Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?

Doczekaliśmy się. Do sieci trafił pierwszy teaser nowej „Lalki” - wyczekiwanej adaptacji ikonicznej polskiej powieści Bolesława Prusa. 

Michał Jarecki
lalka zwiastun data premiery
Nowa adaptacja „Lalki” Prusa ma być kinem z wielkim rozmachem - twórcy szczycą się gigantycznym budżetem i wizją, która przeniesie widzów prosto to XIX-wiecznej Warszawy w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Ekipa obiecuje emocje znacznie większe niż te, których doświadczamy w serialowych hitach, oraz wizualną jakość rodem z hollywoodzkich produkcji. Wygląda na to, że dotrzymają słowa: po zaprezentowanym na forum polskich kin w Gdyni teaserze już widać, że produkcja to nie tylko gwiazdorski, ale także narracyjny i audiowizualny majstersztyk. Miejmy nadzieje, że dowiezie też scenariuszowo - w przekładzie z jednego medium na drugie.

Lalka - zwiastun filmu. Kiedy premiera?

Gigant Films i Kino Świat ogłosili też oficjalną datę premiery tej spektakularnej superprodukcji, która już teraz określana jest mianem najbardziej gwiazdorskiego filmu w historii polskiego kina (serio, ta obsada to jakiś obłęd). Film trafi do kin 30 września 2026 r., otwierając jesienny sezon filmowy - i ma ogromne szanse stać się jednym z najważniejszych (w ramach polskiej kultury filmowej) wydarzeń dekady.

Producent Radosław Drabik obiecuje: to będzie wydarzenie, które przywróci wiarę w kino i oderwie widzów od telewizorów. Reżyser Maciej Kawalski dodaje, że będzie to obraz, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami - i każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować.

Lalka: obsada

Nie wiem, czy jakikolwiek polski film ostatnich lat (dekady? ćwierćwiecza?) może poszczycić się równie gwiazdorską obsadą. Na ekranie wystąpią:

Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.

Czekamy.

Michał Jarecki
05.02.2026 14:26
Tagi: Polskie filmy
