REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie

Śmierć Diane Keaton to niewątpliwie wielka strata dla światowego kina. O wspomnienia na temat ich wspólnej pracy pokusił się Keanu Reeves, który razem z aktorką wystąpił w komedii romantycznej "Lepiej późno niż później".

Adam Kudyba
diane keaton keanu reeves
REKLAMA

11 października 2025 to bardzo smutny dzień dla świata filmu. Tego dnia, w wieku 79 lat zmarła Diane Keaton - amerykańska aktorka, reżyserka i producentka. Keaton miała na swoim koncie znakomite i słynne role - w 1977 roku wcieliła się w tytułową bohaterkę w "Annie Hall", zagrała w dwóch pierwszych "Ojcach chrzestnych" oraz w takich filmach jak "Pokój Marvina", "Miłość i śmierć", czy "Manhattan". Pierwsza z wymienionych ról przyniosła Keaton wiele nagród - w tym Oscara za najlepszą pierwszoplanową kreację żeńską.

REKLAMA

Keanu Reeves o Diane Keaton: totalna profesjonalistka

Wiele lat później Keaton ponownie zbliżyła się do szansy na Oscara. Mowa o 2003 roku, czyli momencie premiery amerykańskiej komedii romantycznej "Lepiej późno niż później". Jej głównym bohaterem jest Harry (Jack Nicholson), który po latach prowadzenia wygodnego życia u boku młodszych partnerek dostaje ataku serca i trafia do szpitala pod opiekę doktora Mercera. Efektem medycznej opieki jest zakaz przemieszczania się i zalecenie pozostania w willi. Tam opiekuje się nim Erica (Keaton) - rozwiedziona dramatopisarka, z którą mężczyzna zaczyna mieć coraz więcej wspólnego.

W rolę wspomnianego doktora (przy okazji głęboko zafascynowanego Eriką) wcielił się Keanu Reeves - wówczas mający już za sobą role w takich ikonicznych filmach jak "Drakula" czy "Matrix". Obecnie promuje swój nowy film "Anioł stróż". Serwis E!News poprosił aktora o komentarz dotyczący śmierci jego dawnej koleżanki z planu. Reeves bardzo ciepło wspomniał ich wspólną pracę i możliwość bycia na jednym planie z Diane Keaton:

Totalna profesjonalistka. Była dla mnie bardzo miła. Hojna artystka, bardzo wyjątkowa, niepowtarzalna osoba. Wspaniale było zobaczyć ją i Jacka Nicholsona razem. Już sama historia, którą dzielili, sympatia i miłość jaką do siebie czuli. To naprawdę niesamowite.

Śmierć Diane Keaton to niewątpliwie wielka strata dla amerykańskiej i światowej kinematografii. Ten rok zbiera smutne żniwa - oprócz Keaton, w tym roku pożegnaliśmy też m.in. Roberta Redforda, Vala Kilmera i Davida Lyncha.

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
14.10.2025 09:50
Tagi: Jack NicholsonKeanu Reeveskomedia romantyczna
Najnowsze
9:34
Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
Aktualizacja: 2025-10-14T09:34:07+02:00
20:03
Ten nowy thriller to bomba. Już nazywa się go szczytowym osiągnięciem
Aktualizacja: 2025-10-13T20:03:00+02:00
19:01
Fani Netfliksa chcą 2. sezonu nowego serialu ASAP. Przywraca wiarę w baśnie
Aktualizacja: 2025-10-13T19:01:00+02:00
18:10
Keira Knightley nie uratowała thrillera Netfliksa. Nikt go nie uratuje
Aktualizacja: 2025-10-13T18:10:00+02:00
17:41
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-10-13T17:41:02+02:00
17:07
Największy hit na HBO Max dzieli widzów. Jest oglądany chętniej niż Superman
Aktualizacja: 2025-10-13T17:07:00+02:00
16:17
Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-10-13T16:17:00+02:00
15:45
Serial Rekruci to cudo, choć znajdą się oburzeni. To nie propaganda
Aktualizacja: 2025-10-13T15:45:00+02:00
15:29
Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:29:00+02:00
15:05
Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu
Aktualizacja: 2025-10-13T15:05:00+02:00
14:00
Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-10-13T14:00:54+02:00
12:45
Marvel zaleje premierami w 2026. Obejrzałem przecieki i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-13T12:45:16+02:00
11:10
Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2025-10-13T11:10:34+02:00
10:44
Film Friza i Wersow zbiera same pały. To spisek
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:04+02:00
10:07
Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Aktualizacja: 2025-10-13T10:07:08+02:00
9:38
Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?
Aktualizacja: 2025-10-13T09:38:24+02:00
14:59
Ni to kryminał, ni to horror. Nie myślałem, że na jesień polecę Gombrowicza
Aktualizacja: 2025-10-12T14:59:00+02:00
13:38
Nowy serial HBO Max jest tak porąbany, że spadłem z krzesła. Nie ze śmiechu
Aktualizacja: 2025-10-12T13:38:10+02:00
12:12
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Aktualizacja: 2025-10-12T12:12:00+02:00
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
10:15
Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
Aktualizacja: 2025-10-12T10:15:00+02:00
7:15
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?
Aktualizacja: 2025-10-12T07:15:00+02:00
6:24
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-12T06:24:00+02:00
16:15
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą
Aktualizacja: 2025-10-11T16:15:00+02:00
15:10
Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
Aktualizacja: 2025-10-11T15:10:51+02:00
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA