Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę

„Zmartwychwstanie Chrystusa” Mela Gibsona - długo oczekiwany następca głośnej „Pasji” z 2004 r. - wreszcie ruszyło z produkcją. Zachodnie media z „Variety” na czele poinformowały o zakończeniu castingu do kluczowych ról - okazuje się, że największe nazwiska „jedynki” jednak nie powtórzą swoich ról w kontynuacji. Przypomnę, że dwie najważniejsze gwiazdy (w tym Jim Caviezel) musiały odejść z produkcji z powodu kontraktowych zobowiązań. Tak przynajmniej brzmi oficjalny powód recastu.

Pasja 2 - Zmartwychwstanie Chrystusa - nowa obsada

Mniej oficjalny, a bliższy prawdzie, tłumaczy odejście Caviezela jego wiekiem. Aktor miał już przygotowywać się do roli (poszcząc, modląc się), a twórcy filmu mieli go odmłodzić cyfrowo - akcja rozgrywa się trzy dni po wydarzeniach z „Pasji”, a tymczasem od premiery filmu minęło już 21 lat. W związku z tym w 33-letniego Jezusa musiałby się wcielić 57-letni Caviezel. Być może w ostatniej chwili uznano, że ta różnica jest jednak bardziej problematyczna.



Tak czy inaczej w roli Jezusa ostatecznie zobaczymy fińskiego aktora Jaakko Ohtonena („The Last Kingdom”). Poza tym Maria Magdalena, grana wcześniej przez Monicę Bellucci, przypadła Marieli Garridze, kubańskiej aktorce znanej z dwóch ostatnich części „Mission: Impossible – Dead Reckoning” (tu również mielibyśmy do czynienia ze sporą rozbieżnością - recasting wydaje się najbardziej logicznym rozwiązaniem).

Piotra zagra włoski aktor Pier Luigi Pasino, znany z serialu Netfliksa „Prawo według Lidii Poët”, natomiast Poncjusza Piłata - Riccardo Scamarcio, niedawno występujący w biograficznym filmie „Modì” w reżyserii Johnny’ego Deppa. W niewielkiej, lecz istotnej roli pojawi się również Rupert Everett.



Z kolei Kasia Smutniak, polska aktorka mieszkająca we Włoszech, zastąpi Maię Morgenstern jako Maryja.



Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w rzymskich studiach Cinecittà. „Zmartwychwstanie Chrystusa” zostanie podzielone na dwie części, których premiery zaplanowano na 2027 r. Obraz powstaje pod szyldem studia Icon Productions, założonego przez Mela Gibsona i Bruce’a Daveya, przy współudziale Lionsgate. Oryginalna „Pasja”, nakręcona w językach aramejskim, hebrajskim i łacinie, przedstawiała ostatnie dwanaście godzin życia Jezusa Chrystusa, dążąc do maksymalnego realizmu i immersji.



Pierwsza część filmu ma trafić do kin w Wielki Piątek - 26 marca 2027 r., a „dwójka” czterdzieści dni później - w Święto Wniebowstąpienia, 6 maja. Oba filmy wprowadzi do kin Lionsgate.

Michał Jarecki 14.10.2025 18:03

