Zanim odpalisz Stranger Things 5, zmień ustawienia telewizora. Będzie lepiej

Piloty w dłoń - dziś dzień "Stranger Things". Zanim jednak wlepicie wzrok w ekrany, Ross Duffer podpowiada, w jaki sposób skonfigurować ustawienia telewizora, by 5. sezon serialu Netfliksa pod względem wizualnym wyglądał jak najlepiej.

Anna Bortniak
Na ten moment fani "Stranger Things" czekali ponad 3 lata - pierwsze 4 odcinki finałowego sezon jednego z flagowych seriali Netfliksa właśnie zadebiutowały w serwisie. W jaki sposób najlepiej pożegnać się z bohaterami z Hawkins? Z pewnością tak, by nic nie zakłócało odbioru produkcji. Oznacza to, że, oprócz wygodnego usadowienia się na kanapie i nastawienia trybu pełnego skupienia, warto poszperać przy ustawieniach telewizora, żeby obraz wyglądał jak najlepiej. Instrukcję, jak to zrobić, zostawił Ross Duffer, współtwórca serialu.

Stranger Things - jak skonfigurować telewizor, żeby obraz był najlepszy?

Niedługo przed premierą serialu jeden z braci Duffer opublikował na Instagramie ogłoszenie, w którym doradził widzom, jak najlepiej skonfigurować telewizor, by zapewnić sobie smakowitą ucztę wizualną. Podkreślił, że chce się upewnić, że telewizory widzów mają włączone odpowiednie ustawienia.

Na samym początku poinformował, że choć telewizory różnią się pod względem wyświetlaczy, to w ustawieniach warto wyłączyć wszystkie funkcje w ustawieniach obrazu. W przypadku Duffera były to dynamiczny kontrast, super rozdzielczość, wzmocnienie krawędzi i filtr kolorów, które uznał za "śmieciowe". Twórca doradził również, by wyłączyć redukcję szumów oraz TrueMotion lub SmoothMotion", który, jego zdaniem, tworzy "przerażający efekt opery mydlanej".

Duffer stwierdził, że w gruncie rzeczy problemy powinien rozwiązać tryb ekspercki (w jego przypadku jest to Vision-Movie Dark Mode), ale jego intencją jest przede wszystkim zachęcenie widzów do sprawdzenia ustawień swoich telewizorów, zanim włączą 1. odcinek finałowego sezonu "Stranger Things". Wszystko głównie po to, by nie oglądać produkcji ze "zniszczonymi kolorami".

1. część, czyli odcinki 1-4, 5. sezonu "Stranger Things" zadebiutowały na Netfliksie 27 listopada o 2:00 w nocy. 2. część (3 odcinki) pojawi się w serwisie 26 grudnia, a wielki finał (1 odcinek) będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 r.

27.11.2025 11:58
