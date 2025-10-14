Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
Coraz większymi krokami zbliża się premiera piątego, finałowej odsłony ikonicznego serialu "Stranger Things". Atmosfera końca sprawia, że niełatwo będzie się pożegnać z bohaterami. Właśnie się okazało, ile będą trwać pierwsze odcinki 5. sezonu. Warto zarezerwować sobie sporo czasu, zwłaszcza w przypadku bingewatchingu.
"Stranger Things" to jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Produkcja opowiada o dzieciakach z Hawkins, które jednoczą się w obliczu niecodziennych i nadanturalnych wydarzeń. W ostatnim sezonie bohaterowie zmagali się z trudami licealnego życia, ale również walczyli z morderczym Vecną, którego zakusy sięgają znacznie dalej niż Druga Strona.
Stranger Things 5 - podano długość odcinków serialu
W ubiegłym sezonie Netflix wyjątkowo wydłużył czas trwania odcinków. O ile w sezonach 1-3 sporadycznie przekraczały one godzinę, o tyle w przypadku ostatniego, czwartego sezonu, każdy z epizodów trwał ponad godzinę, zaś finałowy - niemal 2,5 godziny. Jak to będzie wyglądało w przypadku ostatniego sezonu?
Ross Duffer, jeden z braci stojących za "Stranger Things", ujawnił na swoim Instagramie informację, która jednoznacznie potwierdza długość pierwszych czterech epizodów serialu. Prezentuje się ona następująco:
- Odcinek 1 - The Crawl - 1h 8min
- Odcinek 2 - tytuł nieznany - 54 min
- Odcinek 3 - The Turnbow Trap - 1h 6min
- Odcinek 4 - The Sorcerer - 1h 23min
Początkowo w sieci pojawiały się informacje, jakoby każdy odcinek miał trwać przynajmniej 90 minut, ale jak już wiemy - nie jest to prawdą. Co ciekawe, odcinek trzeci zostanie wyreżyserowany nie przez duet braci Duffer, a przez samego Franka Darabonta, reżysera takich filmów jak "Skazani na Shawshank", "Zielona mila", czy "Mgła".
Stranger Things 5 - fabuła ostatniego sezonu
Bohaterów z Hawkins już niedługo czeka ostateczne starcie z ich największym przeciwnikiem. Oto oficjalny opis finałowego sezonu "Stranger Things":
Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia fakt, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.
Polska premiera pierwszych czterech odcinków 5. sezonu "Stranger Things" jest zaplanowana na 27 listopada 2025 roku. Kolejne trzy ukażą się 26 grudnia, a finałowy epizod - 1 stycznia 2026 roku.
