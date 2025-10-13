Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia
"Caramelo" to wzruszający film Netfliksa, przez który widzowie sięgają po chusteczki. Tytułowy pies zagrał swoją rolę bardzo przekonująco, przez co część osób może zadawać sobie pytanie, czy zwierzak był prawdziwy, czy może to efekt CGI? Znamy odpowiedź na to pytanie.
Brazylijski dramat "Caramelo" skupia się na szczeniaku, który przypadkiem pojawia się w życiu kucharza Pedro (Rafael Vitti). Kiedy bezdomny psiak trafia do restauracji, gdzie pracuje Pedro, sprawia, że jego życie zmienia się diametralnie. Mężczyzna decyduje się przygarnąć szczeniaka i zaprzyjaźnia się z pracowniczką lokalnego schroniska. W międzyczasie zaczynają go dręczyć dziwne bóle, z którymi trafia do lekarza, gdzie słyszy diagnozę: guz mózgu. Od tego momentu rozpoczyna się walka Pedro z chorobą, podczas której odkrywa siebie na nowo i poznaje najlepszego przyjaciela, a we wszystkim towarzyszy mu wierny i radosny pies Caramelo.
Caramelo: czy pies w filmie Netfliksa był prawdziwy czy stworzony przez efekty specjalne?
Być może niektórym trudno będzie w to uwierzyć, ale Caramelo nie jest wytworem CGI ani żadnych innych efektów specjalnych - w filmie wcielił się niego prawdziwy pies o imieniu Amendoim. Co ciekawe, on również był bezdomnym psem. Diego Freitas, reżyser filmu Netfliksa, przez długi czas przemierzał Brazylię w poszukiwaniu czworonoga, który będzie idealnym kandydatem do roli, aż w końcu trafił na Amendoima. Młody, trzymiesięczny pies został przygarnięty przez firmę produkcyjną, po czym przeszedł szkolenie na potrzeby filmu.
Filmowy Caramelo trenował pod czujnym okiem trenera Luisa Estrelasa i amerykańskiego specjalisty Mike'a Miliottiego. Amendoim i inne psiaki były otoczone na planie specjalną opieką, by na planie czuły się jak najbardziej komfortowo. Warto podkreślić, że również inne zwierzaki nie były wytworem CGI - wszystkie były prawdziwe i świetnie wytresowane, co przełożyło się na jakość produkcji Freitasa.
Co ciekawe, Caramelo to nie tylko imię tytułowego bohatera, ale również nazwa brazylijskiej rasy psów o karmelowym umaszczeniu. Czworonogi, zwane również "vira-lata caramelo" (karmelowy kundel), są ulicznymi psami średniej wielkości, które na terenie Brazylii występują już od bardzo dawna i uważane są nawet za symbol narodowy tego kraju. Oprócz tego, że cieszą się one opinią oddanych i wiernych towarzyszy, to dodatkowo doceniane są ze względu na swój charakter i cechy fizyczne.
