Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku
Na ten moment miłośnicy trzymających w napięciu dreszczowców czekali od dawna. Na Netfliksa wreszcie zmierza film, który już został okrzyknięty najbardziej wybuchowym thrillerem tego roku. "Dom pełen dynamitu" już za chwilę zadebiutuje na platformie. Na jakie tytuły prócz niego użytkownicy powinni zwrócić szczególną uwagę?
"FURIA! FURIA! FURIOZA!" - to są hasła, które na ten moment krzyczą użytkownicy Netfliksa. "Druga Furioza" wpadła na platformę w minioną środę i zrobiła niezły młyn. Polscy subskrybenci serwisu długo na nią czekali i już od pierwszych zapowiedzi pytali w mediach społecznościowych "kiedy premiera? Kiedy premiera?". A skoro Golden z ekipą w końcu wpadli do serwisu, widzowie nie zamierzają im przepuścić. Namiętnie ten film o kibolach oglądają. Oderwać się od niego nie mogą. Cieszą nim oczy niczym grą ulubionej drużyny. Jak długo ten szał potrwa?
Pewnie jeszcze trochę. Ale "Druga Furioza" wiecznie królować na Netfliksie nie może. Tym bardziej że zaraz na platformie pojawi się kolejna wyczekiwana nowość. Tym razem już nie tylko w Polsce, a na całym świecie. Bo przecież "Dom pełen dynamitu" przykuł uwagę kinofilów z różnych zakątków globu jeszcze podczas swej premiery na festiwalu w Wenecji. Krytycy się nim zachwycili - 84 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes - pisząc, że to jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) thriller tego roku.
Rzeczywiście "Dom pełen dynamitu" zapowiada się iście wybuchowo. W końcu opowieść zaczyna się, gdy w stronę Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pocisk, do którego nikt nie chce się przyznać. Wtedy rozpoczyna się wyścig z czasem, mający pozwolić ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć. Napięcie sięgnie więc zenitu. Świadczą o tym nazwiska twórców i występujących na ekranie aktorów.
Za "Dom pełen dynamitu" odpowiada nagrodzona Oscarem za "The Hurt Locker. W pułapce wojny" Kathryn Bigelow. Ma ona już doświadczenie w tworzeniu thrillerów, które ogląda się ze skraju siedzenia - "Wróg numer jeden" jest tego najlepszym dowodem. Do tego w utrzymaniu nas przed ekranem pomaga jej w tym wypadku Rebecca Ferguson i Idris Elba.
"Dom pełen dynamitu" rozsadzi was na Netfliksie w najbliższy piątek, 24 października. Oznacza to, że w nadchodzącym tygodniu nie dostaniecie od platformy chwili wytchnienia. W końcu nowy film Kathryn Bigelow zadebiutuje dokładnie dwa dni po innym thrillerze, który też na pewno będziecie chcieli obejrzeć. Skąd to wiem? Bo chodzi o opartą na faktach opowieść o seryjnym mordercy.
"Potwór z Florencji" przenosi nas do Włoch lat 60. ubiegłego wieku. Właśnie tam toczy się jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii całego kraju. W miarę otwierania kolejnych postępowań pojawiają się oczywiście kolejni podejrzani - wiele różnych potworów. To właśnie na nich skupiają się twórcy i prowadzą narrację z ich perspektywy. Ponieważ - jak głosi oficjalny opis fabuły - "potworem może być każdy".
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Nasza droga zmarła 14/10/2025
- Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025
- Druga Furioza 15/10/2025
- Six Kings Slam 15/10/2025
- Nikt nie widział, jak odchodzimy 15/10/2025
- Szczera do bólu 15/10/2025
- Czas, który pozostał 16/10/2025
- Dyplomatka: Sezon 3 16/10/2025
- Anonimowi romantycy 16/10/2025
- Pierwsza piątka: Sezon 2 16/10/2025
- Gliniarz z Beverly Hills III 16/10/2025
- Ciche miejsce 16/10/2025
- Spider-Man: Homecoming 16/10/2025
- Spider-Man: Daleko od domu 16/10/2025
- Gliniarz z Beverly Hills II 16/10/2025
- Powrót do przyszłości 16/10/2025
- Gliniarz z Beverly Hills 16/10/2025
- Ciche miejsce 2 16/10/2025
- Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe 17/10/2025
- Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 3 17/10/2025
- Idealna sąsiadka 17/10/2025
- Dobre wieści 17/10/2025
- Spowita w mrok 17/10/2025 27 nocy 17/10/2025
- Państwo Burakowie 17/10/2025
- Przypływ: Sezon 2 17/10/2025
- Nikomu ani słowa 18/10/2025
- Romeo i Julia 18/10/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Zapach kobiety 20/10/2025
- Kto zniszczył drużynę Montreal Expos? 21/10/2025
- Wiking 22/10/2025
- 13 dni do wakacji 22/10/2025
- Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy 22/10/2025
- Potwór z Florencji 22/10/2025
- Eliksir 23/10/2025
- Nikt tego nie chce: Sezon 2 23/10/2025
- Chłopiec w pasiastej piżamie 23/10/2025
- Dom pełen dynamitu 24/10/2025
- Wymarzone życie pana Kima 25/10/2025
- Trap 25/10/2025