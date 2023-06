Chciałeś kiedyś rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Ten film jest dla ciebie

"Jestem ostatnim chłopcem w wiosce" - przedstawia się na początku filmu Bruno. Zaraz pozna swojego rówieśnika Pietra, który przyjechał w góry na wypoczynek wraz z rodzicami. Żaden z nich nie spodziewa się jeszcze, że to początek pięknej przyjaźni, mającej trwać całe życie. Bohaterowie szybko się ze sobą zżyją i będą wyczekiwać kolejnych spotkań, aż w końcu los ich rozdzieli, wystawiając młodzieńczą relację na ciężką próbę. Po wielu latach już jako dorośli mężczyźni wpadną na siebie przypadkiem w jednej knajpie i zaczną nadrabiać zaległości. Poznając się na nowo, spróbują odkryć, kim naprawdę są. I jasne, pejzaże włoskich Alp mogłyby tutaj posłużyć jako tło do opowieści o zakazanym romansie, czy niepohamowanej żądzy, bo Felix Van Groeningen oraz Charlotte Vandermeersch grają motywami tak chętnie eksploatowanymi przez kino queerowe. To jednak nie jest druga "Tajemnica Brokeback Mountain", bo twórcy zwodzą nas tym na manowce, w centrum swoich zainteresowań stawiając braterstwo w najczystszej postaci - bez pierwiastka romantycznego.



Oczywistym skojarzeniem będzie twórczość Carlosa Reygadasa, gdyż "Osiem gór" to opowieść powolna, która pełnymi garściami czerpie z dorobku slow cinema. Swoją siłę opiera na rozciąganej w czasie narracji, dającej szansę wybrzmieć każdej przedstawianej nam emocji. Ból rozłąki kryje się gdzieś w elipsach między spotkaniami bohaterów, jakby bez siebie tak naprawdę nie istnieli. Pochłaniający rytm tej historii wyznacza rozwój ich relacji, cała reszta jest albo pomijana, albo traktowana po macoszemu, gdyż twórców bardziej interesuje wzajemna zażyłość, zaklęta w drobnych gestach i wymownych spojrzeniach. Zarówno Pietro, jak i Bruno to bohaterowie z krwi i kości z własnymi marzeniami, motywacjami i miłostkami. Jednakże tylko wspólnie potrafią odnaleźć w swoich życiach jakiś sens.



