpopularniejszych seriali Netfliksa. Oznacza to, że czas pożegnać się z dzieciakami z Hawkins. Szczęście w nieszczęściu - będzie to pożegnanie długie i, miejmy nadzieję, z pompą. Wiadomo już, ile odcinków będzie liczył 5. sezon i w jakich partiach będzie publikowany na Netfliksie.

Stranger Things, 5. sezon - harmonogram i czas trwania odcinków

Serial został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

Pierwsze 4 odcinki pojawią się na Netfliksie o godzinie 2:00 w nocy. Oznacza, że będzie można obejrzeć je dużo wcześniej niż zazwyczaj - w większości przypadków streamingowy gigant planuje swoje premiery na 9:00 rano. Tym razem jednak fani "Stranger Things" będą mogli obejrzeć długo wyczekiwany sezon aż 7 godzin wcześniej (a na pewno znajdą się tacy, co zasiądą przed ekrany o tej godzinie). Premierowe odcinki 1-4 będą trwały około 271 minut, czyli ponad 4,5h.

Oto pełny harmonogram:

VOLUME 1 - 27 LISTOPADA 2025

1. odcinek - Odsiecz (Chapter One: The Crawl)

2. odcinek - Zniknięcie Holly Wheeler (Chapter Two: The Vanishing of Holly Wheeler)

3. odcinek - Pułapka u Turnbowów (Chapter Three: The Turnbow Trap)

4. odcinek - Czarownik (Chapter Four: Sorcerer)

VOLUME 2 - 26 GRUDNIA 2025

5. odcinek - Elektrowstrząs (Chapter Five: Shock Jock)

6. odcinek - Ucieczka z Camazotz (Chapter Six: Escape from Camazotz)

7. odcinek - Most (Chapter Seven: The Bridge)

VOLUME 3 - 1 STYCZNIA 2026

8. odcinek - Ta strona (Chapter Eight: The Rightside Up)

27.11.2025

