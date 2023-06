"Chcę poczuć się, że mieszkam w państwie, w którym jest miejsce dla wszystkich". Przepytaliśmy uczestników Parady równości

Osoby, które wówczas przyznawały się do homoseksualizmu, były traktowane znacznie gorzej, niż większość społeczeństwa przez władzę, m.in. w kwestiach prawnych. Zresztą wspomniany lokal, podobnie jak inne miejsca, do których chodziły osoby LGBT, regularnie odwiedzane były przez policję. Pretekstem miała być sprzedaż alkoholu bez niezbędnej licencji, lecz przy "przy okazji" policjanci, z czego tylko jeden był umundurowany, w dość upokarzający i żenujący sposób przepytywali obecne na miejscu osoby, a następnie pojedynczo wypuszczali je na zewnątrz. Ci, którzy wyszli, zaczęli gromadzić się na ulicy przed wejściem do budynku. Gdy w pewnym momencie siłą wyprowadzono z niego kilkoro ludzi, w tym drag quuens i próbowano wepchnąć ich siłą do policyjnej furgonetki, liczący już kilkaset osób tłum, zaczął skandować hasła: "we want freedom", czyli "chcemy wolności", z kolei w przedstawicieli władzy poleciały kamienie, śmieci oraz butelki.