HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Współtwórca serialu "The Last of Us" bierze na celownik kolejną popularną grę, by zaadaptować ją pod serial. Tym razem będzie to "Baldur's Gate", której akcja rozgrywa się w świecie "Dungeons & Dragons".
Mimo że emisja "The Last of Us" wciąż trwa, Craig Mazin powoli pracuje już nad nowym projektem. Współtwórca jednej z najbardziej uznanych serialowych adaptacji gier wideo zainteresował się inną popularną grą RPG, jaką jest "Baldur's Gate III" od Larian Studios - rozgrywającą się w świecie "Dungeons & Dragons".
Pierwsza część kultowej serii zadebiutowała pod koniec listopada 1998 r., a najnowsza, "Baldur's Gate III", w 2019. Ta ostatnia odniosła ogromny sukces komercyjny i krytyczny, zapisując się jako pierwsza gra w historii, która zdobyła wszystkie 5 głównych nagród Gry Roku. To właśnie ją Mazin planuje zaadaptować.
Współtwórca The Last of Us nakręci serial na podstawie gry Baldur's Gate
Mazin będzie odpowiedzialny za stworzenie i napisanie scenariusza. Poza tym będzie pełnił rolę showrunnera i producenta wykonawczego serialu wraz z Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor i Gabrielem Marano z Hasbro Entertainment. Konsultantem będzie natomiast Chris Perkins, wieloletni szef działu fabuły w Wizards of the Coast, który odpowiada za uniwersum "Dungeons & Dragons".
Po spędzeniu prawie 1000 godzin w niesamowitym świecie "Baldur's Gate III", spełnieniem marzeń jest możliwość kontynuacji historii stworzonej przez Larian i Wizards of The Coast. Jestem oddanym fanem D&D i wspaniałego sposobu, w jaki Swen Vincke i jego utalentowany zespół zaadaptowali tę grę. Nie mogę się doczekać, aby pomóc w ożywieniu "Baldur's Gate" i wszystkich jego niesamowitych postaci, z jak największym szacunkiem i miłością. Jestem głęboko wdzięczny Gabe'owi Marano i jego zespołowi z Hasbro za powierzenie mi tej niezwykle ważnej produkcji
- skomentował Mazin.
Deadline donosi, że forma "Baldur's Gate" będzie się nieco różnić od tego, jak skonstruowany został serial "The Last of Us". Podczas gdy produkcja z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych opowiadała historię z gier na PlayStation, nowy serial ma być bezpośrednią kontynuacją gier i opowiadać historię po wydarzeniach z "trójki", w której bohaterowie będą mierzyć się z konsekwencjami wydarzeń. Oznacza to, że Mazin będzie miał pełną swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie fabuły, ponieważ w tym wypadku nie będzie musiał podążać za określonym schematem, który narzucała mu gra.
Serial "Baldur's Gate" ma być zatem kontynuacją rozmaitych historii w tym rozległym świecie. Wiadomo już, że Mazin będzie czerpał inspirację z "Baldur's Gate III" i że w produkcji będzie można zobaczyć nie tylko starych, ale i nowych bohaterów. Kto się w nich wcieli? Pojawiła się informacja, że twórca planuje skontaktować się z aktorami głosowymi z gry, by zaproponować im udział w adaptacji.
Produkcję obejrzymy w HBO.
