Stranger Things 5 ma najniższe oceny od krytyków. Od widzów - wręcz przeciwnie

5. sezon "Stranger Things" zadebiutował z najniższym wynikiem w historii Rotten Tomatoes. Lecz chociaż finałowa odsłona została przez krytyków najgorzej oceniona, to widzom nowe odcinki podobają się najwyraźniej dużo bardziej.

stranger things na rotten tomatoes najnizsze oceny jaki werdykt
Dziś w nocy pierwsze 4 odcinki finałowego sezonu "Stranger Things" zadebiutowały na polskiej stronie serwisu Netflix. Na nowy sezon rzuciło się tak dużo osób, że streamingowy gigant musiał zmierzyć się z chwilą awarią. Techniczny problem został jednak prędko naprawiony, a widzowie mogli kontynuować długo wyczekiwany (bo już ponad 3 lata) seans. Wskutek tego w serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się już pierwsze oceny.

Stranger Things - 5. sezon ma najniższe oceny od krytyków. Widzowie twierdzą inaczej

Na ten moment, czyli na 27 listopada, 5. sezon został przez krytyków najgorzej oceniony, choć od wyższego miejsca dzielą go zaledwie 2 proc. Do tej pory najlepiej został oceniony przez nich sezon 1. (97 proc.), tuż za nim plasuje się sezon 2., a na kolejnych miejscach z 89 proc. znajdują się sezony 3. i 4.

Widzowie z krytykami, krótko mówiąc, się nie zgadzają - 5. sezon otrzymał od nich notę aż 92 proc., co oznacza, że wśród wszystkich sezonów zajmuje 2. miejsce - na 1. uplasował się sezon 1. Trzecim najbardziej ulubionym sezonem zdaniem widzów był sezon 2., dalej sezon 4., a na końcu - sezon 3.

stranger things wyniki 5 sezon jak wypadl
Stranger Things - oceny wszystkich sezonów w serwisie Rotten Tomatoes

Sytuacja jest oczywiście dynamiczna - to bowiem dopiero pierwszy dzień premiery i nie wszyscy zdążyli jeszcze zasiąść przed telewizory, by obejrzeć najnowsze odcinki. Warto też podkreślić, że na Netfliksie zadebiutowały dopiero 4 epizody i na razie tylko one są przez widzów i krytyków oceniane. Noty z pewnością będą się wahać podczas premiery 2. i 3. części. Oznacza to, że na bardziej wiarygodne oceny trzeba będzie poczekać co najmniej do 1 stycznia 2026 r. - właśnie na ten dzień twórcy zaplanowali wielki finał.

5. sezon "Stranger Things" został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

