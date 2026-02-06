HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry

Ładowanie...

Mimo że emisja "The Last of Us" wciąż trwa, Craig Mazin powoli pracuje już nad nowym projektem. Współtwórca jednej z najbardziej uznanych serialowych adaptacji gier wideo zainteresował się inną popularną grą RPG, jaką jest "Baldur's Gate III" od Larian Studios - rozgrywającą się w świecie "Dungeons & Dragons".

Pierwsza część kultowej serii zadebiutowała pod koniec listopada 1998 r., a najnowsza, "Baldur's Gate III", w 2019. Ta ostatnia odniosła ogromny sukces komercyjny i krytyczny, zapisując się jako pierwsza gra w historii, która zdobyła wszystkie 5 głównych nagród Gry Roku. To właśnie ją Mazin planuje zaadaptować.

Współtwórca The Last of Us nakręci serial na podstawie gry Baldur's Gate

Mazin będzie odpowiedzialny za stworzenie i napisanie scenariusza. Poza tym będzie pełnił rolę showrunnera i producenta wykonawczego serialu wraz z Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor i Gabrielem Marano z Hasbro Entertainment. Konsultantem będzie natomiast Chris Perkins, wieloletni szef działu fabuły w Wizards of the Coast, który odpowiada za uniwersum "Dungeons & Dragons".

Po spędzeniu prawie 1000 godzin w niesamowitym świecie "Baldur's Gate III", spełnieniem marzeń jest możliwość kontynuacji historii stworzonej przez Larian i Wizards of The Coast. Jestem oddanym fanem D&D i wspaniałego sposobu, w jaki Swen Vincke i jego utalentowany zespół zaadaptowali tę grę. Nie mogę się doczekać, aby pomóc w ożywieniu "Baldur's Gate" i wszystkich jego niesamowitych postaci, z jak największym szacunkiem i miłością. Jestem głęboko wdzięczny Gabe'owi Marano i jego zespołowi z Hasbro za powierzenie mi tej niezwykle ważnej produkcji - skomentował Mazin.

Deadline donosi, że forma "Baldur's Gate" będzie się nieco różnić od tego, jak skonstruowany został serial "The Last of Us". Podczas gdy produkcja z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych opowiadała historię z gier na PlayStation, nowy serial ma być bezpośrednią kontynuacją gier i opowiadać historię po wydarzeniach z "trójki", w której bohaterowie będą mierzyć się z konsekwencjami wydarzeń. Oznacza to, że Mazin będzie miał pełną swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie fabuły, ponieważ w tym wypadku nie będzie musiał podążać za określonym schematem, który narzucała mu gra.

Serial "Baldur's Gate" ma być zatem kontynuacją rozmaitych historii w tym rozległym świecie. Wiadomo już, że Mazin będzie czerpał inspirację z "Baldur's Gate III" i że w produkcji będzie można zobaczyć nie tylko starych, ale i nowych bohaterów. Kto się w nich wcieli? Pojawiła się informacja, że twórca planuje skontaktować się z aktorami głosowymi z gry, by zaproponować im udział w adaptacji.



Produkcję obejrzymy w HBO.

Anna Bortniak 06.02.2026 09:04

