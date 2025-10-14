Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Mel Gibson postanowił chyba oddać hołd wszystkim tym, którym marzyło się koronowanie Pana Jezusa na Króla Polski i którzy nie mogą odżałować, że ten - mimo wszystko - nie był Polakiem. Wprawdzie do roli Syna Bożego w nowym filmie zatrudnił Fina, ale już Matkę Boską ma sportretować Polka. „Pasja 2” nadciąga i właśnie poznaliśmy członków obsady.
„Zmartwychwstanie Chrystusa” Mela Gibsona - długo oczekiwany następca głośnej „Pasji” z 2004 r. - wreszcie ruszyło z produkcją. Zachodnie media z „Variety” na czele poinformowały o zakończeniu castingu do kluczowych ról - okazuje się, że największe nazwiska „jedynki” jednak nie powtórzą swoich ról w kontynuacji. Przypomnę, że dwie najważniejsze gwiazdy (w tym Jim Caviezel) musiały odejść z produkcji z powodu kontraktowych zobowiązań. Tak przynajmniej brzmi oficjalny powód recastu.
Pasja 2 - Zmartwychwstanie Chrystusa - nowa obsada
Mniej oficjalny, a bliższy prawdzie, tłumaczy odejście Caviezela jego wiekiem. Aktor miał już przygotowywać się do roli (poszcząc, modląc się), a twórcy filmu mieli go odmłodzić cyfrowo - akcja rozgrywa się trzy dni po wydarzeniach z „Pasji”, a tymczasem od premiery filmu minęło już 21 lat. W związku z tym w 33-letniego Jezusa musiałby się wcielić 57-letni Caviezel. Być może w ostatniej chwili uznano, że ta różnica jest jednak bardziej problematyczna.
Tak czy inaczej w roli Jezusa ostatecznie zobaczymy fińskiego aktora Jaakko Ohtonena („The Last Kingdom”). Poza tym Maria Magdalena, grana wcześniej przez Monicę Bellucci, przypadła Marieli Garridze, kubańskiej aktorce znanej z dwóch ostatnich części „Mission: Impossible – Dead Reckoning” (tu również mielibyśmy do czynienia ze sporą rozbieżnością - recasting wydaje się najbardziej logicznym rozwiązaniem).
Piotra zagra włoski aktor Pier Luigi Pasino, znany z serialu Netfliksa „Prawo według Lidii Poët”, natomiast Poncjusza Piłata - Riccardo Scamarcio, niedawno występujący w biograficznym filmie „Modì” w reżyserii Johnny’ego Deppa. W niewielkiej, lecz istotnej roli pojawi się również Rupert Everett.
Z kolei Kasia Smutniak, polska aktorka mieszkająca we Włoszech, zastąpi Maię Morgenstern jako Maryja.
Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w rzymskich studiach Cinecittà. „Zmartwychwstanie Chrystusa” zostanie podzielone na dwie części, których premiery zaplanowano na 2027 r. Obraz powstaje pod szyldem studia Icon Productions, założonego przez Mela Gibsona i Bruce’a Daveya, przy współudziale Lionsgate. Oryginalna „Pasja”, nakręcona w językach aramejskim, hebrajskim i łacinie, przedstawiała ostatnie dwanaście godzin życia Jezusa Chrystusa, dążąc do maksymalnego realizmu i immersji.
Pierwsza część filmu ma trafić do kin w Wielki Piątek - 26 marca 2027 r., a „dwójka” czterdzieści dni później - w Święto Wniebowstąpienia, 6 maja. Oba filmy wprowadzi do kin Lionsgate.
