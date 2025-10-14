REKLAMA
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?

"The Floor", czyli hitowy teleturniej TVN-u, powrócił z 3. sezonem. Widzowie, który pokochali program od pierwszych odcinków, w najnowszej odsłonie będą mogli śledzić rywalizację nowych uczestników i kibicować tym, których wytypuje tytułowa "podłoga". Najnowsze odcinki są już dostępne online, ale nie w HBO Max.

Anna Bortniak
Teleturniej "The Floor" okazał się być jednym z hitowych programów TVN-u, który przyciągnął przed telewizory sporą liczbę widzów. W związku z tym ogłoszono, że format będzie kontynuowany. Co więcej, jesienią zaplanowano emisję nie jednego, nie dwóch, ale aż trzech sezonów teleturnieju (sezonu 2., 3. i 4.), na które składa się w sumie 60 nowych odcinków i 3 finałowe rywalizacje o główną nagrodę.

Finał 2. sezonu zadebiutował 2 października, a już 4 dni później widzowie mieli zasiąść przed telewizorami, by obejrzeć nowy odcinek emocjonującej rywalizacji uczestników. I faktycznie, 6 października o 20:55 na antenie TVN zadebiutował 1. odcinek 3. sezonu, jednak pokazano go wyłącznie w telewizji. Mogło to zaskoczyć niektórych widzów, ponieważ do tej pory epizody można było oglądać również online, za pośrednictwem HBO Max. Na ten moment w serwisie jest dostępny jednak tylko 5. odcinek. Co z pozostałymi?

The Floor - gdzie obejrzeć 3. sezon online?

W przypadku poprzednich sezonów odcinki "The Floor" debiutowały w HBO Max równolegle z telewizyjną premierą. W przypadku 3. odsłony nastąpiła zmiana - podczas gdy dziś w serwisie powinno być dostępnych już 6 odcinków, na platformie "wisi" tylko jeden, 5. epizod. Najpewniej za jakiś czas pojawią się w HBO Max, jednak ci, który czekają na premierę online, mogą odetchnąć z ulgą - najnowsze odcinki są dostępne w serwisie Player.

Telewidzowie mogą natomiast oglądać nowy sezon "The Floor" bez zmian - cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20:55. 3. odsłona będzie składała się z 20 odcinków.

Głównym zadaniem uczestników "The Floor" jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii, by nie stracić miejsca na podłodze.

Podłoga składa się ze stu pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Kategorie są naprawdę różnorodne: od przekąsek i owoców, przez wędkarstwo i flagi, aż po zagranicznych aktorów oraz kamienie i minerały. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii i mieć szansę powiększenia swojej powierzchni na podłodze, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium za cenę pozostania w programie.

14.10.2025 17:01
