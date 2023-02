„My i wy” z Eddiem Murphym i Jonah Hillem to kicha, ale nie ze względu na „propagandę”

Narzekanie na produkcje Netflixa to pewnego rodzaju trend, przyzwyczajenie. Obecnie dość niesprawiedliwe, bowiem od miesięcy serwis regularnie proponuje swoim subskrybentom naprawdę niezłe filmy i seriale w najróżniejszych gatunkach. Większość tych perełek staramy się omawiać na naszym rozrywkowym blogu, wychodząc z założenia, że lepiej polecać to, co dobre, niż wyławiać kolejne powody do narzekań. W przypadku „My i wy” dochodzi jednak kwestia potężnie zawiedzionych oczekiwań. Tym bardziej, że film Barrisa to nie średniak - to obraz najzwyczajniej w świecie kiepski.



„My i wy” pochyla się nad związkiem pary millenialsów z Los Angeles, Ezry (Jonah Hill) i Amiry, którzy stają przed nowym wyzwaniem - spotkaniami z rodzicami. Elementem, który na papierze brzmiał całkiem ciekawie, bo ma potencjał posłużyć za podwalinę dla ciekawych dialogów, obserwacji i gagów, jest fakt, że obie rodziny wywodzą się z różnych kultur i środowisk.