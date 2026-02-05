Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV

Ładowanie...

Harrison Ford zagrał w wielu kultowych produkcjach. Niektórzy pamiętają go jako Indianę Jonesa, inni wciąż będą w nim widzieć Hana Solo, a w pamięci innych widzów na zawsze zostanie Jackiem Ryanem. Ostatnio natomiast podbił serca subskrybentów Apple TV rolą doktora Phila Rhodesa w serialu "Terapia bez trzymanki". Przy okazji premiery 3. sezonu produkcji aktor pojawił się na dniu prasowym Apple TV, gdzie opowiedział o swoich odczuciach. Była to wzruszająca wypowiedź, która mogła wielu fanów aktora bardzo zasmucić.

Harrison Ford może skończyć karierę po serialu Terapia bez trzymanki

Ford stwierdził, że byłby bardzo zadowolony, gdyby jego kariera zakończyła się wraz z finałem serialu "Terapia bez trzymanki". Opowiedział o tym podczas dnia prasowego Apple TV, kiedy obsada została zapytana o to, jakie pytania zadawała sobie po dołączeniu do tego serialu. Ford ujawnił, że jego pytanie brzmiało: "Dokąd teraz pójdziesz?":

Praca, jaką możemy wykonywać, jest niezwykła, biorąc pod uwagę narzędzia, którymi dysponujemy, i ideę stojącą za tym serialem. A gdyby to wszystko skończyło się tutaj, to by wystarczyło. To dla mnie zupełnie inna praca i robię to od dawna. To coś wyjątkowego, co mnie naprawdę rozwija i daje mi poczucie, że to, co robimy, ma wartość i znaczenie. Szukam tego w życiu i cieszę się, że znalazłem to tutaj - podsumował.

Wygląda na to, że rola w "Terapii bez trzymanki" pozwoliła znaleźć Fordowi spełnienie w swojej długoletniej karierze i dzięki temu serialowi mógłby zejść ze sceny bez żadnych wątpliwości. Fani aktora z pewnością chcieliby, aby występował on jak najdłużej, jednak moment na zakończenie kariery w końcu każdego czeka. Dla Forda na szczęście nie nadejdzie on tak szybko - widzów czeka jeszcze seans nie tylko całego 3. sezonu, ale również 4. odsłony, która już została zamówiona przez Apple TV.

Głównym bohaterem "Terapii bez trzymanki" od Apple TV jest Jimmy Laird (Jason Segel), pogrążonym w żałobie po śmierci żony psychoterapeutą. Zmaga się on nie tylko z problemami zawodowymi, ale również osobistymi, będąc samotnym ojcem. Pewnego dnia Jimmy postanawia złamać zasady etyki zawodowej i na swoich sesjach terapeutycznych zaczyna stosować wobec pacjentów brutalną szczerość, mówiąc im to, co naprawdę myśli.

