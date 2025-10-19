Na Netfliksa wchodzi najbardziej wybuchowy thriller roku

Ładowanie...

"FURIA! FURIA! FURIOZA!" - to są hasła, które na ten moment krzyczą użytkownicy Netfliksa. "Druga Furioza" wpadła na platformę w minioną środę i zrobiła niezły młyn. Polscy subskrybenci serwisu długo na nią czekali i już od pierwszych zapowiedzi pytali w mediach społecznościowych "kiedy premiera? Kiedy premiera?". A skoro Golden z ekipą w końcu wpadli do serwisu, widzowie nie zamierzają im przepuścić. Namiętnie ten film o kibolach oglądają. Oderwać się od niego nie mogą. Cieszą nim oczy niczym grą ulubionej drużyny. Jak długo ten szał potrwa?



Pewnie jeszcze trochę. Ale "Druga Furioza" wiecznie królować na Netfliksie nie może. Tym bardziej że zaraz na platformie pojawi się kolejna wyczekiwana nowość. Tym razem już nie tylko w Polsce, a na całym świecie. Bo przecież "Dom pełen dynamitu" przykuł uwagę kinofilów z różnych zakątków globu jeszcze podczas swej premiery na festiwalu w Wenecji. Krytycy się nim zachwycili - 84 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes - pisząc, że to jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) thriller tego roku.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Rzeczywiście "Dom pełen dynamitu" zapowiada się iście wybuchowo. W końcu opowieść zaczyna się, gdy w stronę Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pocisk, do którego nikt nie chce się przyznać. Wtedy rozpoczyna się wyścig z czasem, mający pozwolić ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć. Napięcie sięgnie więc zenitu. Świadczą o tym nazwiska twórców i występujących na ekranie aktorów.

Za "Dom pełen dynamitu" odpowiada nagrodzona Oscarem za "The Hurt Locker. W pułapce wojny" Kathryn Bigelow. Ma ona już doświadczenie w tworzeniu thrillerów, które ogląda się ze skraju siedzenia - "Wróg numer jeden" jest tego najlepszym dowodem. Do tego w utrzymaniu nas przed ekranem pomaga jej w tym wypadku Rebecca Ferguson i Idris Elba.

"Dom pełen dynamitu" rozsadzi was na Netfliksie w najbliższy piątek, 24 października. Oznacza to, że w nadchodzącym tygodniu nie dostaniecie od platformy chwili wytchnienia. W końcu nowy film Kathryn Bigelow zadebiutuje dokładnie dwa dni po innym thrillerze, który też na pewno będziecie chcieli obejrzeć. Skąd to wiem? Bo chodzi o opartą na faktach opowieść o seryjnym mordercy.

"Potwór z Florencji" przenosi nas do Włoch lat 60. ubiegłego wieku. Właśnie tam toczy się jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii całego kraju. W miarę otwierania kolejnych postępowań pojawiają się oczywiście kolejni podejrzani - wiele różnych potworów. To właśnie na nich skupiają się twórcy i prowadzą narrację z ich perspektywy. Ponieważ - jak głosi oficjalny opis fabuły - "potworem może być każdy".



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Nasza droga zmarła 14/10/2025

Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025

Druga Furioza 15/10/2025

Six Kings Slam 15/10/2025

Nikt nie widział, jak odchodzimy 15/10/2025

Szczera do bólu 15/10/2025

Czas, który pozostał 16/10/2025

Dyplomatka: Sezon 3 16/10/2025

Anonimowi romantycy 16/10/2025

Pierwsza piątka: Sezon 2 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills III 16/10/2025

Ciche miejsce 16/10/2025

Spider-Man: Homecoming 16/10/2025

Spider-Man: Daleko od domu 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills II 16/10/2025

Powrót do przyszłości 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills 16/10/2025

Ciche miejsce 2 16/10/2025

Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe 17/10/2025

Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 3 17/10/2025

Idealna sąsiadka 17/10/2025

Dobre wieści 17/10/2025

Spowita w mrok 17/10/2025 27 nocy 17/10/2025

Państwo Burakowie 17/10/2025

Przypływ: Sezon 2 17/10/2025

Nikomu ani słowa 18/10/2025

Romeo i Julia 18/10/2025

REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Zapach kobiety 20/10/2025

Kto zniszczył drużynę Montreal Expos? 21/10/2025

Wiking 22/10/2025

13 dni do wakacji 22/10/2025

Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy 22/10/2025

Potwór z Florencji 22/10/2025

Eliksir 23/10/2025

Nikt tego nie chce: Sezon 2 23/10/2025

Chłopiec w pasiastej piżamie 23/10/2025

Dom pełen dynamitu 24/10/2025

Wymarzone życie pana Kima 25/10/2025

Trap 25/10/2025

REKLAMA





REKLAMA

Rafał Christ 19.10.2025 09:03

Ładowanie...