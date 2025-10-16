The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo

Ładowanie...

„The Office PL” osiągnęło coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Z relatywnie przyzwoitego, całkiem zabawnego serialu, umiejętnie przenoszącego kultowy format na polski grunt, wyrosło na jeden z najlepszych polskich seriali komediowych, znakomicie operującego niezręcznością, celowym cringe’em, autentycznie zabawną, a momentami, przeciwnie, zaskakująco smutną. 4. sezon to kawał świetnej produkcji, słusznie ocenianej najwyżej z dotychczasowych odsłon. Nic dziwnego, że tak wielu widzów - w tym ja - czeka na kontynuację.

The Office PL, sezon 5. - kiedy premiera? Jest data

I wkrótce się doczekamy. Trwało to nieco ponad rok, ale już niedługo będziemy mogli sprawdzić, co słychać u Michała i ekipy. Jak ogłosiło Canal+:

Kupcie zapas kapucziny, zabierzcie papier z firmowej drukarki, żeby notować najlepsze teksty i oczywiście zasiądźcie wygodnie w fotelu Prezesa (albo CEO, jeśli jesteście bardziej światowi). Już 14 listopada w CANAL+ wraca kultowe, wiecznie niepoprawne THE OFFICE PL!

Co pokażą nam nowe odcinki? M.in. zajadłą kampanię polityczną, jakiej ten naród jeszcze nie widział, zdrady, romanse i mały skandal w firmowej toalecie. A to wszystko na tle spisku, przez który pracownicy Kropliczanki prawdopodobnie będą musieli się przeprowadzić i spakować swoje dotychczasowe życie w kartony.

The Office PL: obsada, twórcy

Za serial niezmiennie odpowiada ekipa: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści - Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.



A na drugim planie - klasycznie - nie zabraknie kilku niespodzianek.



Czekamy.

Michał Jarecki 16.10.2025 20:46

