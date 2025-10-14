Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie

Ładowanie...

11 października 2025 to bardzo smutny dzień dla świata filmu. Tego dnia, w wieku 79 lat zmarła Diane Keaton - amerykańska aktorka, reżyserka i producentka. Keaton miała na swoim koncie znakomite i słynne role - w 1977 roku wcieliła się w tytułową bohaterkę w "Annie Hall", zagrała w dwóch pierwszych "Ojcach chrzestnych" oraz w takich filmach jak "Pokój Marvina", "Miłość i śmierć", czy "Manhattan". Pierwsza z wymienionych ról przyniosła Keaton wiele nagród - w tym Oscara za najlepszą pierwszoplanową kreację żeńską.

Keanu Reeves o Diane Keaton: totalna profesjonalistka

Wiele lat później Keaton ponownie zbliżyła się do szansy na Oscara. Mowa o 2003 roku, czyli momencie premiery amerykańskiej komedii romantycznej "Lepiej późno niż później". Jej głównym bohaterem jest Harry (Jack Nicholson), który po latach prowadzenia wygodnego życia u boku młodszych partnerek dostaje ataku serca i trafia do szpitala pod opiekę doktora Mercera. Efektem medycznej opieki jest zakaz przemieszczania się i zalecenie pozostania w willi. Tam opiekuje się nim Erica (Keaton) - rozwiedziona dramatopisarka, z którą mężczyzna zaczyna mieć coraz więcej wspólnego.

W rolę wspomnianego doktora (przy okazji głęboko zafascynowanego Eriką) wcielił się Keanu Reeves - wówczas mający już za sobą role w takich ikonicznych filmach jak "Drakula" czy "Matrix". Obecnie promuje swój nowy film "Anioł stróż". Serwis E!News poprosił aktora o komentarz dotyczący śmierci jego dawnej koleżanki z planu. Reeves bardzo ciepło wspomniał ich wspólną pracę i możliwość bycia na jednym planie z Diane Keaton:

Totalna profesjonalistka. Była dla mnie bardzo miła. Hojna artystka, bardzo wyjątkowa, niepowtarzalna osoba. Wspaniale było zobaczyć ją i Jacka Nicholsona razem. Już sama historia, którą dzielili, sympatia i miłość jaką do siebie czuli. To naprawdę niesamowite.

Śmierć Diane Keaton to niewątpliwie wielka strata dla amerykańskiej i światowej kinematografii. Ten rok zbiera smutne żniwa - oprócz Keaton, w tym roku pożegnaliśmy też m.in. Roberta Redforda, Vala Kilmera i Davida Lyncha.

Adam Kudyba 14.10.2025 09:50

