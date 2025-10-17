REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami

"Rekruci" szybko zdobyli popularność na Netfliksie. Serial osadzony w rzeczywistości wojskowej przyciągnął uwagę publiczności z całego świata. Wśród zainteresowanych tą produkcją znalazł się Pentagon, którego przedstawiciel niezwykle ostro stwierdził, co amerykańska władza sądzi na jego temat.

Adam Kudyba
rekruci serial pentagon krytyka
Serial, który niedawno trafił do oferty Netfliksa - mowa rzecz jasna o "Rekrutach" - póki co okupuje pierwsze miejsce na liście popularności wśród polskiej widowni. Nie ulega wątpliwości, że jeszcze większe emocje budzi on w Stanach Zjednoczonych - w końcu jego wątkiem przewodnim są losy chłopaka, który postanawia dołączyć do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, istotną częścią fabuły jest to, że wspomniany główny bohater jest osobą homoseksualną. Eksponowanie przez "Rekrutów" tego wątku zwróciło uwagę samego Pentagonu, którego przedstawiciel zdecydowanie nie przebiera w słowach.

Pentagon potępia Rekrutów. "Netflix karmi widzów hasłami woke"

Nie ma co ukrywać - serial pojawił się w dość osobliwym czasie dla amerykańskiej obronności. Rządzący obecnie Departamentem Wojny Pete Hegseth zasłynął ostatnio z niezwykle mocnego komentarza skierowanego do generałów, w którym krytykował dotychczasowe standardy, jakie jego zdaniem panowały w wojsku od lat - na celownik wziął przede wszystkim kwestie rasy, parytetów płci, wyglądu, określając koniec ery tzw. "ministerstwa woke".

Biorąc to pod uwagę, nie powinno dziwić stanowisko amerykańskich władz względem serialu "Rekruci". Entertainment Weekly skierowało do Pentagonu pytania dotyczące tej produkcji. W odpowiedzi sekretarz prasowy Kingsley Wilson zdecydowanie nie przebierał w słowach:

Za prezydentury Trumpa i sekretarza Hegsetha armia amerykańska powraca do przywracania etosu wojownika. Nasze standardy są elitarne, jednolite i neutralne pod względem płci, ponieważ ciężar plecaka czy człowieka nie dba o to, czy jest się mężczyzną, kobietą, gejem, czy heteroseksualistą. Urzędnicy nie pójdą na kompromis w kwestii standardów, by zaspokoić ideologiczny program, w przeciwieństwie do Netfliksa, którego kierownictwo konsekwentnie produkuje i karmi swoich widzów i dzieci bzdurnymi hasłami o "woke".

Serwis przypomina, że takie stanowisko wpisuje się w politykę prowadzoną przez Hegsetha. Amerykański "minister wojny" niedawno nakazał usunięcie nazwiska słynnego działacza na rzecz praw osób homoseksualnych Harveya Milka z okrętu Marynarki Wojennej, a także próbował usunąć ze stanowisk osoby transpłciowe, które pełnią służbę wojskową.

Rekruci - fabuła serialu, obsada

"Rekruci" to serial oparty na "The Pink Marine" - wspomnieniach byłego żołnierza Piechoty Morskiej. Akcja rozgrywa się na początku lat 90., a jej główną postacią jest Cameron (Miles Heizer, "Trzynaście powodów") - młody mężczyzna zmuszony do ukrywania swojej orientacji seksualnej. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem decyduje się dołączyć do Korpusu Piechoty Morskiej, gdzie obaj muszą stawić czoła wojskowemu rygorowi, ale również nauczyć się żyć w grupie.

Oto obsada serialu "Rekruci":

  • Miles Heizer jako Cameron Cope
  • Liam Oh jako Ray McAffey
  • Max Parker jako sierżant Sullivan
  • Vera Farmiga jako Barbara Cope
  • Ana Ayora jako kapitan Fajardo
  • Blake Burt jako John Bowman
  • Cedrick Cooper jako sierżant sztabowy McKinnon
  • Dominic Goodman jako Nash
  • Nicholas Logan jako sierżant Howitt

"Rekruci" są dostępni do obejrzenia na platformie streamingowej Netflix.

Adam Kudyba
17.10.2025 09:39
Tagi: Seriale NetflixUSA
