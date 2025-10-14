REKLAMA
Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo

Coraz większymi krokami zbliża się premiera piątego, finałowej odsłony ikonicznego serialu "Stranger Things". Atmosfera końca sprawia, że niełatwo będzie się pożegnać z bohaterami. Właśnie się okazało, ile będą trwać pierwsze odcinki 5. sezonu. Warto zarezerwować sobie sporo czasu, zwłaszcza w przypadku bingewatchingu.

Adam Kudyba
stranger things final odcinki
"Stranger Things" to jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Produkcja opowiada o dzieciakach z Hawkins, które jednoczą się w obliczu niecodziennych i nadanturalnych wydarzeń. W ostatnim sezonie bohaterowie zmagali się z trudami licealnego życia, ale również walczyli z morderczym Vecną, którego zakusy sięgają znacznie dalej niż Druga Strona.

Stranger Things 5 - podano długość odcinków serialu

W ubiegłym sezonie Netflix wyjątkowo wydłużył czas trwania odcinków. O ile w sezonach 1-3 sporadycznie przekraczały one godzinę, o tyle w przypadku ostatniego, czwartego sezonu, każdy z epizodów trwał ponad godzinę, zaś finałowy - niemal 2,5 godziny. Jak to będzie wyglądało w przypadku ostatniego sezonu?

Ross Duffer, jeden z braci stojących za "Stranger Things", ujawnił na swoim Instagramie informację, która jednoznacznie potwierdza długość pierwszych czterech epizodów serialu. Prezentuje się ona następująco:

  • Odcinek 1 - The Crawl - 1h 8min
  • Odcinek 2 - tytuł nieznany - 54 min
  • Odcinek 3 - The Turnbow Trap - 1h 6min
  • Odcinek 4 - The Sorcerer - 1h 23min

Początkowo w sieci pojawiały się informacje, jakoby każdy odcinek miał trwać przynajmniej 90 minut, ale jak już wiemy - nie jest to prawdą. Co ciekawe, odcinek trzeci zostanie wyreżyserowany nie przez duet braci Duffer, a przez samego Franka Darabonta, reżysera takich filmów jak "Skazani na Shawshank", "Zielona mila", czy "Mgła".

Stranger Things 5 - fabuła ostatniego sezonu

Bohaterów z Hawkins już niedługo czeka ostateczne starcie z ich największym przeciwnikiem. Oto oficjalny opis finałowego sezonu "Stranger Things":

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia fakt, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Polska premiera pierwszych czterech odcinków 5. sezonu "Stranger Things" jest zaplanowana na 27 listopada 2025 roku. Kolejne trzy ukażą się 26 grudnia, a finałowy epizod - 1 stycznia 2026 roku.

Adam Kudyba
14.10.2025 09:34
Tagi: Bracia DufferSeriale NetflixStranger Things
