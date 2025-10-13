Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia

Ładowanie...

Brazylijski dramat "Caramelo" skupia się na szczeniaku, który przypadkiem pojawia się w życiu kucharza Pedro (Rafael Vitti). Kiedy bezdomny psiak trafia do restauracji, gdzie pracuje Pedro, sprawia, że jego życie zmienia się diametralnie. Mężczyzna decyduje się przygarnąć szczeniaka i zaprzyjaźnia się z pracowniczką lokalnego schroniska. W międzyczasie zaczynają go dręczyć dziwne bóle, z którymi trafia do lekarza, gdzie słyszy diagnozę: guz mózgu. Od tego momentu rozpoczyna się walka Pedro z chorobą, podczas której odkrywa siebie na nowo i poznaje najlepszego przyjaciela, a we wszystkim towarzyszy mu wierny i radosny pies Caramelo.

REKLAMA

Caramelo: czy pies w filmie Netfliksa był prawdziwy czy stworzony przez efekty specjalne?

Być może niektórym trudno będzie w to uwierzyć, ale Caramelo nie jest wytworem CGI ani żadnych innych efektów specjalnych - w filmie wcielił się niego prawdziwy pies o imieniu Amendoim. Co ciekawe, on również był bezdomnym psem. Diego Freitas, reżyser filmu Netfliksa, przez długi czas przemierzał Brazylię w poszukiwaniu czworonoga, który będzie idealnym kandydatem do roli, aż w końcu trafił na Amendoima. Młody, trzymiesięczny pies został przygarnięty przez firmę produkcyjną, po czym przeszedł szkolenie na potrzeby filmu.

Filmowy Caramelo trenował pod czujnym okiem trenera Luisa Estrelasa i amerykańskiego specjalisty Mike'a Miliottiego. Amendoim i inne psiaki były otoczone na planie specjalną opieką, by na planie czuły się jak najbardziej komfortowo. Warto podkreślić, że również inne zwierzaki nie były wytworem CGI - wszystkie były prawdziwe i świetnie wytresowane, co przełożyło się na jakość produkcji Freitasa.

Co ciekawe, Caramelo to nie tylko imię tytułowego bohatera, ale również nazwa brazylijskiej rasy psów o karmelowym umaszczeniu. Czworonogi, zwane również "vira-lata caramelo" (karmelowy kundel), są ulicznymi psami średniej wielkości, które na terenie Brazylii występują już od bardzo dawna i uważane są nawet za symbol narodowy tego kraju. Oprócz tego, że cieszą się one opinią oddanych i wiernych towarzyszy, to dodatkowo doceniane są ze względu na swój charakter i cechy fizyczne.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 13.10.2025 16:17

Ładowanie...