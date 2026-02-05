REKLAMA
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości

Luty przypuścił szturm mrozem (choć ten na moment nieco odpuścił), a streaming - nowościami. Sprawdźmy, co ciekawego na ten weekend przyszykował dla subskrybentów Netflix.

Michał Jarecki
netflix co obejrzeć nowości zdemaskowani prawnik z lincolna 4
Na Netfliksie wśród seriali wciąż dominują „Bridgertonowie”, choć zaraz może się to zmienić za sprawą powrotu lubianego „Prawnika z Lincolna”. „Sullivan’s Crossing”, „Czy to ciasto?” - ku zaskoczeniu wszystkich - zamykają podium. Subskrybenci serwisu najwyraźniej wciąż bardzo chętnie sięgają po „Zabójczą przyjaźń”, popularnością cieszy się też zaskakująco udany romans „Miłość na lodzie”. Nie dziwią też sukcesy kultowych produkcji, które niedawno dodano do oferty: mowa o „Pamiętnikach wampirów” i „Kościach”. Wzrost zaliczył też dokument o Jeffreyu Epsteinie z 2020 r., ale to też można było przewidzieć.

Jeśli chodzi o filmy - wygrywa animacja „Wyfrunięci”. Zaraz potem plasują się doument o Lucy Letby, włoski „Fałszerz” oraz k-drama: „Nawet jeśli ta miłość w nocy zniknie’. Listę zamyka „50 twarzy Greya” (trylogia wpadła niedawno do biblioteki Netfliksa).

A teraz czas przyjrzeć się nowościom - najciekawszym, najświeższym premierom, które w ten weekend mogą przetasować serwisowe topki.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

Prawnik z Lincolna 4

Wrócił jeden z najbardziej lubianych i najpopularniejszych seriali Netfliksa, który od początku trzyma wysoki poziom. Manuel Garcia-Rulfo wraca jako Mickey Haller, który zmierzy się z oskarżeniem o morderstwo... własnego klienta, Sama Scalesa. Będzie musiał zatem udowodnić własną niewinność, a zatem rozwikłać ostatnie oszustwo ofiary i skonfrontować się z FBI, prokuraturą i przeszłością protagonisty. Sezon ma składać się z 10 odcinków i być mroczniejszą adaptacją szóstej powieści Michaela Connelly'ego. 

Lwice

Nowa francuska produkcja odcinkowa: oto pięć przyjaciółek w obliczu finansowego kryzysu decyduje się napaść na bank. Twórcy zapowiedzieli opowieść o desperacji, solidarności i poważnych konsekwencjach działań, które miały być tylko jednorazową opcją ratunkową. Produkcja ma nie bać się zadawać trudnych pytań o kondycję społeczeństwa i sytuacje, w których życie zmusza człowieka do podjęcia trudnych, ryzykownych decyzji. 

Zdemaskowani

Niemiecki thriller szpiegowski z akcją rozgrywającą się w Berlinie. Opowieść śledzi losy imona i Meret Schaferów, byłych agentów niemieckiego wywiadu. Po latach tajnej służby, para decyduje się radykalnie zmienić swoje życie. Zaczynają prowadzić „bezpieczny dom” - schronienie dla osób zagrożonych, uciekających przed przemocą czy politycznymi konsekwencjami. Jak można się spodziewać, spokojna codzienność protagonistów i mieszkańców zostanie brutalnie przerwana, gdy upomni się o nich przeszłość.

Salvador

Nowy hiszpański dramat Netfliksa skupia się na wstrząsającej historii ojca, który odkrywa, że jego córka zaangażowała się w radykalne kibolskie środowisko. Radykalne, znaczy: neonazistowskie. Mężczyzna - tytułowy Salvador, na co dzień kierowca karetki - jest zdeterminowany, by zrozumieć, co doprowadziło córkę do tego miejsca i ocalić ją. Postanawia zatem zaryzykować i zanurzyć się w świecie ideologicznego ekstremizmu. Premiera: 6 lutego.

Noe: Wybrany przez Boga

Epickie widowisko przedstawiające biblijną historię Noego (Russell Crowe), który otrzymuje wizje nadchodzącej apokalipsy. Buduje arkę, by ocalić rodzinę i zwierzęta przed potopem zesłanym przez Stwórcę, by oczyścić ziemię z grzechów ludzi. Zaskakująca produkcja Darrena Aronofsky’ego, która podzieliła publiczność.

05.02.2026 17:02
