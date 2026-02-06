REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry

Współtwórca serialu "The Last of Us" bierze na celownik kolejną popularną grę, by zaadaptować ją pod serial. Tym razem będzie to "Baldur's Gate", której akcja rozgrywa się w świecie "Dungeons & Dragons".

Anna Bortniak
baldurs gate craig mazin adaptacja gry
REKLAMA

Mimo że emisja "The Last of Us" wciąż trwa, Craig Mazin powoli pracuje już nad nowym projektem. Współtwórca jednej z najbardziej uznanych serialowych adaptacji gier wideo zainteresował się inną popularną grą RPG, jaką jest "Baldur's Gate III" od Larian Studios - rozgrywającą się w świecie "Dungeons & Dragons".

Pierwsza część kultowej serii zadebiutowała pod koniec listopada 1998 r., a najnowsza, "Baldur's Gate III", w 2019. Ta ostatnia odniosła ogromny sukces komercyjny i krytyczny, zapisując się jako pierwsza gra w historii, która zdobyła wszystkie 5 głównych nagród Gry Roku. To właśnie ją Mazin planuje zaadaptować.

REKLAMA

Współtwórca The Last of Us nakręci serial na podstawie gry Baldur's Gate

Mazin będzie odpowiedzialny za stworzenie i napisanie scenariusza. Poza tym będzie pełnił rolę showrunnera i producenta wykonawczego serialu wraz z Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor i Gabrielem Marano z Hasbro Entertainment. Konsultantem będzie natomiast Chris Perkins, wieloletni szef działu fabuły w Wizards of the Coast, który odpowiada za uniwersum "Dungeons & Dragons".

Po spędzeniu prawie 1000 godzin w niesamowitym świecie "Baldur's Gate III", spełnieniem marzeń jest możliwość kontynuacji historii stworzonej przez Larian i Wizards of The Coast. Jestem oddanym fanem D&D i wspaniałego sposobu, w jaki Swen Vincke i jego utalentowany zespół zaadaptowali tę grę. Nie mogę się doczekać, aby pomóc w ożywieniu "Baldur's Gate" i wszystkich jego niesamowitych postaci, z jak największym szacunkiem i miłością. Jestem głęboko wdzięczny Gabe'owi Marano i jego zespołowi z Hasbro za powierzenie mi tej niezwykle ważnej produkcji

- skomentował Mazin.

Deadline donosi, że forma "Baldur's Gate" będzie się nieco różnić od tego, jak skonstruowany został serial "The Last of Us". Podczas gdy produkcja z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych opowiadała historię z gier na PlayStation, nowy serial ma być bezpośrednią kontynuacją gier i opowiadać historię po wydarzeniach z "trójki", w której bohaterowie będą mierzyć się z konsekwencjami wydarzeń. Oznacza to, że Mazin będzie miał pełną swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie fabuły, ponieważ w tym wypadku nie będzie musiał podążać za określonym schematem, który narzucała mu gra.

Serial "Baldur's Gate" ma być zatem kontynuacją rozmaitych historii w tym rozległym świecie. Wiadomo już, że Mazin będzie czerpał inspirację z "Baldur's Gate III" i że w produkcji będzie można zobaczyć nie tylko starych, ale i nowych bohaterów. Kto się w nich wcieli? Pojawiła się informacja, że twórca planuje skontaktować się z aktorami głosowymi z gry, by zaproponować im udział w adaptacji.

Produkcję obejrzymy w HBO.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
06.02.2026 09:04
Tagi: Baldur's GateDungeons & DragonsRPG
Najnowsze
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych Wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
10:50
Aż 3 role w jednym filmie. Panna młoda! to wielki popis Jessie Buckley
Aktualizacja: 2026-02-04T10:50:58+01:00
10:35
Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę
Aktualizacja: 2026-02-04T10:35:52+01:00
10:13
Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował
Aktualizacja: 2026-02-04T10:13:05+01:00
9:07
Miłość na lodzie dostanie 2. sezon. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-04T09:07:18+01:00
17:12
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T17:12:07+01:00
16:29
Nowy thriller SkyShowtime pozamiatał. Gwiazda Gry o tron w nowym wydaniu
Aktualizacja: 2026-02-03T16:29:00+01:00
16:21
Neil Gaiman przerwał milczenie. Stanowczo odpiera zarzuty
Aktualizacja: 2026-02-03T16:21:02+01:00
16:09
Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?
Aktualizacja: 2026-02-03T16:09:00+01:00
15:23
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść? Możesz zagrać za darmo
Aktualizacja: 2026-02-03T15:23:54+01:00
13:15
Spotify podnosi ceny. Wyjaśniamy wątpliwości
Aktualizacja: 2026-02-03T13:15:43+01:00
13:12
Mroczna przyszłość Star Wars. Drastyczne zmiany w tworzeniu uniwersum
Aktualizacja: 2026-02-03T13:12:00+01:00
11:59
Elli McCay anulowano kinową premierę. Zaraz trafi do streamingu
Aktualizacja: 2026-02-03T11:59:14+01:00
10:40
Najlepsze Wichrowe wzgórza są w streamingu. Zobaczcie, zanim pójdziecie do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T10:40:05+01:00
9:34
Nowa wersja kultowego horroru podbija HBO Max. Wygrywa z oryginałem
Aktualizacja: 2026-02-03T09:34:12+01:00
8:57
Kasowy hit 2025 roku w SkyShowtime. To najlepszy film serii
Aktualizacja: 2026-02-03T08:57:46+01:00
19:41
Apple TV przedłuża serial, który wciągnął mnie od 1. odcinka. Słusznie - jest doskonały
Aktualizacja: 2026-02-02T19:41:51+01:00
18:22
Nowy zestaw w McDonaldzie. Fani Przyjaciół będą zachwyceni
Aktualizacja: 2026-02-02T18:22:48+01:00
16:04
Wracamy do Hawkins. Zwiastun nowego Stranger Things wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-02T16:04:27+01:00
14:09
Kim jest Aegon V? Wyjaśniamy wielki twist z 3. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw
Aktualizacja: 2026-02-02T14:09:33+01:00
13:00
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-02T13:00:58+01:00
12:39
HBO przyśpiesza premierę 4. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw. Ma dobry powód
Aktualizacja: 2026-02-02T12:39:15+01:00
12:03
Kultowy kryminał wjechał na Netfliksa. Wszystkie 12 sezonów
Aktualizacja: 2026-02-02T12:03:48+01:00
11:58
Ten wątek 4. sezonu Bridgertonów mnie zachwyca. Od razu się wzruszam
Aktualizacja: 2026-02-02T11:58:54+01:00
11:33
Tajemniczy horror ominął polskie kina. Stał się hitem SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-02-02T11:33:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA