Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów

"Plotkara" doczeka się kontynuacji. Na ten moment chodzi o wyłącznie o tę książkową - według doniesień Cecily von Ziegesar napisze kontynuację kultowej historii. Tym razem skupi się ona na Blair Waldorf, czyli bohaterce, o której wielu fanów z pewnością chciałoby dowiedzieć się więcej.

Anna Bortniak
"Zawsze będę cię kochać", czyli 12. część z cyklu autorstwa Cecily von Ziegesar, zadebiutowała w 2010 roku. Oznacza to, że od premiery ostatniego tomu z serii "Plotkara" minęły już prawie dwie dekady. Mimo to, zarówno książki, jak i serialowa adaptacja, wciąż są ważną częścią popkultury - oryginalna powieść "Plotkara" z 2002 roku sprzedała się w ponad 6 mln egzemplarzy, a serial stał się trampoliną do sławy dla gwiazdy, które w nim wystąpiły. To tam swoje pierwsze kroki w branży stawiała m.in. Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford czy Penn Badgley.

Okazuje się, że po latach od finału tej historii uniwersum "Plotkary" zasili zupełnie nowa powieść. Według doniesień Ziegsar pracuje już nad kolejną powieścią, która tym razem skupi się na Blair Waldorf.

Cecily von Ziegesar napisze kontynuację Plotkary. Skupi się na Blair Waldorf

Ziegesar pracuje nad nową książką z serii "Plotkara". Nie będzie to bezpośrednia kontynuacja z oryginalnej serii, ale swojego rodzaju książkowy spin-off. Historia skupi się bowiem na Blair Waldorf, przyjaciółce Sereny van der Woodsen, która była główną bohaterką opowieści. Serwis Deadline przekazał szczątkowe informacje na temat tego, czego można spodziewać się po fabule książki.

Akcja nadchodzącej książki o Blair będzie rozgrywała się 20 lat po wydarzeniach z oryginalnej "Plotkary". Oznacza to, że główna bohaterka będzie już po czterdziestce. Na ten moment na temat historii nie wiadomo nic więcej, choć można podejrzewać, że pokaże on bogate i wystawne życie nowojorskiej celebrytki.

Informacja ta jest bardzo ekscytująca, ponieważ daje nadzieję na to, że książka może zostać zaadaptowana pod serial. W związku z tym, że Blair nie będzie już nastolatką, do roli mogłaby wrócić Leighton Meester, czyli odtwórczyni roli przyjaciółki Sereny w serialu "Plotkara". Produkcja z oryginalną obsadą mogłaby odnieść większy sukces niż reboot "Plotkary" z lat 2021-2023, który zyskał bardzo słabe opinie od widzów i krytyków.

Premiera książki o Blair Waldorf autorstwa Cecily von Ziegesar zaplanowana jest na lato 2027 roku.

05.02.2026 18:02
Tagi: Plotkara
