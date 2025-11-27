Stranger Things 5 ma najniższe oceny od krytyków. Od widzów - wręcz przeciwnie

Ładowanie...

Dziś w nocy pierwsze 4 odcinki finałowego sezonu "Stranger Things" zadebiutowały na polskiej stronie serwisu Netflix. Na nowy sezon rzuciło się tak dużo osób, że streamingowy gigant musiał zmierzyć się z chwilą awarią. Techniczny problem został jednak prędko naprawiony, a widzowie mogli kontynuować długo wyczekiwany (bo już ponad 3 lata) seans. Wskutek tego w serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się już pierwsze oceny.

REKLAMA

Stranger Things - 5. sezon ma najniższe oceny od krytyków. Widzowie twierdzą inaczej

Na ten moment, czyli na 27 listopada, 5. sezon został przez krytyków najgorzej oceniony, choć od wyższego miejsca dzielą go zaledwie 2 proc. Do tej pory najlepiej został oceniony przez nich sezon 1. (97 proc.), tuż za nim plasuje się sezon 2., a na kolejnych miejscach z 89 proc. znajdują się sezony 3. i 4.

Widzowie z krytykami, krótko mówiąc, się nie zgadzają - 5. sezon otrzymał od nich notę aż 92 proc., co oznacza, że wśród wszystkich sezonów zajmuje 2. miejsce - na 1. uplasował się sezon 1. Trzecim najbardziej ulubionym sezonem zdaniem widzów był sezon 2., dalej sezon 4., a na końcu - sezon 3.

Stranger Things - oceny wszystkich sezonów w serwisie Rotten Tomatoes

Sytuacja jest oczywiście dynamiczna - to bowiem dopiero pierwszy dzień premiery i nie wszyscy zdążyli jeszcze zasiąść przed telewizory, by obejrzeć najnowsze odcinki. Warto też podkreślić, że na Netfliksie zadebiutowały dopiero 4 epizody i na razie tylko one są przez widzów i krytyków oceniane. Noty z pewnością będą się wahać podczas premiery 2. i 3. części. Oznacza to, że na bardziej wiarygodne oceny trzeba będzie poczekać co najmniej do 1 stycznia 2026 r. - właśnie na ten dzień twórcy zaplanowali wielki finał.

5. sezon "Stranger Things" został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 27.11.2025 18:13

Ładowanie...