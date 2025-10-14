To: Witajcie w Derry poleci w kinach w Polsce. Serial na wielkim ekranie
Jedną z najgorętszych serialowych premier tego roku jest niewątpliwie "To: Witajcie w Derry". Serial osadzony w świecie stworzonym przez Stephena Kinga już wkrótce trafi do streamingu. Istnieje również możliwość, by zapoznać się z tym serialem...na dużym ekranie. I to w kinach Helios.
"To: Witajcie w Derry" jest kolejnym podejściem do historii, którą Stephen King lata temu opowiedział na łamach swojej ikonicznej powieści. W ostatnich latach doświadczyliśmy dwóch filmów z serii "To". O ile pierwszy zapisał się we współczesnej historii jako jeden z najpopularniejszych horrorów, o tyle drugi był jakościowo znacznie słabszy od poprzednika. Wydaje się, że twórcy wyciągnęli wnioski i właśnie po raz kolejny zapraszają nas do tego przerażającego świata.
To: Witajcie w Derry - w Heliosach w całej Polsce
Oczekujący na premierę serialu fani zyskali dodatkową, jeszcze ciekawszą szansę na pierwsze spotkanie z serialem z serii "To". Sieć kin Helios przygotowała wyjątkowe wydarzenie w postaci bezpłatnego pokazu pierwszego odcinka "To: Witajcie w Derry", który odbędzie się 27 października. Aby wziąć w nim udział należy spełnić pewne warunki.
Jak podaje na swojej oficjalnej stronie Helios, w pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji pod adresem dostępnym tutaj. Po wypełnieniu formularza na podany adres mailowy powinna przyjść wiadomość o przyjętym zgłoszeniu chęci do pozyskania wejściówki na pokaz. Kluczowa jest następująca informacja: liczba miejsc jest ograniczona, a o dostępności zaproszeń decydować będzie kolejność ich odbioru - wszystkie informacje co do tego, od kiedy możliwy jest ich odbiór, znajdą się w przesłanej wiadomości.
To: Witajcie w Derry - fabuła, obsada
Serial HBO Max to powrót do świata znanego nam z poprzednich filmów - za projektem stoją Andy i Barbara Muschietti ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jason Fuchs ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle"). Akcja "To: Witajcie w Derry" rozgrywa się w 1962 roku, kiedy małżeństwo z synem przeprowadza się do tytułowego miasta. Wraz z ich przybyciem, w miasteczku zaczynają się dziać coraz dziwniejsze rzeczy. Fabuła serialu rozgrywa się przed wydarzeniami z filmów. Dodatkowo, w nadchodzącej produkcji mamy poznać więcej informacji na temat przeszłości demonicznego Pennywise'a - do tej roli powróci jej znakomity odtwórca, Bill Skarsgård.
Oto pełny skład obsady serialu "To: Witajcie w Derry":
- Bill Skarsgård
- Taylour Paige
- Jovan Adepo
- Blake Cameron James
- Chris Chalk
- James Remar
- Stephen Rider
- Madeleine Stowe
- Rudy Mancuso
Premiera pierwszego odcinka "To: Witajcie w Derry" w HBO Max jest zaplanowana na 27 października.
